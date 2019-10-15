Депутат Европейского парламента Йорг Мойтен призвал выяснить, может ли Европейская комиссия исключить возможность того, что Россия якобы может финансировать проходящие в Европе климатические акции. С текстом запроса ознакомился RT.

с чего всё началось

По мнению парламентария, движение шведской школьницы-активистки Греты Тунберг, акции Greenpeace и гражданские спасательные суда в Средиземном море представляют собой профессионально организованные кампании, которые имеют серьезную финансовую поддержку.

Экологических активистов и Грету Тунберг заподозрили в связи с Россией

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