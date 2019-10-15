Политика

ИзвестияИзвестияЭкологических активистов и Грету Тунберг заподозрили в связи с Россией

Депутат Европарламета Йорг Мойтен призвал выяснить, причастна ли Россия к финансированию климатических акций, проходящих в Европе.
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В ЕП призвали изучить возможность «связи» России с протестами Греты Тунберг

Депутат Европейского парламента Йорг Мойтен призвал выяснить, может ли Европейская комиссия исключить возможность того, что Россия якобы может финансировать проходящие в Европе климатические акции. С текстом запроса ознакомился RT.
RT на русском00:04

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В ЕП призвали проверить «российский след» в протестах Греты Тунберг

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РБК04:21

В ЕП призвали изучить возможность «связи» России с протестами Греты Тунберг

RT на русском00:04

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Комсомольская правда02:45

В Европарламенте заподозрили Россию в финансировании акций Греты Тунберг

Московский Комсомолец01:43

У экоактивистки Греты Тунберг нашли российские «корни»

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