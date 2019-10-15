Политика

ИзвестияИзвестияЭкологических активистов и Грету Тунберг заподозрили в связи с Россией

По мнению парламентария, движение шведской школьницы-активистки Греты Тунберг, акции Greenpeace и гражданские спасательные суда в Средиземном море представляют собой профессионально организованные кампании, которые имеют серьезную финансовую поддержку.
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с чего всё началось

В ЕП призвали изучить возможность «связи» России с протестами Греты Тунберг

Депутат Европейского парламента Йорг Мойтен призвал выяснить, может ли Европейская комиссия исключить возможность того, что Россия якобы может финансировать проходящие в Европе климатические акции. С текстом запроса ознакомился RT.
RT на русском00:04

Подробнее о событии

Экологических активистов и Грету Тунберг заподозрили в связи с Россией

Известия02:56

В Европарламенте попытались связать протесты Греты Тунберг с Россией

Взгляд.ру01:43

В Европе связали протесты Греты Тунберг с Россией

Телеканал 360°02:01

В Европарламенте заподозрили Россию в финансировании акций Греты Тунберг

Московский Комсомолец01:43

В Европарламенте заподозрили Россию в причастности к протестам Греты Тунберг

Комсомольская правда02:45

В Европе заподозрили «российский след» в протестах Греты Тунберг

Газета.Ru01:22

В ЕП призвали изучить возможность «связи» России с протестами Греты Тунберг

RT на русском00:04
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Автоматически обработано 7029 источников, обновлено в 03:36, Ашберн
Наука

Ученые создали новый индекс счастья

Исследователи из Уорикского университета, бизнес-школы Адама Смита Университета Глазго и Института Алана Тьюринга в Лондоне создали новый индекс счастья.
Мойка78 вчера в 20:46
Футбол

Рэпер Баста стал владельцем ростовского футбольного клуба СКА

РИА Новости 02:56
Политика

Оркестр сыграл гимн РФ перед Путиным и не попал в ноты

Духовой оркестр из Саудовской Аравии попытался сыграть гимн РФ во время встречи президента России Владимира Путина с королем Сальманом бен Абдель Азизом Аль Саудом в королевском дворце в Эр-Рияде, но не попал в ноты.
Рамблер вчера в 14:21
Армия и оружие

МИД РФ призвал не допустить столкновения Турции и Сирии

Замглавы МИД России Михаил Богданов заявил, что внешнеполитическое ведомство работает над недопущением прямых столкновений Турции и Сирии из-за операции "Источник мира" проводимой Анкарой на севере страны.
Вестник Кавказа 02:44
Шоу-бизнес

Наташа Королева выложила обращение к Зеленскому

Российская певица Наташа Королева выложила в своем инстаграме обращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому.
Chelny-biz.ru 03:29
Общество

Американка показала фотографии сына до и после употребления наркотиков

Американка выразила недоумение относительно того, что ее сын выбрал такой путь, променяв свою семью и детей на наркотики.
iReactor вчера в 14:28
Футбол

УЕФА рассмотрит воинское приветствие сборной Турции

УЕФА проведет расследование касаемо празднования сборной Турции победного гола в матче отборочного турнира Евро-2020 против сборной Албании (1:0), информирует dw.com.
Спорт-Экспресс вчера в 02:50
Общество

В Абакане назначили день траура из-за гибели мэра в ДТП

16 октября в Абакане объявлено днем траура в связи с гибелью мэра города Николая Булакина, занимавшего свой пост почти 25 лет.
РБК 03:08
Армия и оружие

В Пентагоне рассказали о сдаче Манбиджа российским войскам

Собеседник журнала подчеркнул, что фактически это была сдача города российской армии.
Lenta.ru 01:35
Экономика

Дума Екатеринбурга вызвала на ковер вице-губернатора и спикера парламента

Дума Екатеринбурга готовится принять обращение к губернатору Евгению Куйвашеву и региональному Заксобранию с просьбой смягчить условия перехода бизнеса на новую кадастровую оценку недвижимости.
Европейско-Азиатские новости вчера в 03:03
Армия и оружие

В Минобороны объяснили задачи стратегических учений «Гром-2019»

Учения российских стратегических ядерных сил «Гром-2019», которые пройдут с 15 по 17 октября, носят оборонительный характер и не направлены против каких-либо стран, заявил 14 октября врио начальника Главного управления международного военного сотрудничества Минобороны РФ генерал-майор Евгений Ильин на брифинге для иностранных атташе.
Известия вчера в 06:15
Общество

СМИ нашли Анатолия Чепигу на фото со свадьбы дочери генерала ГРУ

«Радио Свобода» и группа расследователей Bellingcat нашли в открытых источниках фотографии Анатолия Чепиги (Руслана Боширова), которого власти Британии считают причастным к отравлению в Солсбери экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля.
РБК вчера в 14:39
Общество

