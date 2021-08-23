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Прирост мусора на российских свалках может привести к катастрофе

Как сообщает infox.ru , сегодня ежегодный прирост превышает 2%. Российское экологическое общество сообщило, что отсутствие изменений приведет к росту российских полигонов до площади государства к 2050 году.
Восток-Медиа
В то же время, в соответствии с оценками Счетной палаты, если в 2010 году в стране на свалки попадало порядка 48 миллионов тонн мусора, то к 2019 году объем отходов достиг отметки в 65 миллионов тонн.
ПРАЙМ
Для борьбы с мусорной проблемой в России решили ввести расширенную ответственность производителей.
Телеканал 360°
В РФ пока на переработку поступает порядка 7% мусора.
Rostov gazeta

С чего всё началось

Экологи предупредили о мусорном коллапсе к 2030 году
По оценкам Счетной палаты, ежегодный прирост мусора в России уже превысил два процента. Если в 2010 году на свалки было вывезено 48 миллионов тонн твердых бытовых отходов, то в 2019 году эта цифра выросла до 65 миллионов тонн.
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