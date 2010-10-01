Происшествия
iReactorЭколог назвал последствия аварии на норильской ТЭЦ для флоры и фауны
Специально для iReactor эколог Игорь Шкрадюк назвал причины аварии на норильской ТЭЦ и рассказал, как она повлияет на экологию. Авария на ТЭЦ в Норильске, в результате которой вылилось около 20 тысяч тонн солярки, произошла 29 мая.
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Здоровье
В Москве применили экспериментальную методику лечения от COVID-19
НИИ скорой помощи имени Склифосовского в Москве стало первым российским медицинским учреждением, где применяют экспериментальную методику лечения от COVID-19 с помощью гипербарической оксигенации (ГБО), говорится на официальном портале мэра и правительства столицы.
РИА Новости 00:50
Политика
Путин поручил поэтапно завершить газификацию страны
Главе "Роснефти" Игорю Сечину (ответственному секретарю комиссии по ТЭК) президент поручил обеспечить координацию деятельности органов власти всех уровней, местного самоуправления и организаций по исполнению этих поручений.
Российская газета вчера в 09:29
Общество
YouTube заблокировал ролик о поправках к Конституции за гомофобию
Видеохостинг YouTube удалил агитационный ролик РИА ФАН о поправках к Конституции России за нарушение правил сервиса.
Телеканал RTVI вчера в 07:25
Религия
В предстоящие выходные православные отпразднуют родительскую субботу
Согласно церковному календарю, родительская суббота является поминальным днем.
RuNews24.ru вчера в 16:11
Происшествия
В Москве задержан гендиректор Российской венчурной компании
В Москве задержан гендиректор АО «Российская венчурная компания» (РВК) Александр Повалко, рассказал «Ведомостям» источник в правоохранительных органах.
Ведомости вчера в 13:01
Общество
В России появится единый проездной билет для всех регионов
Цель – внедрение универсального проездного билета, который позволит оплатить проезд в любом регионе страны, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу министерства.
Общественное телевидение России 01:58
Политика
Фетисов поблагодарил бога за то, что его дочь учится в США
Metaratings вчера в 09:18
Общество
ПФР пояснил, кому с 1 августа выплатят повышенную пенсию
С 1 августа текущего года несколько категорий пенсионеров будут получать увеличенные выплаты, сообщила пресс-служба Пенсионного фонда России (ПФР).
Политика Сегодня вчера в 08:45
Космос
Астероид «Оумуамуа» может оказаться водородным айсбергом
Исследователи продолжили изучать странный космический объект и пришли к выводу, что он может быть водородным айсбергом.
Южный Федеральный 03 июня в 01:35
Общество
Власти Москвы заявили о завершении самого острого периода ограничений
Заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов заявил, что самый острый период ограничений, введённых в Москве из-за коронавирусной инфекции COVID-19, позади.
RT на русском 04:42
Здоровье
Гипертония связана с повышенным риском смерти от коронавируса COVID-19
Новое исследование, проведенное учеными из Китая и Ирландии и опубликованное в издании European Heart Journal выявило, что пациенты с повышенным артериальным давлением в два раза выше подвержены риску смерти от коронавируса COVID-19.
Evo-rus.com 05:17
Политика
В Москве арестовали Николая Платошкина
Лидер общественного движения "За Новый Социализм" Николай Платошкин арестован, сообщает ИА DEITA.
Deita.ru вчера в 10:16
Общество
Выплаты за «президентские» выходные не включат в средний заработок
Минобороны перебрасывает военных для восстановления моста в Заполярье [видео] 03 06 2020 Средний заработок считают, исходя из фактически начисленной зарплаты и отработанного времени за предшествующие 12 месяцев.
Северпост 03 июня в 04:15
Общество
Перечислены регионы России с новыми случаями коронавируса за сутки
В России за сутки зафиксировано 8 831 новых случаев инфицирования COVID-19 в 85 регионах.
Piter.tv вчера в 03:35
Политика
КПРФ намерена голосовать против поправок в Конституцию
Москва, 4 июня 2020, 17:18 — REGNUM Президиум ЦК КПРФ принял решение о голосовании против поправок в Конституцию.
