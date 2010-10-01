Происшествия

iReactoriReactorЭколог назвал последствия аварии на норильской ТЭЦ для флоры и фауны

Специально для iReactor эколог Игорь Шкрадюк назвал причины аварии на норильской ТЭЦ и рассказал, как она повлияет на экологию. Авария на ТЭЦ в Норильске, в результате которой вылилось около 20 тысяч тонн солярки, произошла 29 мая.
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Последствия на десятки лет и миллиарды рублей. Главное об аварии в Норильске

Дождь03 июня в 17:02

Эколог назвал последствия аварии на норильской ТЭЦ для флоры и фауны

iReactor03 июня в 12:49
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Здоровье

В Москве применили экспериментальную методику лечения от COVID-19

НИИ скорой помощи имени Склифосовского в Москве стало первым российским медицинским учреждением, где применяют экспериментальную методику лечения от COVID-19 с помощью гипербарической оксигенации (ГБО), говорится на официальном портале мэра и правительства столицы.
РИА Новости 00:50
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Политика

Путин поручил поэтапно завершить газификацию страны

Главе "Роснефти" Игорю Сечину (ответственному секретарю комиссии по ТЭК) президент поручил обеспечить координацию деятельности органов власти всех уровней, местного самоуправления и организаций по исполнению этих поручений.
Российская газета вчера в 09:29
3,2K
Общество

YouTube заблокировал ролик о поправках к Конституции за гомофобию

Видеохостинг YouTube удалил агитационный ролик РИА ФАН о поправках к Конституции России за нарушение правил сервиса.
Телеканал RTVI вчера в 07:25
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Религия

В предстоящие выходные православные отпразднуют родительскую субботу

Согласно церковному календарю, родительская суббота является поминальным днем.
RuNews24.ru вчера в 16:11
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Происшествия

В Москве задержан гендиректор Российской венчурной компании

В Москве задержан гендиректор АО «Российская венчурная компания» (РВК) Александр Повалко, рассказал «Ведомостям» источник в правоохранительных органах.
Ведомости вчера в 13:01
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Общество

В России появится единый проездной билет для всех регионов

Цель – внедрение универсального проездного билета, который позволит оплатить проезд в любом регионе страны, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу министерства.
Общественное телевидение России 01:58
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Политика

Фетисов поблагодарил бога за то, что его дочь учится в США

Metaratings вчера в 09:18
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Общество

ПФР пояснил, кому с 1 августа выплатят повышенную пенсию

С 1 августа текущего года несколько категорий пенсионеров будут получать увеличенные выплаты, сообщила пресс-служба Пенсионного фонда России (ПФР).
Политика Сегодня вчера в 08:45
1,2K
Космос

Астероид «Оумуамуа» может оказаться водородным айсбергом

Исследователи продолжили изучать странный космический объект и пришли к выводу, что он может быть водородным айсбергом.
Южный Федеральный 03 июня в 01:35
Общество

Власти Москвы заявили о завершении самого острого периода ограничений

Заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов заявил, что самый острый период ограничений, введённых в Москве из-за коронавирусной инфекции COVID-19, позади.
RT на русском 04:42
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Здоровье

Гипертония связана с повышенным риском смерти от коронавируса COVID-19

Новое исследование, проведенное учеными из Китая и Ирландии и опубликованное в издании European Heart Journal выявило, что пациенты с повышенным артериальным давлением в два раза выше подвержены риску смерти от коронавируса COVID-19.
Evo-rus.com 05:17
Политика

В Москве арестовали Николая Платошкина

Лидер общественного движения "За Новый Социализм" Николай Платошкин арестован, сообщает ИА DEITA.
Deita.ru вчера в 10:16
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Общество

Выплаты за «президентские» выходные не включат в средний заработок

Минобороны перебрасывает военных для восстановления моста в Заполярье [видео] 03 06 2020 Средний заработок считают, исходя из фактически начисленной зарплаты и отработанного времени за предшествующие 12 месяцев.
Северпост 03 июня в 04:15
8
Общество

Перечислены регионы России с новыми случаями коронавируса за сутки

В России за сутки зафиксировано 8 831 новых случаев инфицирования COVID-19 в 85 регионах.
Piter.tv вчера в 03:35
203
Политика

КПРФ намерена голосовать против поправок в Конституцию

Москва, 4 июня 2020, 17:18 — REGNUM Президиум ЦК КПРФ принял решение о голосовании против поправок в Конституцию.
REGNUM вчера в 10:18
1,1K
Технологии

