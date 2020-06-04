Происшествия
Национальная служба новостейЭколог рассказал о минимизации ущерба от ЧП в Норильске
Ущерб в 100 млрд и невосполнимый - природе: Норильск устраняет последствия техногенной катастрофы Экологи видят два пути решения проблемы: организовывать временные амбары на реке Амбарной.
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Эксперты: ЧП в Норильске сопоставимо с аварией Exxon Valdez около Аляски
Российская газетавчера в 07:43
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Транспорт
В России могут ввести онлайн-тахографы
В России могут ввести онлайн-тахографы В России начинается тестирование онлайн-тахографов, на которые в перспективе переведут все новые грузовики и автобусы.
Коммерсантъ вчера в 17:58
Политика
США хотят ввести дополнительные санкции против «Северного потока-2»
США планируют расширить санкции против трубопровода "Северный поток-2", сообщает Bloomberg со ссылкой на план законопроекта, который есть в распоряжении агентства.
Российская газета вчера в 02:11
Политика
В Госдепе призвали Россию «убраться с Ближнего Востока»
Помощник госсекретаря США Дэвид Шенкер заявил, что Россия играет на Ближнем Востоке "деструктивную роль" и должна "убираться" оттуда.
Известия вчера в 22:46
Общество
СК возбудил уголовное дело против Николая Платошкина
Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении Николая Платошкина — лидера движения «За новый социализм».
Моя Москва.онлайн вчера в 12:39
Игры
DF: опасайтесь The Outer Worlds на Switch — что не так с игрой на консоли Nintendo?
Игромания.ру вчера в 09:51
Общество
В проповеди духовника Поклонской нашли признаки экстремизма
ИА Красная Весна вчера в 10:57
Политика
Москва может ответить на отказ Киева в земельных участках для РФ
Москва может предпринять ответные зеркальные меры после решения Киевского городского совета о расторжении договоров аренды на три земельных участка в украинской столице, предназначавшихся для строительства жилого здания, гаража, помещений консульского отдела и резиденции посла РФ.
Газета.Ru вчера в 16:53
Экономика
ЦБ не поддержал перенос запрета пополнять анонимные кошельки наличными
Ассоциация банков «Россия» (АБР) обратилась к председателю ЦБ Эльвире Набиуллиной с просьбой отложить на полгода вступление в силу поправок в закон «О Национальной платежной системе» (161-ФЗ), которые запрещают пополнять наличными неперсонифицированные электронные кошельки, в том числе транспортные карты и карты для школьников.
РБК вчера в 23:00
Общество
Билл Гейтс прокомментировал теории о чипировании человечества
Американский предприниматель, основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс заявил, что конспирологические теории вокруг его участия в заговоре по глобальному чипированию людей слишком глупы, чтобы их опровергать.
РИА Новости вчера в 20:27
Политика
Польша завершила первый этап строительства канала на Балтийской косе
Первый этап работ по строительству канала на Балтийской (Вислинской) косе завершили в Польше, началось строительство молов.
Известия 01 июня в 21:23
Армия и оружие
Американские СМИ назвали бомбардировщики B-1B проблемой для ВМФ России
Стратегические бомбардировщики ВВС США B-1B, проводившие учения над Черным морем, могут представлять «серьезную проблему» для Военно-морского флота России в этом регионе, их полет является сигналом для Кремля, пишет издание The Drive.
РБК 03 июня в 03:28
Общество
Анна Шафран отказалась называть свое увольнение повышением
Газета.Ru 03 июня в 11:38
Происшествия
Очевидец начала ЧП в Норильске: «Тянулась река топлива»
В окрестностях Норильска, где 29 мая на территории ТЭЦ-3, принадлежащей «Норильско-Таймырской энергетической компании», произошла разгерметизация резервуара, продолжается ликвидация утечки дизельного топлива.
Московский Комсомолец вчера в 13:03
Происшествия
Британская полиция вычислила подозреваемого в похищении Мэдлин Макканн
В деле о таинственном исчезновении в 2007 году трехлетней британской девочки Мэдлин Макканн появился подозреваемый.
