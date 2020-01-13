Экологический налог на транзит нефти по территории Белоруссии будет платить предприятие "Гомельтранснефть Дружба", сообщил РИА Новости источник в нефтяной отрасли.

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Экологический налог на транзит нефти по Белоруссии не касается российской стороны. Об этом сообщает источник РИА Новости. По его информации, выплачивать его будет "Гомельтранснефть Дружба".

Экологический налог на транзит нефти по Белоруссии не касается России

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