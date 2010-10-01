Специально для iReactor эколог Игорь Шкрадюк назвал причины аварии на норильской ТЭЦ и рассказал, как она повлияет на экологию. Авария на ТЭЦ в Норильске, в результате которой вылилось около 20 тысяч тонн солярки, произошла 29 мая.

Эколог назвал последствия аварии на норильской ТЭЦ для флоры и фауны

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