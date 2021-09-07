Гендиректор Российского экологического оператора (РЭО, оператор мусорной реформы) Денис Буцаев сообщил, что за последние десять лет среднестатистический россиянин стал производить в два раза больше отходов. По его мнению, это может привести к мусорному коллапсу.

РБК 08:56