Происшествия

Национальная служба новостейНациональная служба новостейЭколог рассказал о минимизации ущерба от ЧП в Норильске

Директор природоохранных программ российской общественной организации «Зелёный патруль», эколог Роман Пукалов заявил НСН, что последствия катастрофы могут быть уменьшены в разы, если МЧС сработает оперативно и профессионально на месте техногенной катастрофы.
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«Этот состав отравляет медленно»: эпидемиолог — о воздействии разлитого дизтоплива на здоровье людей

НГС24вчера в 23:32

Эколог рассказал о минимизации ущерба от ЧП в Норильске

Телеканал 360°вчера в 08:55

Второй «Чернобыль»? Утечка в Норильске породила страхи у экологов

Царьградвчера в 05:13

Катастрофа, которую пытались замять: в Норильске в реку вылилось 20 тысяч тонн топлива

74.ruвчера в 07:01

Источник: Руководство норильской ТЭЦ подозревают в хищении средств, выделенных на ремонт тех самых резервуаров

Life.ruвчера в 05:23

Первый вице-президент "ГМК "Норильский никель": мы не скрывали размер катастрофы

Вести.Ruвчера в 08:55

Эколог рассказал о минимизации ущерба от ЧП в Норильске

Национальная служба новостейвчера в 05:10
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Политика

В Японии призвали «отобрать» Курилы у России

Японский политолог Юкио Касияма призвал власти страны "отобрать" у России четыре острова Южно-Курильской гряды - Кунашир, Итуруп, Шикотан и Хабомаи.
Газета.Ru вчера в 15:14
2,2K
Общество

Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 4 июня

Ситуация в России Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом превысило 441,1 тыс. (8831 за сутки).
РБК вчера в 01:07
Кино

Почему Екатерина Гусева не хотела сниматься с Безруковым в Бригаде

Актриса Екатерина Гусева рассказала, почему ей было трудно сниматься в «Бригаде».
SM News вчера в 05:58
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Общество

Разлив нефтепродуктов в Норильске засняли из космоса

Роскосмос опубликовал снимки разлива топлива в Норильске с пояснениями. Фотографии появились в галерее на сайте.
Газета.Ru вчера в 15:14
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Энергетика

Нефть дорожает на фоне ожиданий даты встречи ОПЕК+

Мировые цены на нефть растут на фоне ожидания информации о дате встречи ОПЕК+.
Коммерсантъ 01:20
1
Шоу-бизнес

Похудевший Михаил Боярский рассказал о своем самочувствии

ТВ Центр 03 июня в 07:48
185
Происшествия

В Иркутске задержали похитителя партии защитных масок на 31 млн руб

Иркутск, 5 июня 2020, 08:23 — REGNUM В Иркутске арестован мужчина, похитивший знакомого предпринимателя и угрозами насилия заставивший его изменить адрес поставки медицинских масок на сумму 31 млн рублей с целью их хищения.
REGNUM 01:23
7
Шоу-бизнес

Кара Делевинь сообщила о своих сексуальных предпочтениях

Многие объясняют такое поведение Кары тем, что ее мать рано умерла, а ее воспитанием занимались старшие сестры.
RuNews24.ru вчера в 05:42
1
Шоу-бизнес

«Рабочая сторона»: Актриса Кристина Асмус показала пышные ягодицы

Актриса Ирина Асмус показала фотоснимок с пышными ягодицами, после чего поклонники артистки выразили своё мнение.
Актуальные Новости вчера в 16:00
8
Общество

Билл Гейтс прокомментировал слухи о чипировании населения

Основатель Microsoft Билл Гейтс опроверг конспирологические теории заговора и слухи о том, что он собирается чипировать население под видом вакцинации от коронавируса.
BFM.ru 01:06
1,2K
Политика

Лукашенко отправил в отставку правительство Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко отправил правительство в отставку.
Политика Сегодня 03 июня в 12:19
1,5K
Политика

Путин может вновь выступить с обращением к россиянам

Выступить с обращение президент России планирует после голосования по поправкам к Конституции.
The Penza Post вчера в 08:27
3,1K
Политика

Twitter удалил видео штаба Трампа о погибшем афроамериканце Флойде

Twitter удалил ролик, посвященный погибшему афроамериканцу Джорджу Флойду и опубликованный на странице предвыборной кампании президента США Дональда Трампа, сообщает Politico.
Коммерсантъ 00:55
5
Здоровье

