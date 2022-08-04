С экологической и климатической точек зрения любое снижение добычи газа ведет к сокращению выбросов парниковых газов как на корпоративном уровне "Газпрома", так и на уровне национального кадастра выбросов парниковых газов, подчеркнул Иванов.
"Северный поток" - основной маршрут поставок газа из России в Европу - с середины июня работает с ограничениями, а с конца июля - всего на 20% от почти 170 миллионов кубометров пропускной мощности в сутки.
Развитие пандемии COVID-19 позволяет предположить ее преднамеренный характер и причастность США к ее возникновению, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.
Федеральная служба безопасности (ФСБ) попросила Лефортовский суд заочно арестовать главного редактора издания The Insider (признано в России СМИ-иноагентом) Романа Доброхотова (признан в России иноагентом).