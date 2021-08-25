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Экологические платежи и сборы принесли казне 328,8 млрд рублей

Экологические неналоговые платежи и сборы принесли в прошлом году бюджету 382,8 млрд рублей, сообщили в Счетной палате.
Российская газета
На снижение негативного воздействия на окружающую среду сейчас нацелены три экологических неналоговых платежа: плата за негативное воздействие на окружающую среду (НВОС), экологический и утилизационный сборы.
ПРАЙМ
Все три платежа относятся к неналоговым доходам бюджетов, то есть регулируются не Налоговым кодексом, а другими законами (7-ФЗ «Об охране окружающей среды» и 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления») и подзаконными актами.
Профиль
По оценкам Счетной палаты, необходимы механизмы целевого расходования платы за НВОС как платежа, формирующего доходы бюджетов субъектов Российской Федерации и расходуемые на цели природоохранных мероприятий.
ТАСС

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