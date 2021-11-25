Lenta.ruЭкологические активисты в США поддержали нефтяные интервенции на рынке топливаПо мнению Байдена, скачок цен на топливо произошел после отказа России, Саудовской Аравии и других нефтедобывающих стран от наращивания объемов добычи нефти.Lenta.ruПрезидент Байден распечатал резерв, но нефтяные котировки растут Во вторник, 23 ноября, президент США Джо Байден объявил о выпуске на рынок дополнительных 50 млн баррелей нефти из стратегического резерва для снижения нефтяных цен.Finam.RuК США присоединятся и другие страны: Великобритания, Китай, Индия, Республика Корея и Япония, которые также распечатают свои нефтяные резервы.Finam.RuЕвгений Коган считает, что в этом году нефтяные котировки могут пойти вниз, но в 2022 году рост цен на нефть восстановится.Finam.RuЧитать далееСвернутьПодробнее о событииЭкологические активисты в США поддержали нефтяные интервенции на рынке топливаLenta.ru10:42Эксперт: США вряд ли пойдут на дополнительные меры в попытке снизить цены на нефть в миреПРАЙМ07:04Качельный сговорИзвестия00:00ОПЕК+ не думает замораживать постепенный рост добычи нефтиBFM.ru16:58Что будет с ценой нефти после американской интервенцииГазета.Ruвчера в 10:40Что ждет нефть?Finam.Ruвчера в 10:40Показать ещёОценитьПоделиться