с чего всё началось

Бразилиа, 14 мая 2020, 15:16 — REGNUM Местом возникновения новой пандемии могут стать тропические леса в Амазонии и произойдёт это из-за человеческого вмешательства в данную экосистему. Такое мнение 14 мая высказал в интервью Agence France-Presse бразильский эколог Дэвид Лапола.

Происшествия В Челябинске возбудили дело из-за хищений при строительстве театра Полиция по итогам прокурорской проверки возбудила уголовное дело после выявления факта хищения почти одного миллиона рублей при строительстве вспомогательного здания для театра оперы и балета имени Глинки в Челябинске, сообщил в четверг пресс-центр прокуратуры региона.

Общество Режим ЧС отменен в большей части Японии Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что режим чрезвычайной ситуации, введенный в стране на фоне пандемии коронавируса, отменен в 39 префектурах из 47. 3

Общество Москвичей начнут массово проверять на иммунитет к коронавирусу Господин Собянин добавил, что теперь до 70 тыс. москвичей еженедельно будут получать приглашение прийти в поликлинику и сдать ИФА-тест на заболевание.

Общество В российских школах отменят общие перемены "Исключить общение обучающихся и воспитанников из разных классов (групп) во время перемен и при проведении прогулок", — отмечается в документе. 2,2K

Общество Рособрнадзор назвал возможную дату начала проведения ЕГЭ Рособрнадзор рассматривает 19 июня в качестве одного из вариантов даты начала проведения ЕГЭ. Об этом заявили в пресс-службе ведомства.

Общество Вильфанд прогнозирует жаркое лето в России Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд прогнозирует жаркое лето в России.

Политика Министр образования Валерий Фальков переболел коронавирусом Президент России Владимир Путин сообщил, что глава Министерства науки и высшего образования Валерий Фальков переболел COVID-19. 368

Общество Росавиация подготовила проект снятия ограничений из-за коронавируса Росавиация предложила снимать ограничения, введенные в стране на фоне распространения коронавируса, и восстановление авиаперевозок в три этапа. 16

Политика Трамп пригрозил Китаю полным прекращением отношений Президент США Дональд Трамп заявил, что США могли бы полностью разорвать отношения с Китаем в ответ на ситуацию с коронавирусом. 9

Общество Меры поддержки семей с детьми расширили в Магаданской области В Магаданской области в соответствии с указом президента России расширили право семей на ежемесячную выплату в 5 тыс. рублей.

Экономика В России разработали памятку о кредитных каникулах в период пандемии Роспотребнадзор совместно с экспертами проекта Минфина «Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в РФ» разработал памятку для потребителей об особенностях кредитных каникул в период сохранения рисков распространения COVID-19.

Общество Беглов признал лишним введение пропускного режима в Петербурге Санкт-Петербург, 14 мая 2020, 15:30 — REGNUM Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов назвал нецелесообразным введение в Петербурге режима пропусков для граждан в период действия ограничительных мер по борьбе с эпидемией коронавируса. 33

Здоровье В России выявили новое клиническое проявление коронавируса В ФМБА сообщили, что оба пациента были госпитализированы «с типичными клиническими проявлениями» COVID-19, однако в процессе лечения у них «появилась отрицательная динамика в виде (симптома) "острого живота", повышения температуры тела». 628

Общество В Донецке арестовали ключевого фигуранта дела Boeing MH17 В Донецке арестовали Леонида Харченко, являющегося одним из ключевых фигурантов дела о крушении Boeing MH17 в Донбассе в 2014 году.

Политика NYT настаивает на достоверности материала о коронавирусе в России Медиакорпорация New York Times, издающая одноименную газету, настаивает на корректности публикации о статистике COVID-19 в России, заявила РИА Новости вице-президент компании по коммуникациям Дэниель Роудс. 980

Шоу-бизнес Эмин Агаларов заговорил о разводе с женой Артист разместил свадебную фотографию со своей второй женой Аленой Гавриловой, а в комментариях поблагодарил ее за каждый прожитый день и дочурку Афину. 109

Общество Лукашенко потребовал от России немецких цен на газ Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с премьером Сергеем Румасом заявил, что в республике хотели бы немецких цен на российский газ, но пока они в два раза выше, сообщает БЕЛТА. 1K

Общество Власти столицы рассказали как подать заявку на выплаты для детей Право на выплату имеют все граждане РФ с детьми, при этом помощь 10 тысяч рублей оформляется на каждого ребенка, имеющего российское гражданство, в возрасте от 3 до 16 лет.

Происшествия Один человек погиб при пожаре в жилом доме в центре Москвы Один человек погиб и ещё один пострадал в результате пожара в жилом доме старой постройки на Фрунзенской набережной в центре Москвы, передаёт РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС. 1