Общество

РБКРБКЭкологи в ФРГ потребовали через суд остановить «Северный поток-2»

Немецкая экологическая организация DUH подала иск в Верховный административный суд Грайфсвельда с требованием проверить обоснованность разрешения властей ФРГ на строительство трубопровода «Северный поток-2».
Читать в источнике
Комментировать190

Подробнее о событии

Экологи в ФРГ потребовали через суд остановить «Северный поток-2»

РБК12:01

Оператор «Северного потока-2» отреагировал на претензии экологов

Lenta.ru12:40

В Nord Stream 2 AG отреагировали на иск экологов Германии

Газета.Ru13:08

Nord Stream 2 AG оценит иск немецких экологов

РИА Новости12:10

Немецкие экологи обратились в суд из-за «Северного потока-2»

РЕН ТВ11:05

Nord Stream 2 изучит иск немецких экологов о пересмотре разрешения на эксплуатацию трубы

ТАСС11:53

Nord Stream 2 AG отреагировала на иск немецких экологов

RT на русском11:32
Показать все источники
Автоматически обработано 7288 источников, обновлено в 14:10, Ашберн
Экономика

Минфин предложил сократить расходы на Госдуму и Совет Федерации

Министерство финансов России предложило в 2021–2023 годах сократить траты на содержание Государственной Думы и Совета Федерации на 1,9 млрд рублей.
Известия вчера в 22:20
1K
Общество

В пяти городах Кузбасса вводятся ограничения из-за коронавируса

Власти Кемеровской области приняли решение ввести ограничительные меры в пяти городах региона в связи с ростом числа случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском 11:24
34
Происшествия

Примерно 300 тыс. человек покинули свои дома после взрыва в Бейруте

Губернатор Бейрута Марван Аббуд сообщил, что более 300 тысяч человек были вынуждены покинуть свои жилые помещения из-за мощного взрыва.
iReactor 06:01
582
Армия и оружие

Су-27 был поднят на перехват двух самолетов США над Черным морем

Вести.Ru 12:28
102
Армия и оружие

Польша отметит столетие победы над Красной армией

Победа РФ 11:37
1
Здоровье

Уникальная для Крыма операция прошла в севастопольской горбольнице №5

Детские хирурги провели уникальную урологическую операцию в Севастополе - эндовезикальная коррекция устья мочеточника не проводилась раньше не только в городе, но и во всем Крыму.
Новый Севастополь 08:09
5
Общество

Стала известна жалоба капитана, который привез взорвавшийся груз в Бейрут

Еще в 2014 году капитан судна Rhosus, на котором в Бейрут были доставлены более 2 тыс. т взорвавшейся 4 августа 2020 года селитры, жаловался на проблемы из-за опасного груза.
РБК 12:09
3
Происшествия

Найдены родители ребенка, брошенного в коляске на западе Москвы

Вести.Ru 07:42
47
Футбол

«Спартак» согласовал трансфер бразильского защитника

RT на русском 09:53
1
Происшествия

В Москве задержали бывшего проректора МГУ Гришина

В Москве задержали бывшего проректора МГУ и экс-министра строительства Самарской области Алексея Гришина.
РИА Новости 09:53
296
Футбол

Ананидзе подпишет контракт с «Ротором»

27-летний грузинский атакующий полузащитник Джано Ананидзе подпишет контракт с «Ротором», сообщили в «РБ-Спорт».
Спорт день за днем 13:37
Политика

Лукашенко: в Белоруссию переброшен еще один иностранный отряд

В Белоруссию прибыл отряд иностранных наемников, который разместился на юге государства.
URA.Ru вчера в 06:57
337
Политика

Украина вышла из соглашения СНГ о сотрудничестве пограничных войск

Кабинет министров Украины в среду, 5 августа, принял решение о выходе страны из соглашения о сотрудничестве погранвойск стран СНГ в вопросах научно-исследовательской деятельности.
Inc-news.ru 10:17
14
Экономика

