Политика

ИзвестияИзвестияЭкологических активистов и Грету Тунберг заподозрили в связи с Россией

Депутат Европарламета Йорг Мойтен призвал выяснить, причастна ли Россия к финансированию климатических акций, проходящих в Европе.
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с чего всё началось

В ЕП призвали изучить возможность «связи» России с протестами Греты Тунберг

Депутат Европейского парламента Йорг Мойтен призвал выяснить, может ли Европейская комиссия исключить возможность того, что Россия якобы может финансировать проходящие в Европе климатические акции. С текстом запроса ознакомился RT.
RT на русском00:04

Подробнее о событии

У экоактивистки Греты Тунберг нашли российские «корни»

URA.Ru03:35

В ЕП призвали проверить «российский след» в протестах Греты Тунберг

Газета.Ru05:53

Евродепутат предложил проверить «российский след» в протестах Тунберг

РБК04:21

Грета Тунберг оказалась агентом Кремля: Новая сенсация в Европе

Царьград10:11

Экологических активистов и Грету Тунберг заподозрили в связи с Россией

Известия02:56

В Европарламенте заподозрили Россию в финансировании акций Греты Тунберг

Московский Комсомолец01:43

В ЕП призвали изучить возможность «связи» России с протестами Греты Тунберг

RT на русском00:04
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Политика

На Парламентских выборах в Польше лидирует правящая партия

На парламентских выборах в Польше с серьезным отрывом лидирует правящая партия «Право и справедливость», об этом 13 октября сообщает польское издание PAP со ссылкой на данные экзитполов.
REGNUM 13 октября в 16:02
Происшествия

Число жертв тайфуна «Хагибис» в Японии возросло до 66 человек

Число жертв тайфуна "Хагибис" в Японии возросло до 66, пропавшими без вести числятся 15 человек, 212 получили ранения, сообщил телеканал NHK.
РИА Новости вчера в 23:48
Общество

Принц Уильям и Кейт Миддлтон прибыли в Пакистан с официальным визитом

14 октября Герцог и Герцогиня Кембриджские принц Уильям и Кейт Миддлтон прибыли в Пакистан с официальным визитом.
REGNUM вчера в 15:12
Происшествия

СМИ сообщили о задержании экс-майора Дымовского со взрывчаткой

РБК вчера в 17:07
Политика

Путин подарил наследному принцу Абу-Даби белого кречета

Президент России Владимир Путин, находящийся с государственным визитом в Объединенных Арабских Эмиратах, подарил наследному принцу Абу-Даби, заместителю Верховного главнокомандующего Вооруженными силами ОАЭ Мухаммеду бен Заиду Аль Нахайяну белого кречета.
ТАСС 10:40
Общество

Минюст требует ликвидировать движение «За права человека»

Министерство юстиции России направило в Верховный суд иск с требованиями ликвидировать общественное движение «За права человека» Льва Пономарева и исключить сведения о нем из ЕГРЮЛ.
Коммерсантъ 09:32
Происшествия

Пропавшую при продаже машины в Екатеринбурге женщину нашли мертвой

Женщина, которая 10 октября отправилась в Екатеринбурге продавать свой автомобиль и не вернулась, найдена мертвой.
ТАСС 04:28
Наука

В Японии смогли оживить мозг. Он прожил месяц

SciencePop 01:20
Шоу-бизнес

Близкие Заворотнюк впервые подтвердили болезнь актрисы

Болезнь актрисы Анастасии Заворотнюк подтвердили в Instagram ее близкие. Об этом сообщает агентство «Москва» во вторник, 15 октября.
Lenta.ru 04:29
Политика

Сын Байдена рассказал, что он делал на Украине

Сын бывшего вице-президента США Джозефа Байдена Хантер Байден заявил во вторник, что не занимался противоправной деятельностью на Украине, где он входил в состав правления газодобывающей компании Burisma.
ТАСС 08:00
Армия и оружие

Армия Сирии взяла под контроль Манбидж

Газета.Ru 06:36
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Компания Realme представила недорогой флагманский смартфон X2 Pro

Компания Realme официально представила недорогой флагманский смартфон.
OAnews 04:39
Политика

