с чего всё началось

В Greenpeace отмечают, что в 2009 году, после продолжавшейся несколько лет кампании протеста, Urenco и «Росатом» отказались от продолжения импорта в Россию радиоактивных отходов из Германии.

Экологи узнали о возобновлении ввоза в Россию радиоактивных отходов

Футбол Вместимость «Газпром Арены» увеличат к финалу Лиги чемпионов Генеральный директор петербургской «Газпром Арены» Владимир Литвинов рассказал о том, что вместимость стадиона к финалу Лиги чемпионов будет увеличена до 60 тысяч.

Общество Госпитализирована Елена Малышева Госпитализирована телеведущая Елена Малышева. Об этом она рассказала на своей странице в Instagram.

Армия и оружие Путин и Эрдоган договорились по Сирии Владимир Путин по итогам более чем шестичасовых переговоров с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом заявил, что Москва и Анкара достигли ряда соглашений по ситуации на севере Сирии.

Политика Зеленский потребовал проверить депутатов на полиграфе Депутатов Верховной рады от партии "Слуга народа" проверят на детекторе лжи, заявил украинский президент Владимир Зеленский.

Футбол Хачериди подписал контракт с брестским «Динамо» Защитник сборной Украины Евгений Хачериди подписал контракт с брестским «Динамо».

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Авто Компания Renault готовит совершенно новый кроссовер Компания Renault готовится вывести на рынок совершенно новый паркетник.

Футбол Александр Бубнов: «Осторожно, вас обманывают!» Постоянный эксперт Sportbox.ru и Mathctv.ru Александр Бубнов сделал заявление в связи участившейся публикацией в интернете фейковых комментариев от его имени.

Происшествия Девочка утонула в бассейне на глазах взрослых в Перми В Перми девочка утонила в бессейне прямо на глазах у взрослых. Очевидцы не смогли помочь девочке, потому что двери оказались запертыми.

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Происшествия Выпуск шоу Малахова о разрушении красноярских дамб сняли с эфира Посвящённый прорыву дамб в Красноярском крае выпуск шоу «Прямой эфир» с ведущим Андреем Малаховым на телеканале «Россия-1» удалили практически со всех сайтов — с сайта телеканала, из соцсетей и из YouTube.

Происшествия Правозащитника Маякова задержали по подозрению в мошенничестве Следственный комитет России по городу Москве возбудил уголовное дело в отношении правозащитника Андрея Маякова.

Экономика Акции «Сургутнефтегаза» подорожали почти на 7% К вечеру среды обыкновенные акции "Сургутнефтегаза" дорожают на "Московской бирже" в отсутствие новостей.

Происшествия Террористы в 2017 году планировали взорвать корабль во Владивостоке Террористы, устроившие взрыв в петербургском метро в 2017 году, планировали также взорвать военный корабль во Владивостоке, следует из свидетельских показаний, которые прокурор в среду зачитал в Московском окружном военным суде.

Космос Илон Маск отправил первый твит через спутниковую сеть Starlink Глава аэрокосмической компании SpaceX Илон Маск сделал первую запись в твиттере, воспользовавшись подключением через глобальную спутниковую интернет-систему Starlink.

Армия и оружие Саудовская Аравия и Эмираты заинтересовались российскими системами ПВО Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты заинтересовались российскими зенитными ракетно-пушечными системами "Панцирь-С1".

Армия и оружие Минобороны России отправит два бомбардировщика Ту-160 в ЮАР Авиагруппа ВКС РФ из стратегических бомбардировщиков и военно-транспортных самолетов посетит ЮАР в рамках двустороннего сотрудничества, сообщает в понедельник Минобороны.

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Общество Жену Зеленского раскритиковали за оскорбление императора Японии Елена и Владимир Зеленские посетили прием в честь императора Японии Нарухито.

Политика Кличко напал на журналиста после неудобного вопроса Мэр Киева Виталий Кличко попытался выбить телефон у журналиста во время встречи с жителями Соломенского района.

Здоровье Врачи больницы в Алтайском крае пожаловались на нехватку кадров Сотрудники центральной больницы Ключевского района Алтайского края пожаловались губернатору и главе Минздрава региона Виктору Томенко и Дмитрию Попову на то, что из-за низких зарплат из учреждения увольняются специалисты.

Общество Почему остановилась прокладка газопровода «Северный поток-2» Судно-трубоукладчик Solitaire компании Allseas проложило 2-ю нитку газопровода «Северный поток-2» до экономической зоны Дании в Балтийском море, поставило заглушку и ушло в эстонский порт Мууга.