Происшествия

МИР 24МИР 24Эколог рассказала о последствиях катастрофы в Норильске для людей

В Норильске ликвидируют последствия разлива дизельного топлива. Чем чревата эта катастрофа, телеканалу «МИР 24» рассказала эколог Наталья Чернышева.
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«Озеро уже мёртвое». В РАН рассказали о последствиях экологической катастрофы в Норильске

Life.ru11:00

Рассказываем, что известно о, возможно, крупнейшей экологической катастрофе в России к середине дня

НГС2404:40

Первый вице-президент "ГМК "Норильский никель": мы не скрывали размер катастрофы

Вести.Ru08:55

Катастрофа, которую пытались замять: в Норильске в реку вылилось 20 тысяч тонн топлива

74.ru07:01

Эколог рассказал о минимизации ущерба от ЧП в Норильске

Национальная служба новостей05:10

Эколог рассказал о минимизации ущерба от ЧП в Норильске

Телеканал 360°08:55

В Красноярском крае ввели режим ЧС в связи экологической катастрофой в Норильске

Московский Комсомолецвчера в 22:30
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Автоматически обработано 7217 источников, обновлено в 21:41, Ашберн
Общество

Обломки взорвавшегося бака «Фрегата» разлетелись на тысячи километров

Обломки бака российского разгонного блока "Фрегат", взорвавшегося в космосе в мае, разлетелись на тысячи километров, следует из данных, размещенных на специализированном сайте ВВС США space-track.org.
РИА Новости 18:04
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Армия и оружие

Американские военные преследовали военную колонну России в Сирии

Очевидцы рассказали, что военные автомобили США преследовали колонну с российскими военными, которая направлялась в населенный пункт Каср эд-Диб.
Piter.tv 03:36
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Общество

Власти Кузбасса разрешили работу ТЦ и фитнес-клубов

Известия 08:52
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Политика

В Японии призвали «отобрать» Курилы у России

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Общество

Билл Гейтс прокомментировал теории о чипировании человечества

Американский предприниматель, основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс заявил, что конспирологические теории вокруг его участия в заговоре по глобальному чипированию людей слишком глупы, чтобы их опровергать.
РИА Новости 20:27
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Театры

Мариинский театр из-за пандемии потерял более 1 млрд рублей

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ИА InterMedia 10:11
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Общество

Путин возмутился докладом губернатора о разливе топлива в Норильске

Президент России Владимир Путин удивился докладу губернатора Красноярского края Александра Усса о разливе топлива в Норильске.
Известия вчера в 09:16
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Общество

Собянин: Масочный режим может продлиться в Москве до осени

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что обязательное ношение защитных масок в городе может сохраниться до осени или до начала 2021 года.
РИАМО 02:10
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Общество

В Приморье с 7 июня отменяют карантин для прибывающих

В Приморье с 7 июня отменяется карантин для прибывающих в регион пассажиров. Об этом рассказали в краевом правительстве.
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Авто

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Компания Toyota представила обновленный Toyota Fortuner.
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Политика

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Москва может предпринять ответные зеркальные меры после решения Киевского городского совета о расторжении договоров аренды на три земельных участка в украинской столице, предназначавшихся для строительства жилого здания, гаража, помещений консульского отдела и резиденции посла РФ.
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Астрофизики: Астероид Оумуамуа является водородным айсбергом

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Дни24 02 июня в 01:30
Политика

КПРФ намерена голосовать против поправок в Конституцию

Москва, 4 июня 2020, 17:18 — REGNUM Президиум ЦК КПРФ принял решение о голосовании против поправок в Конституцию.
REGNUM 10:18
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Общество

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Экономика

Правительство РФ обеспечит двукратный рост пособий на первого ребёнка

По словам Мишустина, правительство рассмотрит вопрос о выделении дополнительных 8 млрд рублей для двукратного повышении выплат госпособий по уходу за первым ребёнком данным группам граждан.
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Niletto и Zivert придут в «Вечерний Ургант»

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Посольство России в Аргентине эвакуировали из-за «минирования»

Российское посольство в Аргентине дважды за неделю эвакуировали из-за сообщений об угрозе взрыва.
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«Газпром» обжаловал решение арбитража по спору с PGNiG о ценах на газ

«Газпром» 29 мая обжаловал в суде округа Свеа (Швеция) окончательное решение арбитражного трибунала по спору с польской PGNiG по ценам на газ.
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Общество

Разлив нефтепродуктов в Норильске засняли из космоса

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Игры

Kingdoms of Amalur: информация о ремастеринге просочилась в сеть

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Шоу-бизнес

Солист «Иванушки International» рассказал о романе с Жанной Фриске

Солист группы "Иванушки International" Кирилл Андреев в эфире программы "Секрет на миллион" рассказал о романе с певицей Жанной Фриске.
РИА Новости 17:50
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Общество

Мишустин поручил проанализировать применение указов Собянина

Премьер-министр Михаил Мишустин дал поручения по итогам заседания координационного совета при правительстве по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.
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Происшествия

В Саратове сотрудники банка причинили ущерб на 2,9 миллиарда рублей

В ходе проверки, по данным надзорного ведомства, было установлено, что сотрудники кредитной организации в 2016-2017 годах совершили неправомерные действия, причинив ущерб банку на 2,9 миллиарда рублей и довели его до банкротства.
Российская газета 08:56
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Общество

В Красноярском крае отменят режим цифровых пропусков

Власти Красноярского края приступают к первому этапу ослабления ограничений, введенных на территории региона в связи с распространением коронавирусной инфекции.
Российская газета вчера в 14:40
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Происшествия

Глава «Российской венчурной компании» задержан

Москва, 4 июня 2020, 23:03 — REGNUM В Москве сотрудники правоохранительных органов задержали главу «Российской венчурной компании» (РВК) Александра Повалко.
REGNUM 16:03
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