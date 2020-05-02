Представляющие эпидемиологическую опасность (классов Б и В) использованные маски и перчатки из медучреждений не попадают на обычные пункты переработки мусора – их обеззараживают и сжигают.

с чего всё началось

Медицинские маски людей, которые лечатся от коронавируса дома, выбрасывают в мусорное ведро. Это представляет опасность для сотрудников коммунальных служб и рабочих пунктов сортировки мусора, сообщил радио Sputnik исполнительный директор общественной организации «Зеленый патруль» Андрей Нагибин.

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