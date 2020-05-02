Общество

RT на русскомRT на русскомЭколог рассказал об опасности медицинских масок пациентов с COVID-19

Выброшенные медицинские маски и перчатки пациентов с коронавирусом, находящихся на домашнем карантине, представляют опасность для работников коммунальных служб и пунктов сортировки мусора. Об этом рассказал исполнительный директор общественной организации «Зелёный патруль» Андрей Нагибин.
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с чего всё началось

Медицинские маски могут быть опасны. В каком случае?

Представляющие эпидемиологическую опасность (классов Б и В) использованные маски и перчатки из медучреждений не попадают на обычные пункты переработки мусора – их обеззараживают и сжигают.
Радио Sputnikвчера в 19:00

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Эколог назвал опасность медицинских масок больных с коронавирусом

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Медицинские маски назвали потенциальным источником опасности

Lenta.ruвчера в 23:38

Названа категория россиян, для которой опасны медицинские маски

РЕН ТВвчера в 19:46

Медицинские маски оказались опасными для одной категории россиян

Известиявчера в 22:11

Выявлены случаи, когда медицинские маски опасны для здоровья

Московский Комсомолецвчера в 23:33

Эколог предупредил об опасности медицинских масок больных с коронавирусом

РИА Новостивчера в 19:02

Медицинские маски могут быть опасны. В каком случае?

Радио Sputnikвчера в 19:00
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Общество

Ким Чен Ын появился на публике на фоне сообщений о болезни

Коммерсантъ вчера в 18:01
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Общество

Оператор «Северного потока-2» заявил о несогласии с регулятором ФРГ

В компании Nord Stream 2 AG — операторе газопровода «Северный поток-2» — не согласны с предварительным отказом Федерального сетевого агентства Германии (BNetzA) освободить проект от правил Газовой директивы ЕС.
РБК вчера в 11:40
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Здоровье

Главврач рассказал о молодых пациентах с коронавирусом

Главный врач столичной больницы имени Спасокукоцкого Алексей Погонин рассказал о молодых пациентах, заразившихся коронавирусом.
Газета.Ru 01:27
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Общество

Ученые из Сингапура скорректировали дату окончания эпидемии в России

Эпидемия коронавирусной инфекции в России может полностью завершиться к 8 августа.
РБК 03:30
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Общество

Власти Москвы направят средства от штрафов на борьбу с коронавирусом

Все денежные средства, которые получены от штрафов за нарушение режима самоизоляции в Москве, будут направлены на борьбу с коронавирусом, включая приобретение лекарств.
Известия 02:13
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Общество

Собянин назвал реальное количество заболевших коронавирусом в Москве

RT на русском 03:03
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Общество

Собянин: Выявляемость коронавируса в Москве увеличили в два раза

В столице за последнее время увеличилась выявляемость коронавирусной инфекции в два раза, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.
Эхо Москвы 02:00
Политика

Глава Минстроя Якушев заразился коронавирусом

Глава Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Владимир Якушев заразился коронавирусом, министр принял решение о госпитализации, сообщили пресс-службе ведомства.
Интерфакс вчера в 14:49
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Кино

Анна Меликян назвала Константина Хабенского «героическим актером»

Анна Меликян назвала Константина Хабенского «героическим актером», сыгравшим разработчика игр виртуальной реальности в триллере «Фея».
Дни24 вчера в 03:15
Общество

Defense One: в США отслеживают активность предприятий российского ВПК

Геопространственная аналитическая компания Orbital Insights, которая базируется в США, утверждает, что отслеживает активность на предприятиях российской оборонной промышленности по сигналам мобильных телефонов на фоне пандемии коронавируса, пишет американское издание Defense One.
РИА Новости вчера в 22:13
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Общество

В Коммунарке у зараженных коронавирусом нашли новый симптом

У некоторых пациентов с коронавирусом есть кожные высыпания, рассказал главный врач инфекционной больницы в Коммунарке Денис Проценко в ходе онлайн-встречи, организованной Российским еврейским конгрессом.
РИА Новости вчера в 12:33
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Происшествия

При взрыве на плавбазе в Находке погиб сварщик

В Находке при взрыве на плавбазе "Всеволод Сибирцев" погиб сварщик, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы Федерального агентства морского и речного транспорта.
РИА Новости 01:28
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Политика

