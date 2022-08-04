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Эколог Иванов: если бы «Газпром» сжигал излишки газа, факел привлек внимание

"Газпром" вряд ли бы стал сжигать излишки газа после сокращения поставок в Европу по "Северному потоку".
ПРАЙМ
С экологической и климатической точек зрения любое снижение добычи газа ведет к сокращению выбросов парниковых газов как на корпоративном уровне "Газпрома", так и на уровне национального кадастра выбросов парниковых газов, подчеркнул Иванов.
ПРАЙМ
"Северный поток" - основной маршрут поставок газа из России в Европу - с середины июня работает с ограничениями, а с конца июля - всего на 20% от почти 170 миллионов кубометров пропускной мощности в сутки.
РИА Новости
В Европе периодически заявляют, что проблемы с турбинами не могут быть реальной причиной снижения поставок газа.
РИА Новости
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