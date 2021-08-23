Как сообщает infox.ru , сегодня ежегодный прирост превышает 2%. Российское экологическое общество сообщило, что отсутствие изменений приведет к росту российских полигонов до площади государства к 2050 году.
По оценкам Счетной палаты, ежегодный прирост мусора в России уже превысил два процента. Если в 2010 году на свалки было вывезено 48 миллионов тонн твердых бытовых отходов, то в 2019 году эта цифра выросла до 65 миллионов тонн.
Выход в открытый космос с борта Международной космической станции (МКС) астронавта Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства Марка Ванде Хая и японца Акихико Хосидэ отложен из-за проблем со здоровьем у американского специалиста.
Помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что возможность проведения прямых переговоров американского президента Джо Байдена с руководством «Талибана»* относительно эвакуации граждан разных стран и афганцев из Афганистана в настоящее время не рассматривается.