Министр Боснии и Герцеговины отказал российским специалистам во въезде

Сараево, 2 мая 2020, 07:17 — REGNUM Колонна российских военных специалистов, направляющаяся из Сербии в Боснию и Герцеговины для оказания помощи в борьбе с коронавирусом, не была пропущена в страну решением министра безопасности Фахрудина Радончича, сообщает пресс-служба ведомства.
REGNUM 01:02
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Здоровье

В Саратовской области выявили 48 случаев заражения коронавирусом

Сорок восемь новых случаев коронавирусной инфекции выявили за сутки в Саратовской области, общее число заболевших достигло 535 человек, сообщил в субботу областной оперативный штаб по борьбе с COVID-19.
РИА Новости 03:40
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Происшествия

В Узбекистане 56 человек пострадали от прорыва дамбы на водохранилище

Ранее МЧС сообщало, что 1 мая в 5.55 (3.55 мск) в результате сильного дождя и штормового ветра произошел прорыв одной из дамб Сардобинского водохранилища в Сырдарьинской области, жертв нет.
РИА Новости 00:22
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Общество

Попова допустила ужесточение ограничений

Ограничения, введенные для противодействия распространению коронавируса нового типа, могут быть усилены после 12 мая, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Газета.Ru вчера в 09:12
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Происшествия

В Керчи коронавирусом заболел двухлетний ребёнок

Семья из Керчи, в которой заболел ребенок, вернулась на полуостров из Читы, добиралась через Москву.
КИА 03:22
Футбол

Матыцин назвал условия возобновления чемпионата России по футболу

Министр спорта России Олег Матыцин назвал условия возобновления Российской премьер-лиги (РПЛ), передает РИА "Новости".
Газета.Ru 02:50
Общество

В Москве за сутки выздоровели 608 пациентов

Накануне вечером в оперативном штабе Москвы по борьбе с коронавирусом сообщили, что в городе за сутки скончались еще 37 пациентов с новой инфекцией.
Эхо Москвы 03:30
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Политика

Токаев прекратил полномочия спикера сената Казахстана Назарбаевой

RT на русском 02:48
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Общество

В Свердловской области подтвердили 90 новых случаев коронавируса

Новые случаи заражения коронавирусом выявлены за последние сутки сразу в 11 муниципалитетах Свердловской области, сообщает в среду региональный штаб по профилактике COVID-19.
РИА Новости 29 апреля в 04:31
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Культура

Умер актер Сэм Ллойд из сериала «Клиника»

Коммерсантъ 03:35
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Здоровье

Умерла врио главврача госпиталя в Красноярске, выпавшая из окна

Временно исполняющая обязанности главного врача Красноярского краевого госпиталя для ветеранов войн Елена Непомнящая, находившаяся на лечении после падения из окна больницы, умерла 1 мая.
ТАСС 03:10
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Происшествия

Грабитель ударил ножом россиянина ради пакета с продуктами

Неизвестный на востоке Москвы ударил мужчину и забрал у него пакет с продуктами.
Lenta.ru 02:17
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Шоу-бизнес

Актриса Татьяна Васильева попала в больницу

Народная артистка РФ Татьяна Васильева из-за плохого самочувствия попала в одну из столичных клиник, сообщает ТАСС.
Аргументы и Факты вчера в 17:35
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Общество

Попова рассказала о процессе снятия ограничений из-за коронавируса

Послабление ограничительных мер, введенных в России из-за коронавируса, начнется с разрешение прогулок по два-три человека, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Известия вчера в 01:04
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Здоровье

За сутки в Омской области заразились короновирусом еще девять человек

27 человек выздоровели (20 взрослых, 7 детей).
Город55.ру 01:52
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Общество

Москва удвоила число тестирований на коронавирус

Число проводимых в Москве тестирований на наличие коронавируса с 30 апреля увеличилось в два раза, сообщил в субботу мэр столицы Сергей Собянин.
ТАСС 03:02
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Транспорт

В Москве закроют еще 45 вестибюлей метро из-за низкой загрузки

Московский метрополитен закроет вестибюли еще 45 станций из-за низкой загрузки. Об этом 1 мая сообщает пресс-служба столичного перевозчика.
Известия вчера в 19:11
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Наука

Ученые нашли природное средство от похмелья

Профиль вчера в 21:30
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