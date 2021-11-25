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Экологические активисты в США поддержали нефтяные интервенции на рынке топлива

По мнению Байдена, скачок цен на топливо произошел после отказа России, Саудовской Аравии и других нефтедобывающих стран от наращивания объемов добычи нефти.
Lenta.ru
Президент Байден распечатал резерв, но нефтяные котировки растут Во вторник, 23 ноября, президент США Джо Байден объявил о выпуске на рынок дополнительных 50 млн баррелей нефти из стратегического резерва для снижения нефтяных цен.
Finam.Ru
К США присоединятся и другие страны: Великобритания, Китай, Индия, Республика Корея и Япония, которые также распечатают свои нефтяные резервы.
Finam.Ru
Евгений Коган считает, что в этом году нефтяные котировки могут пойти вниз, но в 2022 году рост цен на нефть восстановится.
Finam.Ru

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