Экономика
Народные новостиЭкологический налог на транзит нефти по Белоруссии не касается России
Экологический налог на транзит нефти по Белоруссии не касается российской стороны. Об этом сообщает источник РИА Новости. По его информации, выплачивать его будет "Гомельтранснефть Дружба".
Читать в источнике
Оценить16
с чего всё началось
Экологический налог на транзит нефти по территории Белоруссии будет платить предприятие "Гомельтранснефть Дружба", сообщил РИА Новости источник в нефтяной отрасли.РИА Новости02:40
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7039 источников, обновлено в 08:47, Ашберн
Экономика
Позиции России и Белоруссии по тарифу на транзит нефти разошлись
Россия и Белоруссия не достигли согласия по поводу размера тарифа на транзит российской нефти через территорию Белоруссии по результатам проведенных 13 января переговоров.
Экономика
Россия увеличила экспорт коньяка почти в 15 раз
Экспорт коньяка из России за семь месяцев 2019 года в натуральном выражении вырос в 14,8 раза по сравнению с показателем за аналогичный период 2018 года и достиг 81,2 дал (одна из объемных основных мер в виноделии, равна 10 л). Об этом говорится в докладе Аналитического центра при правительстве России.
Футбол
Футбольный матч на Мальте прервали из-за нападения игрока на судью
Матч между футбольными клубами «Оратой Юс» и «Саннат Лайонс» в рамках второго дивизиона чемпионата Мальты был прерван из-за нападения одного из игроков на судью.
Политика
Лех Валенса призвал Польшу признать правду об освобождении Освенцима
Кино
«Молчание ягнят» получит спин-офф
Главным героем спин-оффа культового триллера станет агент ФБР по имени Кларисса Старлинг.
Общество
Медведев провел совещание в галстуке с розовыми лебедями
На совещании Медведев появился в темно-сером костюме, белой рубашке и темно-синем галстуке, на котором изображены розовые лебеди.
Политика
Рухани одобрил признание Пентагона террористической организацией
Президент Ирана Хасан Рухани одобрил законопроект парламента о признании Пентагона террористической организацией, сообщает Tasnim.
Происшествия
Фотомодель Ксения Пунтус выпала из окна в Москве
Известная фотомодель Ксения Пунтус выпала из окна в Москве. Она отделалась вывихом бедра: окно находилось на третьем этаже.
Политика
Парламент Абхазии принял отставку Хаджимбы и назначил и. о. президента
Республиканский парламент принял прошение об отставке президента Рауля Хаджимбы, а также вице-президента Аслана Барцица.
Политика
Пушков назвал причину разговоров об аннексии Калининградской области
Если литовский политик считает, что это была аннексия, тогда он должен обвинить Польшу в аннексии немецких территорий, которые до войны относились к Германии, а после были переданы Польше.
Кино
Комедия «Холоп» обогнала фильм «Т-34» по кассовым сборам в России
Как стало известно ToDay News Ufa, уже в день премьеры 25 декабря прошлого года кассовые сборы составили 46,3 млн. рублей, а в первые выходные показа фильма доход составил 303 млн. рублей.
Шоу-бизнес
Экс-супруг Орбакайте женился на 18-летней модели из Чечни
Пара отметила свадьбу еще в прошлом году 51-летний российский бизнесмен Руслан Байсаров решился на очередной брак.
Кино
Умер режиссер Константин Бромберг
Бромберг жил в Детройте с 1990-х годов. С тех пор он уже не занимался кино. Режиссер родился 17 октября 1939 года в Харькове.
Политика
МИД России рекомендовал «Аэрофлоту» не летать в Тегеран по ночам
МИД России рекомендовал «Аэрофлоту» выполнять рейс Москва – Тегеран и обратно только в светлое время суток, сообщает РБК со ссылкой на два источника.
Единоборства
Грузинский и украинский борцы спровоцировали массовую драку на турнире
На турнире по вольной борьбе в Турции произошла массовая драка между спортсменами из Грузии и с Украины.
Происшествия
Задержавших Голунова полицейских заподозрили в превышении полномочий
Сам Голунов считал, что действия задерживавших его полицейских подпадают под п. «а» ч.3 ст.286 УК (превышение должностных полномочий с применением насилия или с угрозой его применения).
Экономика
Правительство Москвы получило контроль над «Мосметростроем»
Департамент городского имущества Москвы с 12 декабря владеет 51% акций в АО «Мосметрострой», которое получает подряды на строительство метро, тоннелей, мостов и железных дорог, следует из данных «СПАРК-Интерфакс».
Общество
Сотовые операторы в России объявили о повышении тарифов
В России дорожают услуги операторов сотовой связи. Так, уже с 13 января повышается стоимость архивных тарифов «Мегафон».
Общество
Медведев поручил выделить до 22 млн рублей на закупку лекарств детям
До 22 млн рублей будет выделено на закупку незарегистрированных в России препаратов для лечения детей.
Здоровье
Нидерланды накрыла мода на смерть
Добровольный уход из жизни с помощью врача практиковался в Нидерландах еще задолго до принятия в 2002 году нашумевшего закона об эвтаназии.
Фигурное катание
Россияне выиграли четыре медали в третий день юношеской Олимпиады
По предварительным итогам третьего дня соревнований, российская сборная в медальном зачете занимает второе место с тремя золотыми, двумя серебряными и одной бронзовой медалями.
Авто
На eBay продают BMW M5 E39 2001 года без пробега
На интернет-площадке eBay добавили уникальное объявление о продаже редкого экземпляра BMW M5 E39 2001 года выпуска.
Здоровье
Нижегородский онкоцентр планируется открыть к 2025 году
Общество
Японский миллиардер объявил конкурс-сватовство на полет с ним на Луну
Экономика
В ЦБ рассказали об особенностях новой схемы пенсионных выплат
В рамках Гарантированного пенсионного плана (ГПП) граждане смогут выбрать — получить все накопления сразу, заплатив подоходный налог, либо приобрести пожизненный пенсионный план.
Технологии
ESET предупредил о мошеннической рассылке в WhatsApp от имени Adidas
Антивирусная компания ESET обнаружила в WhatsApp мошенническую схему с использованием бренда Adidas.
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк выписалась из больницы
Российские СМИ сообщают, что известную борющуюся в последнее время с раком головного мозга актрису Анастасию Заворотнюк выписали из клиники после пяти месяцев лечения и отправили домой.