Мама убитой в Саратове девочки выступила с видеообращением

Мама убитой в Саратове 9-летней школьницы выступила с видеобращением в социальных сетях.
Российская газета вчера в 11:42
Происшествия

Российские следователи научились определять личность преступников в масках

Определить личность преступника в маске и скрывающей телосложение одежде на видеозаписи больше не составляет труда.
Lenta.ru 03:17
Наука

Ученые стали ближе к разгадке тайны извержения вулканов

РИА Новости 02:00
Общество

Россияне назвали самые скучные профессии

Восемь процентов респондентов считают, что любая профессия скучна, когда она нелюбима и неинтересна.
Российская газета вчера в 22:00
Происшествия

Опубликовано видео с места обрушения жилого дома в Приморье

В Сети появилось видео с места обрушения стены пятиэтажки в поселке Новонежино в Шкотовском районе Приморского края.
РИА Новости 01:47
Политика

Украина рассказала об альтернативе «формуле Штайнмайера»

Пристайко назвал «формулу Штайнмайера» «болезненным компромиссом» и выразил надежду, что этот документ не нанесет сильного ущерба суверенитету и территориальной целостности Украины.
Lenta.ru 01:09
Общество

Принц Уильям и Кейт Миддлтон прибыли в Пакистан с официальным визитом

14 октября Герцог и Герцогиня Кембриджские принц Уильям и Кейт Миддлтон прибыли в Пакистан с официальным визитом.
REGNUM вчера в 15:12
ЖКХ

В России могут ввести единую платежку за услуги ЖКХ

В России может появиться единый платежный документ со всеми услугами ЖКХ.
Газета.Ru 03:15
Авто

Во Владивостоке на продажу выставили редкий дизельный ВАЗ-2104

Производительность силовой установки составляет 53 л.с. Этот довольно необычный автомобиль продается за 85 тысяч рублей, что не так много за авто, которое спустя годы станет настоящим раритетом.
CarsWeek.ru 01:46
Общество

Кирилл Клейменов вновь стал ведущим программы «Время» на Первом канале

Заместитель генерального директора, директор Дирекции информационных программ Первого канала Кирилл Клейменов вернулся на должность ведущего программы "Время" после более чем 10-месячного перерыва.
ТАСС вчера в 14:41
Происшествия

В 15 городах идут обыски у сотрудников ФБК

Директор Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Иван Жданов сообщил о проведении сотрудниками Следственного комитета России обысков в 15 городах, передает "Интерфакс".
Газета.Ru 02:55
Авто

BMW опубликовала тизер 2-Series Gran Coupe

BMW представила тизер нового 4-дверного купе 2-Series Gran Coupe, дебют которого намечен на 2019 год.
Тарантас Ньюс вчера в 15:40
Хоккей

Болельщица исполнила откровенный танец на трибунах во время матча НХЛ

Во время матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между «Бостон Брюинз» и «Нью-Джерси Дэвилз» одна из болельщиц исполнила откровенный танец на трибуне.
RT на русском вчера в 11:03
Экономика

«Мосбиржа» решила направлять на дивиденды от 60% от чистой прибыли по МСФО

Наблюдательный совет "Московской биржи" утвердил новую дивидендную политику, согласно которой нижняя граница дивидендных выплат увеличена с 55% до 60% от чистой прибыли по МСФО, говорится в сообщении биржи.
Интерфакс 03:12
Армия и оружие

NYT сообщила об обсуждении в США вывоза ядерного оружия из Турции

РБК вчера в 23:57
Происшествия

В Екатеринбурге мужчина на Subaru сбил девушку на тротуаре

Твой Континент 01:21
Экономика

«Яндексу» предложили размыть акционеров

На текущий момент иностранные акционеры имеют 42% голосов в «Яндексе», беспокойство же со стороны властей теоретически могут вызывать акции класса B, крупным пакетом которых владеет основатель «Яндекса» Аркадий Волож, отмечает BofAML.
Коммерсантъ вчера в 17:54
Футбол

Барриос сравнил футбол в России и Аргентине

Полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос рассказал об отличительных чертах российского и аргентинского футбола.
Спорт-Экспресс вчера в 22:25
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Грета Тунберг
Шведская активистка
Шведская школьница, экологический активист. В 15 лет начала протестовать возле шведского парламента с плакатом «Школьная забастовка за климат», призывая к незамедлительным действиям по борьбе с изменением климата в соответствии с парижским соглашением. Её действия нашли отклик по всему миру, породив массовые мероприятия, известные как «школьные забастовки за климат», или «пятницы за будущее».
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