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Эколог Иванов опроверг данные финских СМИ о сжигании «Газпромом» газа из РФ

"Газпром" вряд ли бы стал сжигать излишки газа после сокращения поставок в Европу по "Северному потоку", заявил РИА Новости эксперт рабочей группы Национальной технологической инициативы EcoNet ("Эконет") Михаил Иванов.
РИА Новости
"Северный поток" — основной маршрут поставок газа из России в Европу — сейчас работает на 20 процентов от своей проектной мощности.
РИА Новости
С экологической и климатической точек зрения любое снижение добычи газа ведет к сокращению выбросов парниковых газов как на корпоративном уровне "Газпрома", так и на уровне национального кадастра выбросов парниковых газов, подчеркнул Иванов.
ПРАЙМ
В Европе периодически заявляют, что проблемы с турбинами не могут быть реальной причиной снижения поставок газа.
РИА Новости

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