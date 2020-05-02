Общество
RT на русскомЭколог рассказал об опасности медицинских масок пациентов с COVID-19
Выброшенные медицинские маски и перчатки пациентов с коронавирусом, находящихся на домашнем карантине, представляют опасность для работников коммунальных служб и пунктов сортировки мусора. Об этом рассказал исполнительный директор общественной организации «Зелёный патруль» Андрей Нагибин.
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с чего всё началось
Представляющие эпидемиологическую опасность (классов Б и В) использованные маски и перчатки из медучреждений не попадают на обычные пункты переработки мусора – их обеззараживают и сжигают.Радио Sputnikвчера в 19:00
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В Находке при взрыве на плавбазе "Всеволод Сибирцев" погиб сварщик, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы Федерального агентства морского и речного транспорта.
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Сараево, 2 мая 2020, 07:17 — REGNUM Колонна российских военных специалистов, направляющаяся из Сербии в Боснию и Герцеговины для оказания помощи в борьбе с коронавирусом, не была пропущена в страну решением министра безопасности Фахрудина Радончича, сообщает пресс-служба ведомства.
REGNUM 01:02
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Сорок восемь новых случаев коронавирусной инфекции выявили за сутки в Саратовской области, общее число заболевших достигло 535 человек, сообщил в субботу областной оперативный штаб по борьбе с COVID-19.
РИА Новости 03:40
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Ранее МЧС сообщало, что 1 мая в 5.55 (3.55 мск) в результате сильного дождя и штормового ветра произошел прорыв одной из дамб Сардобинского водохранилища в Сырдарьинской области, жертв нет.
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Семья из Керчи, в которой заболел ребенок, вернулась на полуостров из Читы, добиралась через Москву.
КИА 03:22
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Министр спорта России Олег Матыцин назвал условия возобновления Российской премьер-лиги (РПЛ), передает РИА "Новости".
Газета.Ru 02:50
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Накануне вечером в оперативном штабе Москвы по борьбе с коронавирусом сообщили, что в городе за сутки скончались еще 37 пациентов с новой инфекцией.
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Токаев прекратил полномочия спикера сената Казахстана Назарбаевой
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Временно исполняющая обязанности главного врача Красноярского краевого госпиталя для ветеранов войн Елена Непомнящая, находившаяся на лечении после падения из окна больницы, умерла 1 мая.
ТАСС 03:10
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Неизвестный на востоке Москвы ударил мужчину и забрал у него пакет с продуктами.
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Аргументы и Факты вчера в 17:35
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Москва удвоила число тестирований на коронавирус
Число проводимых в Москве тестирований на наличие коронавируса с 30 апреля увеличилось в два раза, сообщил в субботу мэр столицы Сергей Собянин.
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Ученые нашли природное средство от похмелья
Профиль вчера в 21:30