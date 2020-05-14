Общество
REGNUMЭколог из Бразилии назвал возможное место возникновения новой пандемии
Бразилиа, 14 мая 2020, 15:16 — REGNUM Местом возникновения новой пандемии могут стать тропические леса в Амазонии и произойдёт это из-за человеческого вмешательства в данную экосистему. Такое мнение 14 мая высказал в интервью Agence France-Presse бразильский эколог Дэвид Лапола.
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Общество
Путину рассказали об опухоли Заворотнюк
Lenta.ru 08:17
Происшествия
В Челябинске возбудили дело из-за хищений при строительстве театра
Полиция по итогам прокурорской проверки возбудила уголовное дело после выявления факта хищения почти одного миллиона рублей при строительстве вспомогательного здания для театра оперы и балета имени Глинки в Челябинске, сообщил в четверг пресс-центр прокуратуры региона.
РИА Новости 09:32
Политика
Путин призвал обеспечить оформление прав на вакцину от коронавируса
Президент России Владимир Путин выразил надежду, что вакцину Центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» против COVID-19 зарегистрируют в сентябре.
RT на русском 08:31
Кино
Фильм «Заражение» стал самым популярным среди россиян в самоизоляции
С началом самоизоляции россияне активно стали смотреть фильмы-катастрофы, сообщает "Ридус" со ссылкой на данные видеосервиса "Megogo Россия".
Газета.Ru вчера в 03:51
Общество
СК завел дела из-за фото нацистов на сайте проекта «Бессмертный полк»
Следственный комитет возбудил уголовные дела о реабилитации нацизма после публикации в рамках проекта "Бессмертный полк" снимков деятелей Третьего рейха, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
РИА Новости 04:16
Общество
Режим ЧС отменен в большей части Японии
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что режим чрезвычайной ситуации, введенный в стране на фоне пандемии коронавируса, отменен в 39 префектурах из 47.
Газета.Ru 05:25
Общество
Москвичей начнут массово проверять на иммунитет к коронавирусу
Господин Собянин добавил, что теперь до 70 тыс. москвичей еженедельно будут получать приглашение прийти в поликлинику и сдать ИФА-тест на заболевание.
Коммерсантъ 08:29
Общество
В российских школах отменят общие перемены
"Исключить общение обучающихся и воспитанников из разных классов (групп) во время перемен и при проведении прогулок", — отмечается в документе.
РИА Новости вчера в 17:34
Общество
Рособрнадзор назвал возможную дату начала проведения ЕГЭ
Рособрнадзор рассматривает 19 июня в качестве одного из вариантов даты начала проведения ЕГЭ. Об этом заявили в пресс-службе ведомства.
RT на русском 09:22
Армия и оружие
В Сирии местные жители развернули американскую колонну
Из-за акции протеста местных жителей военные были вынуждены развернуться и изменить маршрут.
Lenta.ru 09:20
Общество
Вильфанд прогнозирует жаркое лето в России
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд прогнозирует жаркое лето в России.
RT на русском 07:41
Политика
Министр образования Валерий Фальков переболел коронавирусом
Президент России Владимир Путин сообщил, что глава Министерства науки и высшего образования Валерий Фальков переболел COVID-19.
РИА Новости 08:11
Футбол
Владельцы «Манчестер Сити» могут купить клуб в России
Владельцы "Манчестер Сити" хотят приобрести российский футбольный клуб.
Газета.Ru 08:15
Общество
Росавиация подготовила проект снятия ограничений из-за коронавируса
Росавиация предложила снимать ограничения, введенные в стране на фоне распространения коронавируса, и восстановление авиаперевозок в три этапа.
Известия 08:10
Политика
Трамп пригрозил Китаю полным прекращением отношений
Президент США Дональд Трамп заявил, что США могли бы полностью разорвать отношения с Китаем в ответ на ситуацию с коронавирусом.
РИА Новости 09:25
Общество
Меры поддержки семей с детьми расширили в Магаданской области
В Магаданской области в соответствии с указом президента России расширили право семей на ежемесячную выплату в 5 тыс. рублей.
Известия 09:35
Экономика
В России разработали памятку о кредитных каникулах в период пандемии
Роспотребнадзор совместно с экспертами проекта Минфина «Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в РФ» разработал памятку для потребителей об особенностях кредитных каникул в период сохранения рисков распространения COVID-19.
Коммерсантъ вчера в 22:54
Футбол
Фролова оштрафовали на 1,4 млн рублей за критику в адрес властей
«Крылья Советов» оштрафовали своего вратаря Евгения Фролова на 1,4 млн рублей за критику в адрес властей страны.
ProstoProSport 12 мая в 09:22
Общество
Беглов признал лишним введение пропускного режима в Петербурге
Санкт-Петербург, 14 мая 2020, 15:30 — REGNUM Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов назвал нецелесообразным введение в Петербурге режима пропусков для граждан в период действия ограничительных мер по борьбе с эпидемией коронавируса.
REGNUM 08:30
Здоровье
В России выявили новое клиническое проявление коронавируса
В ФМБА сообщили, что оба пациента были госпитализированы «с типичными клиническими проявлениями» COVID-19, однако в процессе лечения у них «появилась отрицательная динамика в виде (симптома) "острого живота", повышения температуры тела».
Коммерсантъ 05:02
Общество
В Донецке арестовали ключевого фигуранта дела Boeing MH17
В Донецке арестовали Леонида Харченко, являющегося одним из ключевых фигурантов дела о крушении Boeing MH17 в Донбассе в 2014 году.
Lenta.ru 07:44
Политика
NYT настаивает на достоверности материала о коронавирусе в России
Медиакорпорация New York Times, издающая одноименную газету, настаивает на корректности публикации о статистике COVID-19 в России, заявила РИА Новости вице-президент компании по коммуникациям Дэниель Роудс.
РИА Новости вчера в 21:38
Шоу-бизнес
Эмин Агаларов заговорил о разводе с женой
Артист разместил свадебную фотографию со своей второй женой Аленой Гавриловой, а в комментариях поблагодарил ее за каждый прожитый день и дочурку Афину.
Uznayvse.ru вчера в 12:55
Шоу-бизнес
Татьяна Буланова заболела после выписки из больницы
Дни24 вчера в 00:19
Общество
Лукашенко потребовал от России немецких цен на газ
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с премьером Сергеем Румасом заявил, что в республике хотели бы немецких цен на российский газ, но пока они в два раза выше, сообщает БЕЛТА.
Lenta.ru 06:32
Общество
Власти столицы рассказали как подать заявку на выплаты для детей
Право на выплату имеют все граждане РФ с детьми, при этом помощь 10 тысяч рублей оформляется на каждого ребенка, имеющего российское гражданство, в возрасте от 3 до 16 лет.
Вести Подмосковья вчера в 00:57
Происшествия
Один человек погиб при пожаре в жилом доме в центре Москвы
Один человек погиб и ещё один пострадал в результате пожара в жилом доме старой постройки на Фрунзенской набережной в центре Москвы, передаёт РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС.
RT на русском 08:36
Шоу-бизнес
Тарасов рассказал, почему они с Бузовой не завели детей
Полузащитник казанского «Рубина» Дмитрий Тарасов рассказал, почему они вместе с бывшей женой, певицей и телеведущей Ольгой Бузовой, не завели детей.
RT на русском 06:52
Кино
Умерла актриса из фильма «А зори здесь тихие» Алла Мещерякова
Алла Мещерякова окончила ВГИК в 1965 году.
ТАСС 03:44