Общество

РБКРБКЭколог назвал опасность медицинских масок больных с коронавирусом

Медицинские маски людей, которые лечатся от коронавируса дома, выбрасывают в мусорное ведро. Это представляет опасность для сотрудников коммунальных служб и рабочих пунктов сортировки мусора, сообщил радио Sputnik исполнительный директор общественной организации «Зеленый патруль» Андрей Нагибин.
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с чего всё началось

Медицинские маски могут быть опасны. В каком случае?

Представляющие эпидемиологическую опасность (классов Б и В) использованные маски и перчатки из медучреждений не попадают на обычные пункты переработки мусора – их обеззараживают и сжигают.
Радио Sputnikвчера в 19:00

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Эколог назвал опасность медицинских масок больных с коронавирусом

РБК00:26

Медицинские маски назвали потенциальным источником опасности

Lenta.ruвчера в 23:38

Медицинские маски могут быть опасны. В каком случае?

Радио Sputnikвчера в 19:00

Медицинские маски оказались опасными для одной категории россиян

Известиявчера в 22:11

Названа категория россиян, для которой опасны медицинские маски

РЕН ТВвчера в 19:46

Эколог предупредил об опасности медицинских масок больных с коронавирусом

РИА Новостивчера в 19:02

Выявлены случаи, когда медицинские маски опасны для здоровья

Московский Комсомолецвчера в 23:33
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Политика

Трамп предложил назначить Кейта Дейтона на должность посла на Украине

Вашингтон, 2 мая 2020, 04:24 — REGNUM Президент США Дональд Трамп представил кандидатуру генерал-лейтенанта Кейта Дейтона на должность американского посла на Украине, сообщает пресс-служба Белого дома.
REGNUM вчера в 21:24
Происшествия

При взрыве баллона на плавзаводе «Всеволод Сибирцев» погиб человек

Коммерсантъ вчера в 22:33
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Здоровье

Названа ведущая к смерти при коронавирусе аномальная патология

По словам одного из авторов исследования профессора Джеймса О’Доннелла, аномальное свертывание крови при тяжелом течении коронавируса значительно увеличивает риск возникновения инсульта или инфаркта.
Известия вчера в 22:41
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Происшествия

Два человека умерли за сутки от коронавируса в Челябинской области

На сегодняшнее утро в регионе подтверждены 578 случаев заболевания COVID-19. Больных коронавирусом среди них остается ровно 500 человек.
LentaChel.ru вчера в 04:07
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Политика

Захарова объяснила отказ от дебатов с Навальным

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отказалась от предложения радиостанции "Эхо Москвы" предоставить площадку для дебатов с главой ФБК Алексеем Навальным.
Газета.Ru вчера в 09:03
8,8K
Авто

В Сети рассказали про «ушастый» ЗАЗ

На своём ютуб-канале блогер Иван Зенкевич рассказал о модификации легендарного «Запорожца» с индексом 968 А. Напомним, что версия ЗАЗ-968А представляла собой глубоко модернизированный автомобиль первой генерации — ЗАЗ-966.
Тарантас Ньюс 02:01
Общество

Ким Чен Ын впервые за 20 дней появился на публике

Северокорейское государственное информагентство ЦТАК сообщило о первом с 11 апреля появлении на публике лидера КНДР Ким Чен Ына - впервые за последние 20 дней, передает южнокорейское агентство Yonhap.
Интерфакс вчера в 17:48
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Спорт

Футболист «Луча» Калугин подверг критике губернатора Приморья Кожемяко

Игрок владивостокского «Луча» Дмитрий Калугин подверг критике заявление губернатора Приморского края Олега Кожемяко о том, что в профессиональных спортивных клубах региона не выступают местные воспитанники.
RT на русском 30 апреля в 11:01
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Футбол

Погребняк рассказал, купил ли «Зенит» матч у «Баварии» в 2008 году

Нападающий Павел Погребняк в интервью РИА Новости отреагировал на слухи о том, что матч санкт-петербургского "Зенита" с мюнхенской "Баварией" в полуфинале Кубка УЕФА-2007/08 мог быть договорным.
Sport.ru вчера в 11:14
Политика

Владимир Якушев госпитализирован с коронавирусом

В четверг глава кабинета министров Михаил Мишустин сообщил о полученном положительном тесте на коронавирус.
ТАСС вчера в 14:37
1,9K
Общество

