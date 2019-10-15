Политика

ИзвестияИзвестияЭкологических активистов и Грету Тунберг заподозрили в связи с Россией

Депутат Европарламета Йорг Мойтен призвал выяснить, причастна ли Россия к финансированию климатических акций, проходящих в Европе.
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с чего всё началось

В ЕП призвали изучить возможность «связи» России с протестами Греты Тунберг

Депутат Европейского парламента Йорг Мойтен призвал выяснить, может ли Европейская комиссия исключить возможность того, что Россия якобы может финансировать проходящие в Европе климатические акции. С текстом запроса ознакомился RT.
RT на русском00:04

Подробнее о событии

Евродепутат предложил проверить «российский след» в протестах Тунберг

РБК04:21

У экоактивистки Греты Тунберг нашли российские «корни»

URA.Ru03:35

Экологических активистов и Грету Тунберг заподозрили в связи с Россией

Известия02:56

В Европарламенте заподозрили Россию в причастности к протестам Греты Тунберг

Комсомольская правда02:45

В Европарламенте заподозрили Россию в финансировании акций Греты Тунберг

Московский Комсомолец01:43

В Европе заподозрили «российский след» в протестах Греты Тунберг

Газета.Ru01:22

В ЕП призвали изучить возможность «связи» России с протестами Греты Тунберг

RT на русском00:04
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Автоматически обработано 7029 источников, обновлено в 05:03, Ашберн
Общество

В Минске задержана попавшая под санкции США россиянка

Сотрудница «Агентства интернет-исследований» Анна Богачева, в 2018 году попавшая под санкции США, задержана в Минске.
Lenta.ru 04:38
Армия и оружие

Сирийские военные встретились с отступающими силами США

Газета.Ru вчера в 22:59
Происшествия

Пойманы подозреваемые в убийстве продававшей автомобиль россиянки

Ранее сообщалось, что 27-летняя Ксения Каторгина пропала после того, как решила продать свой Audi Q5 и 10 октября должна была встретиться с потенциальной покупательницей.
Lenta.ru 03:58
Общество

Мама убитой в Саратове девочки выступила с видеообращением

Мама убитой в Саратове 9-летней школьницы выступила с видеобращением в социальных сетях.
Российская газета вчера в 11:42
Политика

Придворный оркестр Саудовской Аравии не смог исполнить российский гимн

В ходе церемонии торжественной встречи президента Российской Федерации Владимира Путина с королем Саудовской Аравии Сальманом ибн Абделем Азизом Аль Саудом придворный оркестр саудитов не смог без фальши исполнить мелодию государственного гимна России.
REGNUM вчера в 13:36
Политика

Путин прибыл в ОАЭ с государственным визитом

Президент РФ Владимир Путин прибыл в ОАЭ с государственным визитом, его самолёт приземлился в аэропорту Абу-Даби.
РИА Новости 04:34
Общество

В Рязанской области вместо НТВ показали порно

Российская газета 03:52
Единоборства

Енджейчик победила Уотерсон на турнире UFC Fight Night 161

Польская боец смешанного стиля (ММА) Йоанна Енджейчик, являющаяся бывшей чемпионкой женского дивизиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), одержала верх в поединке над Мишель Уотерсон из США на турнире UFC Fight Night 161, проходившем в Тампе.
REGNUM 13 октября в 05:01
Происшествия

Два человека заразились сибирской язвой в Дагестане

Интерфакс - Россия 04:34
Общество

Кейт Миддлтон повторила наряд принцессы Дианы в Пакистане

Похожий наряд надевала принцесса Диана в 1996 году в ходе своего визита в Пакистан.
Газета.Ru вчера в 16:27
Общество

Покойник развеселил родственников на своих похоронах

Lenta.ru вчера в 05:26
Шоу-бизнес

Илья Древнов впервые рассказал о разводе с Марией Порошиной

Актер разоткровенничался с Борисом Корчевниковым. После развода с Марией Порошиной Илья Древнов избегал разговоров на эту тему.
7Дней.ру вчера в 08:30
Авто