Росстат третью неделю подряд зафиксировал нулевую инфляцию

В России с 28 июля по 3 августа была третью неделю подряд зафиксирована нулевая инфляция, следует из данных Росстата.
Коммерсантъ 13:48
4
Происшествия

В промышленной зоне эмирата Аджман в ОАЭ вспыхнул крупный пожар

Издание разместило видео из окна автомобиля с расположенной рядом с местом пожара трассы.
Радио Маяк 13:25
Общество

В Чечню из Москвы вернули более 100 молодых людей на воспитание

RT на русском вчера в 10:29
2,4K
Происшествия

Прокурор рассказала о результатах экспертиз по делу Ефремова

"На сработавших подушках безопасности водителя обнаружены пот и бактериальные клетки, которые, согласно исследованию ДНК, принадлежат Ефремову", — озвучила представитель гособвинения результаты экспертизы.
РИА Новости 08:31
379
Гаджеты

Samsung представила новые смартфоны Galaxy Note 20 и Galaxy Z Fold 2

Южнокорейская корпорация Samsung Electronics в среду в ходе онлайн-презентации Galaxy Unpacked представила новый фаблет Galaxy Note 20, раскладной смартфон Galaxy Z Fold 2, планшет Galaxy Tab S7, а также беспроводные наушники Galaxy Buds Live и умные часы Galaxy Watch 3. Презентацию провел глава подразделения мобильных коммуникаций Но Тэ Мун.
ТАСС 13:12
153
Политика

Путин отправил в отставку трех генералов Следственного комитета

Президент Владимир Путин своим указом отправил в отставку четырех руководителей управлений Следственного комитета, трех генералов и одного полковника.
РБК 12:27
54
Происшествия

Мальчик выжил в открытом море благодаря советам из фильма

Вести.Ru 11:19
2
Игры

Tormented Souls станет классическим хоррором с выживанием

Игромания.ру 12:56
Шоу-бизнес

Агата Муцениеце: «Прилучный говорит, что до сих пор любит меня»

В ответ Агата рассказала о том, что бывший возлюбленный до сих пор утверждает, что испытывает к ней светлые чувства.
CT news 12:52
1
Политика

Соперница Лукашенко попросила Ангелу Меркель «связаться с Лукашенко»

Обратиться к главе правительства ФРГ Тихановской предложил журналист, попросивший ее сформулировать послание Ангеле Меркель.
РБК 11:37
87
Авто

Toyota обновила Camry и показала особую версию в честь 40-летия

Сегодня автомобиль отмечает 40-летие с даты выпуска, а потому инженеры собрали лимитированную специализированную версию авто.
Car.ru 11:30
Происшествия

Во Владимирской области военный случайно застрелил сослуживца

Военнослужащий погиб от случайного выстрела сослуживца во Владимирской области, когда тот разряжал оружие, сообщает пресс-служба Западного военного округа.
РИА Новости 13:56
14
Общество

Экс-король Испании Хуан Карлос, обвиняемый в коррупции, покинул страну

Evo-rus.com 02:45
79
Политика

Дуров увидел угрозу интернету в действиях США против TikTok

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров считает, что США создают опасный прецедент, угрожая заблокировать китайское приложение TikTok на своей территории.
Газета.Ru 13:19
95
Футбол

Каррера пожелал «Спартаку» стать чемпионом России в новом сезоне

В прошлом сезоне «Спартак» под руководством Доменико Тедеско занял седьмое место в Премьер-лиге и дошёл до полуфинала Кубка России.
Metaratings 13:24
Политика

Армения ограничила вещание российских каналов

Президент Армении Армен Саркисян подписал указ, которым ограничил вещание иностранных каналов, включая российские.
Lenta.ru 10:49
805
Здоровье

В Башкирии 8-летняя девочка полностью отказалась от еды и воды

В Башкирии 8-летняя девочка полностью отказалась от еды и воды.
Башинформ 01:47
Как работают Яндекс.Новости?
Северный поток — 2Больше новостей по теме
Главное