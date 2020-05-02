Общество
РБКЭколог назвал опасность медицинских масок больных с коронавирусом
Медицинские маски людей, которые лечатся от коронавируса дома, выбрасывают в мусорное ведро. Это представляет опасность для сотрудников коммунальных служб и рабочих пунктов сортировки мусора, сообщил радио Sputnik исполнительный директор общественной организации «Зеленый патруль» Андрей Нагибин.
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с чего всё началось
Представляющие эпидемиологическую опасность (классов Б и В) использованные маски и перчатки из медучреждений не попадают на обычные пункты переработки мусора – их обеззараживают и сжигают.Радио Sputnikвчера в 19:00
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Общество
«Северному потоку-2» могут отказать в иммунитете к газовой директиве
Заявку на освобождение газопровода "Северный поток-2" от требований обновленной газовой директивы ЕС собирается отклонить Федеральное сетевое агентство ФРГ.
Российская газета вчера в 08:24
Политика
ООН призвала собрать $69 млн для борьбы с коронавирусом на Украине
"План по борьбе с коронавирусом на Украине рассчитан на $69 млн, которые необходимо собрать для оказания помощи более 2 млн человек до конца года", - информировал он.
ТАСС вчера в 15:22
Технологии
Эксперт рассказал, как можно «удалиться» из интернета
С 1 июля 2018 года операторы обязаны хранить голосовой трафик и текстовые сообщения в течение 6 месяцев, с 1 октября — интернет-трафик пользователей в течение 30 суток, а далее в течение 5 лет наращивать емкости для хранения на 15% ежегодно.
ПРАЙМ вчера в 19:03
Общество
В Забайкалье ввели обязательный масочный режим
Со 2 мая в Забайкальском крае начал действовать обязательный масочный режим.
Российская газета 00:27
Общество
В Смольном объяснили появление в Петербурге мобильных рефрижераторов
В Петербурге появились восемь мобильных холодильных установок для тел умерших.
Город+ вчера в 05:36
Общество
Роспотребнадзор допустил наступление второй волны COVID-19 осенью
Специалисты Роспотребнадзора допускают возможность, что наступление второй волны заболеваемости коронавирусом может случиться в осенний период, вместе с сезонным гриппом.
Российская газета вчера в 07:26
Шоу-бизнес
Максим Фадеев похудел на 10 кг за апрель
OAnews 29 апреля в 14:00
Происшествия
Один человек погиб при взрыве газа на плавбазе «Всеволод Сибирцев»
Интерфакс вчера в 22:41
Шоу-бизнес
Скончалась солистка группы «Фристайл» Нина Кирсо
Солистка украинской группы «Фристайл» Нина Кирсо умерла в Полтаве после тяжёлой болезни.
RT на русском 30 апреля в 19:18
Общество
В России спрогнозировали пики эпидемии COVID-19 по федеральным округам
Москва, 1 мая 2020, 07:58 — REGNUM В российском Центре экономических исследований создали математическую модель, которая позволила спрогнозировать пики эпидемии COVID-19 по федеральным округам России, сообщил 1 мая эксперт центра Агаси Тавадян.
REGNUM вчера в 00:58
Общество
Активность российских оборонных заводов отследили по мобильным данным
Американская геопространственная аналитическая компания Orbital Insights утверждает, что отслеживает активность по сигналам мобильных телефонов на российских военных заводах.
Lenta.ru вчера в 23:29
Общество
Ким Чен Ын впервые за 20 дней появился на публике
Северокорейское государственное информагентство ЦТАК сообщило о первом с 11 апреля появлении на публике лидера КНДР Ким Чен Ына - впервые за последние 20 дней, передает южнокорейское агентство Yonhap.
Интерфакс вчера в 17:48
Происшествия
На певца Чельдиева завели новое уголовное дело
Следователи возбудили новое уголовное дело в отношении оперного певца из Северной Осетии Вадима Чельдиева.
News.ru вчера в 12:57
Шоу-бизнес
«Я прошла испытание»: выздоровевшая Надежда Бабкина призвала всех беречь друг друга
Артистка призвала всех беречь друг друга, жить долго и радостно.