В Москве применили экспериментальную методику лечения от COVID-19

НИИ скорой помощи имени Склифосовского в Москве стало первым российским медицинским учреждением, где применяют экспериментальную методику лечения от COVID-19 с помощью гипербарической оксигенации (ГБО), говорится на официальном портале мэра и правительства столицы.
РИА Новости 00:50
20
Общество

Для приезжающих в РТ отменили режим обязательной самоизоляции

Изменения указаны в постановлении Кабинета министров РТ за подписью Премьер-министра Татарстана Алексея Песошина, отмечает ИА "Татар-информ".
Заинск-информ 01:39
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Экономика

ЦБ не поддержал перенос запрета пополнять анонимные кошельки наличными

Ассоциация банков «Россия» (АБР) обратилась к председателю ЦБ Эльвире Набиуллиной с просьбой отложить на полгода вступление в силу поправок в закон «О Национальной платежной системе» (161-ФЗ), которые запрещают пополнять наличными неперсонифицированные электронные кошельки, в том числе транспортные карты и карты для школьников.
РБК вчера в 23:00
3
Общество

В Роскачестве назвали водку самым безопасным продуктом

Известия 01:56
37
Транспорт

В России могут ввести онлайн-тахографы

Пока онлайн-тахографы планируют установить на пассажирский транспорт в 20 крупнейших агломерациях.
Коммерсантъ вчера в 17:58
40
Общество

Названы отрасли с самыми высокооплачиваемыми вакансиями в России

Аналитики сервиса «Работа.ру» проанализировали более 150 тыс. вакансий за май этого года и выяснили, в каких отраслях предлагаются самые высокие зарплаты.
RT на русском вчера в 23:03
7
Происшествия

В Екатеринбурге завели уголовное дело против убитого силовиками горожанина

Екатеринбург, 4 июня 2020, 21:23 — REGNUM В Екатеринбурге возбуждено уголовное дело по факту применения насилия против сотрудников правоохранительных органов.
REGNUM вчера в 14:23
51
Общество

В Миннеаполисе прошла церемония прощания с Джорджем Флойдом

Церемония прощания с афроамериканцем Джорджем Флойдом, погибшим при задержании полицейскими, прошла в Миннеаполисе (штат Миннесота).
РБК вчера в 21:03
2
Здоровье

Диетолог назвала самый опасный суп

Самым опасным супом для сердечников, гипертоников и страдающих ожирением людей является солянка.
РЕН ТВ 00:07
Культура

Новый образ Волка из перезапуска «Ну, погоди!» попал в Сеть

Студия «Союзмультфильм» ведет активную работу над созданием нового образа Волка для перезапуска мультсериала «Ну, погоди!», на данный момент создано более 50 разных эскизов персонажа, один из них попал в Сеть.
Взгляд.ру вчера в 07:09
40
Музыка

Ольга Бузова выпустила новую песню «Орбит без сахара»

На фоне выхода нового трека Ольга Бузова даже открыла свой профиль в указанной соцсети.
Актуальные Новости вчера в 05:17
5
Технологии

Власти Сингапура планируют выдать всем жителям устройства для отслеживания контактов

Власти Сингапура ведут разработку портативных устройств, которые планируется выдать каждому жителю города-государства для отслеживания контактов с целью предотвращения распространения коронавируса.
ТАСС 02:02
Политика

В Госдепе США потребовали от России «убраться с Ближнего Востока»

России следует уйти из Ближнего Востока, полагает помощник госсекретаря США Дэвид Шенкер.
Коммерсантъ вчера в 22:25
1K
Происшествия

Суд в Москве арестовал чиновника Минпромторга Гайрбекова

Суд в Москве арестовал сотрудника Минпромторга Ризвана Гайрбекова, обвиняемого в получении особо крупных взяток.
Известия вчера в 14:46
41
Политика

Фетисов поблагодарил бога за возможность дать дочери образование в США

Lenta.ru вчера в 13:14
253
Общество

Попова рассказала о необходимости подготовиться к следующей пандемии

Ранее 4 июня Попова заявила,что единой вакцины от коронавируса не будет.
Известия вчера в 07:04
1,9K
Происшествия

В Новгородской области задержали «вора в законе»

В Новгородской области задержали "вора в законе", сфера влияния которого распространялась на Санкт-Петербург, Новгородскую и Ленинградскую области.
Российская газета вчера в 11:07
6
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Город краевого подчинения Красноярского края. Расположен на севере региона к югу от Таймырского полуострова, примерно в 90 км к востоку от Енисея и в 1500 км севернее Красноярска, в 300 км к северу от Северного полярного круга, и в 2400 км от Северного полюса.
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