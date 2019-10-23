Общество
РБКЭкологи узнали о возобновлении ввоза в Россию радиоактивных отходов
В Greenpeace отмечают, что в 2009 году, после продолжавшейся несколько лет кампании протеста, Urenco и «Росатом» отказались от продолжения импорта в Россию радиоактивных отходов из Германии.
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Также со ссылкой на немецкое издание taz активисты утверждают, что с 2019 по 2022 год в Россию планируется отправить около 12 000 тонн радиоактивных отходов.Реальное время10:23
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Футбол
Вместимость «Газпром Арены» увеличат к финалу Лиги чемпионов
Генеральный директор петербургской «Газпром Арены» Владимир Литвинов рассказал о том, что вместимость стадиона к финалу Лиги чемпионов будет увеличена до 60 тысяч.
Петербургский дневник 06:04
Общество
Госпитализирована Елена Малышева
Госпитализирована телеведущая Елена Малышева. Об этом она рассказала на своей странице в Instagram.
Газета.Ru 01:54
Происшествия
Вора в законе Таро экстрадировали из России в Испанию
Криминального авторитета Тариэла Ониани (Таро) экстрадировали из России в Испанию.
Lenta.ru 11:02
Кино
Небула может заменить Джека Воробья в «Пиратах Карибского моря»
Moi-portal.ru вчера в 10:40
Армия и оружие
Путин и Эрдоган договорились по Сирии
Владимир Путин по итогам более чем шестичасовых переговоров с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом заявил, что Москва и Анкара достигли ряда соглашений по ситуации на севере Сирии.
РИА Новости вчера в 13:20
Политика
Зеленский потребовал проверить депутатов на полиграфе
Депутатов Верховной рады от партии "Слуга народа" проверят на детекторе лжи, заявил украинский президент Владимир Зеленский.
Газета.Ru 09:27
Футбол
Хачериди подписал контракт с брестским «Динамо»
Защитник сборной Украины Евгений Хачериди подписал контракт с брестским «Динамо».
Евро-футбол.ру 10:10
Происшествия
Чиновница пострадала в крупном ДТП в Петербурге
В Санкт-Петербурге в результате ДТП с двумя автомобилями и пешеходами получила травмы сотрудница комитета по образованию администрации Ломоносовского района Ленинградской области Надежда Ильина.
Газета.Ru 10:35
Здоровье
Наличие гаффской болезни у жителей тобольского села Ачиры проверят на мышах
Причиной появления в селе Ачиры случаев заболевания гаффской болезнью могли стать токсины, которые получают рыбы, поедая водоросли.
NG72.ru 10:59
Авто
Компания Renault готовит совершенно новый кроссовер
Компания Renault готовится вывести на рынок совершенно новый паркетник.
Новые автомобили вчера в 10:51
Футбол
Александр Бубнов: «Осторожно, вас обманывают!»
Постоянный эксперт Sportbox.ru и Mathctv.ru Александр Бубнов сделал заявление в связи участившейся публикацией в интернете фейковых комментариев от его имени.
Sportbox.RU 09:05
Происшествия
Девочка утонула в бассейне на глазах взрослых в Перми
В Перми девочка утонила в бессейне прямо на глазах у взрослых. Очевидцы не смогли помочь девочке, потому что двери оказались запертыми.
Телеканал 360° 09:09
Гаджеты
«Связной» запустил «ностальгический Trade-in»
«Связной» объявил о запуске акции и рекламной кампании «Ностальгический Trade-in» в поддержку линейки смартфонов Samsung Galaxy S10.
CNews 09:04
Происшествия
Выпуск шоу Малахова о разрушении красноярских дамб сняли с эфира
Посвящённый прорыву дамб в Красноярском крае выпуск шоу «Прямой эфир» с ведущим Андреем Малаховым на телеканале «Россия-1» удалили практически со всех сайтов — с сайта телеканала, из соцсетей и из YouTube.
REGNUM 05:53
Происшествия
Правозащитника Маякова задержали по подозрению в мошенничестве
Следственный комитет России по городу Москве возбудил уголовное дело в отношении правозащитника Андрея Маякова.
Вечерняя Москва 03:22
Экономика
Акции «Сургутнефтегаза» подорожали почти на 7%
К вечеру среды обыкновенные акции "Сургутнефтегаза" дорожают на "Московской бирже" в отсутствие новостей.
Интерфакс 09:49
Происшествия
Террористы в 2017 году планировали взорвать корабль во Владивостоке
Террористы, устроившие взрыв в петербургском метро в 2017 году, планировали также взорвать военный корабль во Владивостоке, следует из свидетельских показаний, которые прокурор в среду зачитал в Московском окружном военным суде.
РИА Новости 11:06
Космос
Илон Маск отправил первый твит через спутниковую сеть Starlink
Глава аэрокосмической компании SpaceX Илон Маск сделал первую запись в твиттере, воспользовавшись подключением через глобальную спутниковую интернет-систему Starlink.
Вести.Хайтек вчера в 07:34
Армия и оружие
Саудовская Аравия и Эмираты заинтересовались российскими системами ПВО
Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты заинтересовались российскими зенитными ракетно-пушечными системами "Панцирь-С1".
Вести.Ru 10:30
Армия и оружие
Минобороны России отправит два бомбардировщика Ту-160 в ЮАР
Авиагруппа ВКС РФ из стратегических бомбардировщиков и военно-транспортных самолетов посетит ЮАР в рамках двустороннего сотрудничества, сообщает в понедельник Минобороны.
РИА Новости 21 октября в 10:59
Экономика
Россия и страны Африки создали фонд поддержки сделок объёмом $5 млрд
«Соглашение направлено на развитие сотрудничества со странами Африки путем организации механизмов кредитования совместных внешнеторговых проектов и открывает возможности увеличения объемов российского экспорта через финансовую поддержку поставок российский товаров на африканский континент», — говорится в сообщении РЭЦ.
REGNUM 08:09
Общество
Жену Зеленского раскритиковали за оскорбление императора Японии
Елена и Владимир Зеленские посетили прием в честь императора Японии Нарухито.
Газета.Ru вчера в 23:16
Политика
Кличко напал на журналиста после неудобного вопроса
Мэр Киева Виталий Кличко попытался выбить телефон у журналиста во время встречи с жителями Соломенского района.
РИА Новости 09:09
Здоровье
Врачи больницы в Алтайском крае пожаловались на нехватку кадров
Сотрудники центральной больницы Ключевского района Алтайского края пожаловались губернатору и главе Минздрава региона Виктору Томенко и Дмитрию Попову на то, что из-за низких зарплат из учреждения увольняются специалисты.
News.ru 08:22
Происшествия
В Британии обнаружен грузовик с 39 трупами
Газета.Ru 06:55
Общество
Почему остановилась прокладка газопровода «Северный поток-2»
Судно-трубоукладчик Solitaire компании Allseas проложило 2-ю нитку газопровода «Северный поток-2» до экономической зоны Дании в Балтийском море, поставило заглушку и ушло в эстонский порт Мууга.
Недвижимость.RU 08:57
Общество
Суд Лондона обязал Коломойского выплатить Приватбанку более $5 млн
Апелляционный суд Лондона обязал основателей Приватбанка Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова, а также «корпоративных ответчиков» выплатить банку £10,9 млн ($14 млн), из которых выплата Коломойского составляет $5,1 млн.
Известия 09:37