Вести.Ru 00:36
Общество
В Испании задержан экс-депутат Госдумы России
Бывший депутат Государственной думы России, имя которого не называется, был задержан гражданской гвардией Испании, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 08:47
Общество
В Роспотребнадзоре допускают ужесточение ограничений после 12 мая
Режим ограничений, введенный в России из-за опасности распространения коронавируса, может быть ужесточён после 12 мая, если граждане не будут ответственно относиться к нему на праздниках.
Национальная служба новостей вчера в 05:58
Экономика
Всемирный банк выделил Украине $150 млн для борьбы с коронавирусом
Всемирный банк принял решение выделить Украине $150 млн в рамках помощи в борьбе с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19, сообщило украинское Министерство финансов.
RT на русском вчера в 06:42
Общество
Судно «Академик Черский» подошло к месту укладки «Северного потока-2»
Московский Комсомолец вчера в 11:59
Шоу-бизнес
Кудрявцева подала в суд на продюсера «Ласкового мая»
Телеведущая Лера Кудрявцева подала иск о защите чести и достоинства к продюсеру группы «Ласковый май» Андрею Разину и изданию «Семь дней», сообщили РБК в пресс-службе Савеловского районного суда Москвы.
РБК вчера в 08:53
Общество
В ВОЗ объяснили причину быстрого развития пандемии в Белоруссии
Представитель ВОЗ в Белоруссии Батыр Бердыклычев считает, что одной из главных причин быстрого развития пандемии коронавируса в республике является отсутствие адекватных мер физического дистанцирования граждан.
ТАСС вчера в 05:04
Происшествия
В Хакасии за сутки 25 человек заразились коронавирусом
Еще 25 человек заразились коронавирусом за сутки в Хакасии, общее число заболевших выросло до 257 человек, сообщил в своем Instagram глава республики Валентин Коновалов.
РИА Новости 30 апреля в 22:37
Армия и оружие
Министр безопасности Боснии и Герцеговины не дал разрешения на въезд российских медиков
Министр безопасности Боснии и Герцеговины (БиГ) Фахрудин Радончич не дал разрешения российским военным специалистам въехать на территорию страны, куда их ранее пригласили власти этого государства для дезинфекции города Мостар.
ТАСС вчера в 17:39
Политика
Песков опроверг сообщения об уходе Мишустина с поста премьера
Кремль опроверг информацию СМИ о том, что премьер-министр России Михаил Мишустин покинет свой пост после того, как вылечится от коронавируса.
Live24 вчера в 01:13
Общество
Итого 35: в Республике Алтай выявили еще два случая коронавируса
По итогам 30 апреля в Республике Алтай выявили два новых случая коронавируса. Общее число заболевших в регионе достигло 35.
ПолитСиб.Ру 30 апреля в 22:59
Общество
Минпросвещения дало рекомендации по срокам завершения учебного года
Министерство просвещения России опубликовало рекомендации по срокам окончания учебного года для школьников с учётом сложившейся эпидемиологической ситуации.
RT на русском вчера в 05:42
Политика
Попова: Мишустин всё время находится на связи
Глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью kp.ru заявила, что премьер-министр России Михаил Мишустин, заразившийся коронавирусом, всё время находится на связи.
RT на русском вчера в 13:17
Здоровье
Проценко рассказал о значении выхода на плато по COVID-19
Московские врачи уверены, что выход на плато не является показателем победы над коронавирусом.
Известия вчера в 12:40
Политика
Посол Украины отказался возлагать цветы в Берлине с послом России
Посол Украины в Германии отказался от приглашения властей Берлина возложить цветы вместе с послом России по случаю 75-летия Победы.
РИА Новости вчера в 14:04
Кино
Киностудия имени Горького запустила Youtube-канал
Напомним, что первой в России открыл свой партнерский канал на YouTube киностудия "Мосфильм", где пользователям бесплатно и легально стали доступны любимые отечественные картины.
Российская газета вчера в 23:00
Общество
Роспотребнадзор объяснил, как отличить аллергию от коронавируса
Специалисты Роспотребнадзора рассказали, в чем отличия симптомов сезонной аллергии от заболевания новой коронавирусной инфекцией, пояснения опубликованы на сайте ведомства.
РИА Новости вчера в 20:29