REGNUM вчера в 10:18
Технологии
МегаФон запустил собственную платформу с подкастами
Компания МегаФон расширила собственную экосистему цифровых сервисом, запустив платформу «МегаФон Подкасты».
Московский Комсомолец Екатеринбург 04:31
Происшествия
МЧС сообщило о локализации разлива топлива под Норильском
Разлив дизельного топлива под Норильском локализован, говорится в сообщении МЧС России.
Коммерсантъ 04:44
Армия и оружие
Бывший разведчик Кедми считает российский «Посейдон» угрозой для США
Бывший сотрудник спецслужб считает, что применение Россией подводного беспилотника «Посейдон» способно преподнести американцам неприятности.
Военное дело 02:40
Армия и оружие
В США составили список экстремальных подлодок России
В целом же, отмечает эксперт, если Россия продолжает строить небольшие и сравнительно дешевые неатомные субмарины с крылатыми ракетами, то США реализуют масштабные проекты, которые нередко являются неоправданно дорогими и малоэффективными.
Вечерний курьер вчера в 06:56
Хоккей
Новым главным тренером СКА назначен Валерий Брагин
Брагин стал новым главным тренером сборной России СКА обменял нападающего Дергачева в "Витязь" СКА в 2019 году заработал больше всех клубов КХЛ СКА обменял Кагарлицкого в московское "Динамо"
Metaratings 04:55
Общество
В Саратовской области выявили 94 новых случая заражения коронавирусом
Три четверти вновь выявленных пациентов с коронавирусом в Саратовской области болеют пневмонией, общее число заболевших этой инфекцией в регионе приближается к 3,5 тысячи, сообщил в четверг областной оперативный штаб по борьбе с COVID-19.
РИА Новости вчера в 02:18
Общество
Собянин объявил дату снятия большинства ограничений в Москве
Большинство ограничений, введенных из-за распространения коронавируса в Москве, будут сняты к 1 июля.
Lenta.ru вчера в 11:32
Происшествия
Суд «виртуально» арестовал создателя бренда «Довгань»
Хорошевский суд Москвы выдал санкцию на заочный арест создателя бренда «Довгань» Германа Лиллевяли, обвиняемого в мошенничестве на сумму 1,5 млрд рублей.
BFM.ru 03:35
Музыка
Вышел новый клип Бузовой на песню «Орбит без сахара»
Российская певица Ольга Бузова представила в Сети свой новый клип на песню «Орбит без сахара».
Культуромания вчера в 09:58
Общество
Мишустин поручил проанализировать применение указов Собянина
Премьер-министр Михаил Мишустин дал поручения по итогам заседания координационного совета при правительстве по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.
РБК 02 июня в 16:25
Космос
Первых туристов выбрали для полёта на МКС на Crew Dragon
Ореанда-Новости вчера в 04:22
Культура
Кто помнит ролик-мем «Очень плохая музыка»? С помощью нейросети теперь он доступен в HD-качестве
Авторы ютьюб-канала Veskercon Live придумали гениальную идею: с помощью нейросетей они улучшают качество старых видеороликов, ставших в каком-то смысле культовыми.
Playboyrussia.com вчера в 12:03
Общество
В Москве ввели новый тип пропусков
Получить пропуск по-прежнему можно на портале mos.ru, по СМС или по телефону единой справочной службы Москвы: +7 (495) 777-77-77, сообщается на сайте мэрии.
РБК вчера в 11:57
Общество
На Кубани продлили режим карантина
Власти Краснодарского края продлили режим карантина в регионе до 21 июня. Об этом в четверг, 4 июня, сообщил губернатор Вениамин Кондратьев.
Известия вчера в 13:31
Экономика
ГК «Расцветай» получит 9 млрд на строительство в центре Новосибирска
Кредит на 9 млрд 56 млн рублей получила группа компаний «Расцветай» от банка ДОМ.РФ.
Московский Комсомолец Новосибирск 02:58