На снижение негативного воздействия на окружающую среду сейчас нацелены три экологических неналоговых платежа: плата за негативное воздействие на окружающую среду (НВОС), экологический и утилизационный сборы.
Все три платежа относятся к неналоговым доходам бюджетов, то есть регулируются не Налоговым кодексом, а другими законами (7-ФЗ «Об охране окружающей среды» и 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления») и подзаконными актами.
По оценкам Счетной палаты, необходимы механизмы целевого расходования платы за НВОС как платежа, формирующего доходы бюджетов субъектов Российской Федерации и расходуемые на цели природоохранных мероприятий.
Помимо даты релиза, разработчики выпустили новый трейлер к игре Студия Guerrilla Games презентовала новый трейлер по разрабатываемой Horizon Forbidden West и объявила дату релиза - игра выйдет 18 февраля 2022 года.
Любопытно, что сильное недовольство выражают лишь жители Турции, зрители же из других стран вполне довольны игрой Эрчель и утверждают, что замечания в адрес актрисы нельзя назвать конструктивной критикой, потому что они не более чем хейт.