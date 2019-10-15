Политика
ИзвестияЭкологических активистов и Грету Тунберг заподозрили в связи с Россией
Депутат Европарламета Йорг Мойтен призвал выяснить, причастна ли Россия к финансированию климатических акций, проходящих в Европе.
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с чего всё началось
Депутат Европейского парламента Йорг Мойтен призвал выяснить, может ли Европейская комиссия исключить возможность того, что Россия якобы может финансировать проходящие в Европе климатические акции. С текстом запроса ознакомился RT.RT на русском00:04
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В Европарламенте заподозрили Россию в причастности к протестам Греты Тунберг
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