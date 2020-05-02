Представляющие эпидемиологическую опасность (классов Б и В) использованные маски и перчатки из медучреждений не попадают на обычные пункты переработки мусора – их обеззараживают и сжигают.

с чего всё началось

Выброшенные медицинские маски и перчатки пациентов с коронавирусом, находящихся на домашнем карантине, представляют опасность для работников коммунальных служб и пунктов сортировки мусора. Об этом рассказал исполнительный директор общественной организации «Зелёный патруль» Андрей Нагибин.

Эколог рассказал об опасности медицинских масок пациентов с COVID-19

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