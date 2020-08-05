Общество
РБКЭкологи в ФРГ потребовали через суд остановить «Северный поток-2»
Немецкая экологическая организация DUH подала иск в Верховный административный суд Грайфсвельда с требованием проверить обоснованность разрешения властей ФРГ на строительство трубопровода «Северный поток-2».
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Экономика
Минфин предложил сократить расходы на Госдуму и Совет Федерации
Министерство финансов России предложило в 2021–2023 годах сократить траты на содержание Государственной Думы и Совета Федерации на 1,9 млрд рублей.
Известия вчера в 22:20
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В пяти городах Кузбасса вводятся ограничения из-за коронавируса
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RT на русском 11:24
Происшествия
Примерно 300 тыс. человек покинули свои дома после взрыва в Бейруте
Губернатор Бейрута Марван Аббуд сообщил, что более 300 тысяч человек были вынуждены покинуть свои жилые помещения из-за мощного взрыва.
iReactor 06:01
Армия и оружие
Польша отметит столетие победы над Красной армией
Победа РФ 11:37
Здоровье
Уникальная для Крыма операция прошла в севастопольской горбольнице №5
Детские хирурги провели уникальную урологическую операцию в Севастополе - эндовезикальная коррекция устья мочеточника не проводилась раньше не только в городе, но и во всем Крыму.
Новый Севастополь 08:09
Общество
Стала известна жалоба капитана, который привез взорвавшийся груз в Бейрут
Еще в 2014 году капитан судна Rhosus, на котором в Бейрут были доставлены более 2 тыс. т взорвавшейся 4 августа 2020 года селитры, жаловался на проблемы из-за опасного груза.
РБК 12:09
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«Спартак» согласовал трансфер бразильского защитника
RT на русском 09:53
Происшествия
В Москве задержали бывшего проректора МГУ Гришина
В Москве задержали бывшего проректора МГУ и экс-министра строительства Самарской области Алексея Гришина.
РИА Новости 09:53
Футбол
Ананидзе подпишет контракт с «Ротором»
27-летний грузинский атакующий полузащитник Джано Ананидзе подпишет контракт с «Ротором», сообщили в «РБ-Спорт».
Спорт день за днем 13:37
Политика
Лукашенко: в Белоруссию переброшен еще один иностранный отряд
В Белоруссию прибыл отряд иностранных наемников, который разместился на юге государства.
URA.Ru вчера в 06:57
Политика
Украина вышла из соглашения СНГ о сотрудничестве пограничных войск
Кабинет министров Украины в среду, 5 августа, принял решение о выходе страны из соглашения о сотрудничестве погранвойск стран СНГ в вопросах научно-исследовательской деятельности.
Inc-news.ru 10:17
Экономика
Росстат третью неделю подряд зафиксировал нулевую инфляцию
В России с 28 июля по 3 августа была третью неделю подряд зафиксирована нулевая инфляция, следует из данных Росстата.
Коммерсантъ 13:48
Происшествия
В промышленной зоне эмирата Аджман в ОАЭ вспыхнул крупный пожар
Издание разместило видео из окна автомобиля с расположенной рядом с местом пожара трассы.
Радио Маяк 13:25
Общество
В Чечню из Москвы вернули более 100 молодых людей на воспитание
RT на русском вчера в 10:29
Происшествия
Прокурор рассказала о результатах экспертиз по делу Ефремова
"На сработавших подушках безопасности водителя обнаружены пот и бактериальные клетки, которые, согласно исследованию ДНК, принадлежат Ефремову", — озвучила представитель гособвинения результаты экспертизы.
РИА Новости 08:31
Гаджеты
Samsung представила новые смартфоны Galaxy Note 20 и Galaxy Z Fold 2
Южнокорейская корпорация Samsung Electronics в среду в ходе онлайн-презентации Galaxy Unpacked представила новый фаблет Galaxy Note 20, раскладной смартфон Galaxy Z Fold 2, планшет Galaxy Tab S7, а также беспроводные наушники Galaxy Buds Live и умные часы Galaxy Watch 3. Презентацию провел глава подразделения мобильных коммуникаций Но Тэ Мун.
ТАСС 13:12
Политика
Путин отправил в отставку трех генералов Следственного комитета
Президент Владимир Путин своим указом отправил в отставку четырех руководителей управлений Следственного комитета, трех генералов и одного полковника.
РБК 12:27
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Шоу-бизнес
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В ответ Агата рассказала о том, что бывший возлюбленный до сих пор утверждает, что испытывает к ней светлые чувства.
CT news 12:52
Политика
Соперница Лукашенко попросила Ангелу Меркель «связаться с Лукашенко»
Обратиться к главе правительства ФРГ Тихановской предложил журналист, попросивший ее сформулировать послание Ангеле Меркель.
РБК 11:37
Авто
Toyota обновила Camry и показала особую версию в честь 40-летия
Сегодня автомобиль отмечает 40-летие с даты выпуска, а потому инженеры собрали лимитированную специализированную версию авто.
Car.ru 11:30
Происшествия
Во Владимирской области военный случайно застрелил сослуживца
Военнослужащий погиб от случайного выстрела сослуживца во Владимирской области, когда тот разряжал оружие, сообщает пресс-служба Западного военного округа.
РИА Новости 13:56
Политика
Дуров увидел угрозу интернету в действиях США против TikTok
Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров считает, что США создают опасный прецедент, угрожая заблокировать китайское приложение TikTok на своей территории.
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Футбол
Каррера пожелал «Спартаку» стать чемпионом России в новом сезоне
В прошлом сезоне «Спартак» под руководством Доменико Тедеско занял седьмое место в Премьер-лиге и дошёл до полуфинала Кубка России.
Metaratings 13:24
Политика
Армения ограничила вещание российских каналов
Президент Армении Армен Саркисян подписал указ, которым ограничил вещание иностранных каналов, включая российские.
Lenta.ru 10:49
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В Башкирии 8-летняя девочка полностью отказалась от еды и воды
В Башкирии 8-летняя девочка полностью отказалась от еды и воды.
Башинформ 01:47