Немецкая экологическая организация DUH подала иск в Верховный административный суд Грайфсвельда с требованием проверить обоснованность разрешения властей ФРГ на строительство трубопровода «Северный поток-2».

Экологи в ФРГ потребовали через суд остановить «Северный поток-2»

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