МегаФон запустил собственную платформу с подкастами

Компания МегаФон расширила собственную экосистему цифровых сервисом, запустив платформу «МегаФон Подкасты».
Московский Комсомолец Екатеринбург 04:31
Происшествия

МЧС сообщило о локализации разлива топлива под Норильском

Разлив дизельного топлива под Норильском локализован, говорится в сообщении МЧС России.
Коммерсантъ 04:44
Армия и оружие

Бывший разведчик Кедми считает российский «Посейдон» угрозой для США

Бывший сотрудник спецслужб считает, что применение Россией подводного беспилотника «Посейдон» способно преподнести американцам неприятности.
Военное дело 02:40
11
Армия и оружие

В США составили список экстремальных подлодок России

В целом же, отмечает эксперт, если Россия продолжает строить небольшие и сравнительно дешевые неатомные субмарины с крылатыми ракетами, то США реализуют масштабные проекты, которые нередко являются неоправданно дорогими и малоэффективными.
Вечерний курьер вчера в 06:56
14
Хоккей

Новым главным тренером СКА назначен Валерий Брагин

Брагин стал новым главным тренером сборной России СКА обменял нападающего Дергачева в "Витязь" СКА в 2019 году заработал больше всех клубов КХЛ СКА обменял Кагарлицкого в московское "Динамо"
Metaratings 04:55
Общество

В Саратовской области выявили 94 новых случая заражения коронавирусом

Три четверти вновь выявленных пациентов с коронавирусом в Саратовской области болеют пневмонией, общее число заболевших этой инфекцией в регионе приближается к 3,5 тысячи, сообщил в четверг областной оперативный штаб по борьбе с COVID-19.
РИА Новости вчера в 02:18
847
Общество

Собянин объявил дату снятия большинства ограничений в Москве

Большинство ограничений, введенных из-за распространения коронавируса в Москве, будут сняты к 1 июля.
Lenta.ru вчера в 11:32
1,9K
Происшествия

Суд «виртуально» арестовал создателя бренда «Довгань»

Хорошевский суд Москвы выдал санкцию на заочный арест создателя бренда «Довгань» Германа Лиллевяли, обвиняемого в мошенничестве на сумму 1,5 млрд рублей.
BFM.ru 03:35
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Музыка

Вышел новый клип Бузовой на песню «Орбит без сахара»

Российская певица Ольга Бузова представила в Сети свой новый клип на песню «Орбит без сахара».
Культуромания вчера в 09:58
9
Общество

Мишустин поручил проанализировать применение указов Собянина

Премьер-министр Михаил Мишустин дал поручения по итогам заседания координационного совета при правительстве по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.
РБК 02 июня в 16:25
3,2K
Космос

Первых туристов выбрали для полёта на МКС на Crew Dragon

Ореанда-Новости вчера в 04:22
8
Культура

Кто помнит ролик-мем «Очень плохая музыка»? С помощью нейросети теперь он доступен в HD-качестве

Авторы ютьюб-канала Veskercon Live придумали гениальную идею: с помощью нейросетей они улучшают качество старых видеороликов, ставших в каком-то смысле культовыми.
Playboyrussia.com вчера в 12:03
Общество

В Москве ввели новый тип пропусков

Получить пропуск по-прежнему можно на портале mos.ru, по СМС или по телефону единой справочной службы Москвы: +7 (495) 777-77-77, сообщается на сайте мэрии.
РБК вчера в 11:57
1,5K
Общество

На Кубани продлили режим карантина

Власти Краснодарского края продлили режим карантина в регионе до 21 июня. Об этом в четверг, 4 июня, сообщил губернатор Вениамин Кондратьев.
Известия вчера в 13:31
2,5K
Экономика

ГК «Расцветай» получит 9 млрд на строительство в центре Новосибирска

Кредит на 9 млрд 56 млн рублей получила группа компаний «Расцветай» от банка ДОМ.РФ.
Московский Комсомолец Новосибирск 02:58
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Александр Викторович Усс
Российский политик
Российский государственный деятель, политик и учёный-правовед. Губернатор Красноярского края с 21 сентября 2018. Член партии «Единая Россия».
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Норильск
Город в России
Город краевого подчинения Красноярского края. Расположен на севере региона к югу от Таймырского полуострова, примерно в 90 км к востоку от Енисея и в 1500 км севернее Красноярска, в 300 км к северу от Северного полярного круга, и в 2400 км от Северного полюса.
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