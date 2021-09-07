Гендиректор Российского экологического оператора (РЭО, оператор мусорной реформы) Денис Буцаев сообщил, что за последние десять лет среднестатистический россиянин стал производить в два раза больше отходов.
Буцаев полагает, что изменить ситуацию может широкое внедрение механизма расширенной ответственности производителя (РОП) — в соответствии с ним производители должны будут оплачивать утилизацию упаковки товаров.
Гендиректор Российского экологического оператора (РЭО, оператор мусорной реформы) Денис Буцаев сообщил, что за последние десять лет среднестатистический россиянин стал производить в два раза больше отходов. По его мнению, это может привести к мусорному коллапсу.
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