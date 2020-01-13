с чего всё началось

Экологический налог на транзит нефти по Белоруссии не касается российской стороны. Об этом сообщает источник РИА Новости. По его информации, выплачивать налог будет "Гомельтранснефть Дружба".

Экологический налог на транзит нефти по Белоруссии не касается России

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Авто Обновленные седан и хэтчбек Skoda Rapid показали на фото В Сети появились фото обновленных седана и хэтчбека Skoda Rapid, которые чешский концерн Skoda готовит к презентации уже в первом квартале 2020 года.

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Биатлон Норицын объяснил ситуацию вокруг выступления Павловой в Рупольдинге Старший тренер женской сборной России по биатлону Виталий Норицын прокомментировал ситуацию вокруг возможного выступления Евгении Павловой на этапе Кубка мира в Рупольдинге.

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