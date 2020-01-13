Экологический налог на транзит нефти по территории Белоруссии будет платить предприятие "Гомельтранснефть Дружба", сообщил РИА Новости источник в нефтяной отрасли.

с чего всё началось

Экологический налог на транзит нефти по Белоруссии не касается российской стороны. Об этом сообщает источник РИА Новости. По его информации, выплачивать его будет "Гомельтранснефть Дружба".

Экологический налог на транзит нефти по Белоруссии не касается России

Здоровье Врач-онколог назвал симптомы заболеваний поджелудочной железы Немецкие врачи сообщают, что в последние несколько лет в мире наблюдается рост заболеваний, связанных с поджелудочной железой.

Политика Президент Абхазии Рауль Хаджимба подал в отставку "12 января президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба направил в Народное Собрание - парламент Республики Абхазия документ о сложении полномочий", - говорится в сообщении.

Единоборства Поединок борцов из Грузии и Украины закончился массовой дракой В полуфинале международных соревнований по вольной борьбе, проходивших в Турции, схватка представителей Украины и Грузии завершилась массовой дракой, сообщило 13 января информационное агентство УНИАН.

Политика По Крымскому мосту планируют пустить международные поезда Ранее вице-премьер крымского правительства, постпред Крыма при президенте РФ Георгий Мурадов говорил о планах пустить в Крым по мосту через Керченский пролив поезда из Беларуси, Казахстана и Азербайджана.

Политика Иран признал Пентагон террористической организацией Президент Ирана Хасан Рухани одобрил предложенный парламентом законопроект, который подразумевает признание Пентагона террористической организацией.

Политика Путин поручил не наказывать медиков за неумышленную утрату лекарств Президент России Владимир Путин поручил правительству обеспечить внесение изменений в законодательство страны с целью освободить врачей от уголовных мер за неумышленную утрату лекарств.

Общество Медведев отменил 1259 устаревших правительственных актов Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление об отмене 1259 устаревших правительственных актов в рамках механизма «регуляторной гильотины».

Шоу-бизнес Рената Литвинова после ДТП была замечена в ресторане Как сообщает РЕН ТВ, заслуженная артистка РФ Рената Литвинова после случившегося с ней дорожно-транспортного происшествия отправилась праздновать свой день рождения в один из столичных ресторанов.

Автоспорт Каргинов выиграл восьмой этап «Дакара» Экипаж российской команды «КАМАЗ-мастер» Андрея Каргинова одержал победу на восьмом этапе «Дакара» в зачете грузовиков.

Политика Саакашвили рассказал о своей роковой ошибке относительно Грузии Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили рассказал, что он был одним из тех, кто предложил безвизовый режим для своей страны с Европой, и это было плохая идея.