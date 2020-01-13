Экономика

Народные новостиНародные новостиЭкологический налог на транзит нефти по Белоруссии не касается России

Экологический налог на транзит нефти по Белоруссии не касается российской стороны. Об этом сообщает источник РИА Новости. По его информации, выплачивать его будет "Гомельтранснефть Дружба".
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Источник: налог на транзит нефти через Белоруссию не касается России

Экологический налог на транзит нефти по территории Белоруссии будет платить предприятие "Гомельтранснефть Дружба", сообщил РИА Новости источник в нефтяной отрасли.
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Источник: налог на транзит нефти через Белоруссию не касается России

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