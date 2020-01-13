с чего всё началось

Экологический налог на транзит нефти по территории Белоруссии не имеет отношения к России, его будет платить предприятие «Гомельтранснефть Дружба», заявил 13 января «РИА Новости» источник, знакомый с разработкой проекта указа.

Эконалог на транзит нефти по Белоруссии не коснется России

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