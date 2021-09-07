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Экологический оператор предупредил о риске захлебнуться в свалках

Гендиректор Российского экологического оператора (РЭО, оператор мусорной реформы) Денис Буцаев сообщил, что за последние десять лет среднестатистический россиянин стал производить в два раза больше отходов.
РБК
Ключевая задача РЭО - сформировать комплексную систему обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в России.
РИА Новости
Буцаев полагает, что изменить ситуацию может широкое внедрение механизма расширенной ответственности производителя (РОП) — в соответствии с ним производители должны будут оплачивать утилизацию упаковки товаров.
РБК
Для производителей, использующих вторсырье, концепция предусматривает понижающие коэффициенты.
РБК

С чего всё началось

Экологический оператор предупредил о риске захлебнуться в свалках
Гендиректор Российского экологического оператора (РЭО, оператор мусорной реформы) Денис Буцаев сообщил, что за последние десять лет среднестатистический россиянин стал производить в два раза больше отходов. По его мнению, это может привести к мусорному коллапсу.
РБК08:56

Подробнее о событии

Глава РЭО Денис Буцаев: производители должны будут оплачивать утилизацию упаковки товаров
Lenta.ru12:24
Экологический оператор предупредил о риске захлебнуться в свалках
РБК08:56
Россияне стали производить больше мусора
Взгляд.ру10:13
Россиян предупредили о мусорном коллапсе из-за роста объема отходов
Ридус09:53
Россиян предупредили о риске захлебнуться в мусоре
Life.ru10:31
Глава РЭО Буцаев: около 80% полигонов в России к концу 2023 года не смогут принимать отходы
ПРАЙМ05:05
Глава Российского экологического оператора Денис Буцаев: «Поставить раздельные баки, а потом свалить в общую кучу, - это не задача реформы»
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