Toyota представила кабриолет Daihatsu Copen GR Sport

Daihatsu Copen GR Sport поступит в продажу в Японии в следующем месяце и будет стоить 2 435 000 иен (около 1,5 млн рублей) за версию с МКПП и 2 380 000 иен (1,4 млн рублей) за модель с CVT.
32CARS.ru 04:15
Авто

Двойной багажник получил Lada Largus

Двойной багажник получил Lada Largus. Его объем 0,8 куб. м, а цена - 55 тыс. рублей.
Aobe.ru вчера в 13:41
Политика

Латвия конфисковала миллионы долларов у окружения Януковича

Латвийский суд признал преступным происхождение средств на сумму свыше 30 миллионов долларов, которые связывают с окружением бывшего президента Украины Виктора Януковича.
Lenta.ru 04:34
Происшествия

В Петербурге перевернулся микроавтобус, есть погибший

В Курортном районе Петербурга перевернулся микроавтобус Peugeot, один человек погиб, еще семеро пострадали.
Интерфакс 04:08
Здоровье

Дмитрий Медведев обсудил с главами регионов реализацию нацпроектов

Сегодня, 14 октября, премьер России Дмитрий Медведев провел в режиме видеоконференцсвязи заседание Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам.
ГТРК Дагестан вчера в 12:52
Происшествия

СК задержал подозреваемых в смертельном избиении мужчины в Красноярске

Следственный комитет России по Красноярскому краю и Республике Хакасия задержал двух подозреваемых в причинении смертельных травм мужчине, сообщили РБК в пресс-службе ведомства.
РБК вчера в 16:07
Происшествия

В Новосибирске таксист силой высадил из машины женщину с ребенком

РИА Новости 02:03
Наука

Ученые приблизились к разгадке тайны извержения вулканов

Российские и итальянские ученые приблизились к пониманию причины извержения вулканов, изучая гору Монте Нуово около Неаполя.
ТК Звезда 03:03
ЖКХ

В России может появиться единая платежка по ЖКУ

Правительство поддержит законопроект о введении единого платежного документа по ЖКУ при условии его качественной доработки.
Известия вчера в 19:15
Общество

Россиянок приняли за проституток и не пустили в Корею

Туристок из России не пустили в Южную Корею — пограничники решили, что они проститутки.
Рамблер 04:21
Происшествия

Появилось видео с места обрушения жилого дома в Приморье

Появилось видео с места обрушения перекрытий в приморском поселке Новонежино.
Известия 03:11
Происшествия

СК научился распознавать на видео скрытые под маской лица

Криминалисты Следственного комитета могут по видеозаписям установить личности преступников, даже если их лица скрыты под маской.
РБК 03:59
Футбол

Украинский форвард нелестно высказался о российской сборной

Нападающий сборной Украины Роман Яремчук после победы над Португалией (2:1) в квалификации Евро-2020 поделился эмоциями от успеха.
Газета.Ru вчера в 18:40
Происшествия

СК проводит обыски по делу ФБК в 30 регионах России

Следственный комитет подтвердил, что по делу об отмывании денег через Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) проводятся обыски в 30 регионах России.
Газета.Ru 04:34
Общество

Прошла церемония прощания с космонавтом Алексеем Леоновым

Коммерсантъ 04:05
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Белорусскую красавицу Барби нокаутировали на турнире в Токио

Боец ММА из Белоруссии Екатерина Вандарьева была нокаутирована на турнире в Токио.
Газета Кемерова 01:55
Футбол

Доменико Тедеско стал новым тренером «Спартака»

Об отставке бывшего тренера «Спартака» Олега Кононова стало известно 29 сентября.
Говорит Москва вчера в 11:22
Политика

В ФРГ пожаловались на убытки от антироссийских санкций

Почти половина убытков от антироссийских санкций приходится на страны Запада, заявили немецкие эксперты.
Газета.Ru вчера в 04:44
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Грета Тунберг
Шведская активистка
Шведская школьница, экологический активист. В 15 лет начала протестовать возле шведского парламента с плакатом «Школьная забастовка за климат», призывая к незамедлительным действиям по борьбе с изменением климата в соответствии с парижским соглашением. Её действия нашли отклик по всему миру, породив массовые мероприятия, известные как «школьные забастовки за климат», или «пятницы за будущее».
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