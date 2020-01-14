с чего всё началось

Экологический налог на транзит нефти по Белоруссии не касается российской стороны. Об этом сообщает источник РИА Новости. По его информации, выплачивать налог будет "Гомельтранснефть Дружба".

Экологический налог на транзит нефти по Белоруссии не касается России

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