В Белоруссии освободили задержанную по запросу США россиянку Богачеву

Официальный представитель Генпрокуратуры Белоруссии Дмитрий Брылев проинформировал о том, что россиянку Анну Богачеву, о задержании которой на территории республики стало известно ранее, освободили.
Журналистская правда 10:17
Шоу-бизнес

Сальма Хайек отпраздновала 12 миллионов подписчиков иглоукалыванием

53-летняя женщина отправилась в салон иглоукалывания, где ей вонзили в спину 12 иголок. Актриса тут же сопоставила эти две цифры.
Телепрограмма 03:52
Общество

В Рязанской области вместо НТВ показали порно

Российская газета 03:52
Общество

В Москве прооперировали фигуристку Татьяну Тотьмянину

Российскую фигуристку Татьяну Тотьмянину прооперировали в московской клинике, сообщает телеканал РЕН со ссылкой на Анастасию Драпеко — пиар-менеджера супруга спортсменки Алексея Ягудина.
РИА Новости 08:09
Армия и оружие

Сирийские курды заключили военное соглашение с Дамаском

МонаВиста вчера в 09:56
Общество

В России простились с легендарным космонавтом Алексеем Леоновым

На Федеральное военное мемориальное кладбище в подмосковных Мытищах проститься с легендарным космонавтом Алексеем Леоновым пришли сотни человек.
REGNUM 07:22
Политика

ВС России оставил в силе приговор двум украинским диверсантам

Верховный суд России оставил в силе приговор гражданам Украины Владимиру Дудке и Алексею Бессарабову, которые были осуждены на 14 лет лишения свободы за подготовку диверсий в Крыму в 2016 году.
RT на русском 08:19
Экономика

Счетная палата видит риски недостижения цели по росту пенсий

Счетная палата России видит риски недостижения показателей по росту пенсий.
Газета.Ru вчера в 05:22
Происшествия

На Кубани вынесен приговор по делу об убийстве многодетной матери

RT на русском 09:58
Общество

DJ Smash пошел на мировую с избившим его экс-депутатом

Газета.Ru 04:33
Армия и оружие

Канал ABC выдал учения США за атаку турецкой армии в Сирии

ТК Звезда 00:35
Экономика

Минск оценил потери из-за налогового маневра и загрязненной нефти

Белоруссия из-за налогового маневра и загрязненной российской нефти недополучила в экспортной программе около $1,5 млрд.
ТАСС 09:10
Волейбол

Российские волейболисты завершили выступление на Кубке мира

Мужская сборная России по волейболу завершила выступление на Кубке мира в Японии после победы над командой Туниса в своем заключительном матче на турнире.
Известия 07:28
Политика

Опубликован «план Даллеса» против Навального

Фото: Соцсети Издание The Insider опубликовало письма из взломанной почты консультанта Администрации Президента Константина Костина, которые повествуют о «плане борьбы с Навальным».
Столица С 08:58
Политика

Медведев потребовал прекратить манипуляции со статистикой смертности

Премьер-министр России Дмитрий Медведев потребовал от глав регионов прекратить манипулировать статистикой смертности.
РБК вчера в 12:49
Шоу-бизнес

Успенская рассказала об осложнениях в лечении дочери

65-летняя певица Любовь Успенская рассказала о состоянии ее дочери Татьяны, которая сломала челюсть и лишилась пяти зубов при падении с велосипеда на Коста-Рике.
ТВ Центр вчера в 06:00
Происшествия

В 30 субъектах России проходят обыски в рамках дела ФБК

Следственный комитет России сообщил о проведении в 30 субъектах страны обысков в штабах Фонда борьбы с коррупцией* в рамках возбуждённого ранее дела об отмывании денег.
RT на русском 03:00
Футбол

Украинский футболист съязвил о победе России на Евро-2020

Сборная Украины по футболу на своем стадионе в Киеве обыграла Португалию и досрочно квалифицировалась на чемпионат Европы – 2020, где точно не сыграет с Россией в группе, но может встретиться с ней в плей-офф.
Газета.Ru 03:20
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Шведская активистка
Шведская школьница, экологический активист. В 15 лет начала протестовать возле шведского парламента с плакатом «Школьная забастовка за климат», призывая к незамедлительным действиям по борьбе с изменением климата в соответствии с парижским соглашением. Её действия нашли отклик по всему миру, породив массовые мероприятия, известные как «школьные забастовки за климат», или «пятницы за будущее».
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