В МЧС назвали необходимые при госпитализации с коронавирусом вещи

Если человеку потребуется экстренная госпитализация в связи с заражением коронавирусной инфекцией, то первое, что стоит взять с собой — предметы личной гигиены и гаджеты, рекомендуют специалисты Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям (ВНИИ ГОЧС) МЧС России, пишет ТАСС.
Live24 01:31
Происшествия

Молодые люди надругались над флагом Украины в Запорожье и сняли это на камеру

Украина.ру вчера в 07:25
1
Общество

Попова допустила усиление режима самоизоляции после майских праздников

Нарушение режима самоизоляции на майских праздниках может привести к ужесточению мер.
Российская газета вчера в 10:34
2K
Общество

«Почта России» опубликовала график работы в майские праздники

Опубликован график работы «Почты России» на майские праздники, сообщает ToDay News Ufa.
ToDay News Ufa вчера в 08:24
2
Авто

Появились первые изображения удлиненной Lada Niva

Одним из способов увеличения багажника Chevrolet Niva (а уже скоро — LADA Niva), по мнению дизайнеров, могло бы стать дополнительное увеличение заднего свеса.
Автоновости дня 30 апреля в 11:45
130
Здоровье

В Свердловской области рекордное число заболевших COVID-19 — 232 человека

На 1 мая 2020 года — 232 новых случаев, всего в Свердловской области заболели уже 935 человек.
Екатеринбург Онлайн вчера в 03:23
3
Происшествия

В Новосибирске скончался пациент с коронавирусом

Новосибирск, 1 мая 2020, 15:49 — REGNUM В Новосибирской области официально подтверждена смерть ещё одного пациента с коронавирусом, сообщает оперштаб.
REGNUM вчера в 08:49
13
Общество

Собянин назвал реальный процент зараженных коронавирусом в Москве

В Москве коронавирусом заражены около 2% от общего количества жителей города, заявил мэр столицы Сергей Собянин в своем блоге в субботу, 2 мая.
Известия 02:09
1
Общество

В Забайкалье ввели обязательный масочный режим

Со 2 мая в Забайкальском крае начал действовать обязательный масочный режим.
Российская газета 00:27
3
Экономика

МВФ выделит Грузии $200 млн на борьбу с коронавирусом

Международный валютный фонд (МВФ) решил выделить Грузии около $200 млн в рамках программы помощи на борьбу с коронавирусом, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 18:58
1
Общество

«Северному потоку-2» могут отказать в иммунитете к газовой директиве

Заявку на освобождение газопровода "Северный поток-2" от требований обновленной газовой директивы ЕС собирается отклонить Федеральное сетевое агентство ФРГ.
Российская газета вчера в 08:24
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Шоу-бизнес

Актриса Татьяна Васильева госпитализирована с высокой температурой

Актриса Татьяна Васильева пожаловалась на повышенную температуру и кашель. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 16:13
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Армия и оружие

Avia.pro: «Панцири-С» и С-300 в Сирии не засекают израильских ракет

Недвижимость.RU 30 апреля в 15:52
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Общество

Минпросвещения дало рекомендации по срокам завершения учебного года

В Минпросвещения отметили, что окончательное решение о сроках и форме завершения учебного года каждый регион принимает самостоятельно.
RT на русском 30 апреля в 15:35
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Кино

Адам Драйвер сыграет кубинского команданте в фильме Джеффа Николса

Адам Драйвер сыграет главную роль в предстоящем фильме «Янки-команданте» (в оригинале — Yankee Comandante) Джеффа Николса («Укрытие», «Мад»).
КиноПоиск вчера в 05:10
Общество

Defense One: в США отслеживают активность предприятий российского ВПК

Геопространственная аналитическая компания Orbital Insights, которая базируется в США, утверждает, что отслеживает активность на предприятиях российской оборонной промышленности по сигналам мобильных телефонов на фоне пандемии коронавируса, пишет американское издание Defense One.
РИА Новости вчера в 22:13
196
Наука

Ученые нашли природное средство от похмелья

Профиль вчера в 21:30
62
Кино

Умер звезда сериала «Клиника» Сэм Ллойд

Известия вчера в 23:46
4
Происшествия

В Венесуэле заключенные устроили бунт, погибли 17 человек

В столкновениях погибли 17 заключенных, еще 9 были ранены. В настоящее время порядок в тюрьме восстановлен.
Вести.Ru вчера в 20:52
Здоровье

Число заболевших коронавирусом в Алтайском крае выросло до 451

В регионе подтвердили еще 28 случаев заражения В Алтайском крае выявили 28 новых случаев заболевания COVID-19.
АМИТЕЛ 01:29
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