Газета.Ru вчера в 06:54
Шоу-бизнес
«Рабочая сторона»: Актриса Кристина Асмус показала пышные ягодицы
Актриса Ирина Асмус показала фотоснимок с пышными ягодицами, после чего поклонники артистки выразили своё мнение.
Актуальные Новости вчера в 16:00
Экономика
«Газпром» переведет свои 9,99% акций «НОВАТЭКа» в «Газпром капитал»
Совет директоров "Газпрома" принял решение согласовать приобретение "Газпром капиталом" принадлежащих компании Gazfin Cyprus Limited 303 326 969 обыкновенных именных акций "НОВАТЭКа" номинальной стоимостью 0,1 руб. каждая, сообщает "Газпром".
Вести.Ru вчера в 03:54
Общество
Собянин объявил дату снятия большинства ограничений в Москве
Большинство ограничений, введенных из-за распространения коронавируса в Москве, будут сняты к 1 июля.
Lenta.ru вчера в 11:32
Общество
Работающим пенсионерам предложили вернуть индексацию пенсий
В Госдуму внесли законопроект о возврате индексации пенсий работающим пенсионерам.
RT на русском вчера в 17:24
Общество
В Кузбассе за сутки выявили 19 случаев коронавируса
В Кузбассе за последние сутки выявили 19 случаев коронавируса, сообщил губернатор региона Сергей Цивилев.
РИА Новости 00:28
Общество
Ростехнадзор предупреждал «Норникель» о нарушениях до разлива топлива
В 2017 году Ростехнадзор указал на нарушение контроля за состоянием днищ в резервуарах № 2 и № 3. В ходе проверки в 2018 году обнаружили повреждение стен и кровли, а также смещение стенового ограждения.
Lenta.ru 00:25
Политика
В Японии призвали «отобрать» Курилы у России
Японский политолог Юкио Касияма призвал власти страны "отобрать" у России четыре острова Южно-Курильской гряды - Кунашир, Итуруп, Шикотан и Хабомаи.
Газета.Ru вчера в 15:14
Армия и оружие
Заработала новая российская система предупреждения о ракетном ударе
Вооруженные силы РФ сформировали базовую систему предупреждения о ракетном ударе "Купол".
Вести.Ru вчера в 05:32
Наука
В китайском бомбоубежище найдены следы динозавров
Было установлено, что следы оставила группа хищников, а именно тероподы из группы Kayentapus.
Дни24 03 июня в 17:00
Политика
Путин поручил поэтапно завершить газификацию страны
Главе "Роснефти" Игорю Сечину (ответственному секретарю комиссии по ТЭК) президент поручил обеспечить координацию деятельности органов власти всех уровней, местного самоуправления и организаций по исполнению этих поручений.
Российская газета вчера в 09:29
Армия и оружие
Минобороны усиливает войска на западном направлении
Россия укрепляет оборону на западном направлении. Гвардейскую танковую армию Западного военного округа усилили дополнительной бригадой.
URA.Ru вчера в 23:40
Происшествия
Военный вертолет Ми-38 аварийно сел на трассу в Подмосковье
"Военно-транспортный вертолет Ми-38 из-за технических проблем аварийно сел на трассу в районе Гжели", - сказал собеседник агентства.
Интерфакс вчера в 04:28
Политика
Генпрокурор США заявил об «иностранном вмешательстве» в протесты
Генпрокурор США Уильям Барр заявил об «иностранном вмешательстве» в протесты с целью обострения насилия в стране.
Коммерсантъ вчера в 15:05
Армия и оружие
Китай сделал прорыв в разработке истребителей пятого поколения
КНР приняла на вооружение уже второй авианесущий крейсер "Шаньдун" и планирует построить третий, который будет рассчитан для палубных истребителей пятого поколения.
Политическая Экспертиза вчера в 06:37
Армия и оружие
Путин утвердил условие использования Россией ядерного оружия
В указе президента говорится, что применение ядерного оружия должно быть крайней мерой и является исключительно средством сдерживания.
Деловое.ТВ 02 июня в 10:00
Общество
Попова рассказала о необходимости подготовиться к следующей пандемии
Ранее 4 июня Попова заявила,что единой вакцины от коронавируса не будет.
Известия вчера в 07:04