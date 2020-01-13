Экономика

ИзвестияИзвестияЭконалог на транзит нефти по Белоруссии не коснется России

Экологический налог на транзит нефти по территории Белоруссии не имеет отношения к России, его будет платить предприятие «Гомельтранснефть Дружба», заявил 13 января «РИА Новости» источник, знакомый с разработкой проекта указа.
Читать в источнике
Комментировать1160
с чего всё началось
Так называемый экологический налог на транзит нефти и нефтепродуктов по территории Белоруссии введён «задним числом
» указом Александра Лукашенко №9 «О налогообложении» от 10 января сего года.
REGNUM06:47

Подробнее о событии

Белоруссия получит $100 млн от налога за транзит нефти и нефтепродуктов

REGNUM06:47

Минфин Белоруссии оценил выгоду от введения налогов на транзит нефти

Известия07:45

Источник: налог на транзит нефти через Белоруссию не касается России

РИА Новостивчера в 02:40

Стал известен размер «экологического налога» на транзит нефти через Белоруссию

Взгляд.рувчера в 18:41

СМИ рассказали, касается ли РФ налог на транзит нефти через Белоруссию

РЕН ТВвчера в 03:51

Указ о введении налога на транзит нефти опубликовали в Белоруссии

Телеканал 360°вчера в 20:28

Налог на транзит нефти через Белоруссию оплатит местная компания

Красная веснавчера в 03:35
Показать все источники
Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 08:57, Ашберн
Здоровье

Ученые рассказали, какие вредные привычки мешают интимной жизни

Специалисты выяснили, какие вредные привычки могут оказывать негативное влияние на интимную жизнь, пишет "РГ".
АМИТЕЛ 07:40
Футбол

Кике Сетьен сменит Эрнесто Вальверде на посту наставника «Барселоны»

Российская газета вчера в 16:02
Гаджеты

Vivo придумала смартфон с необычной многомодульной камерой

Сетевые источники обнародовали патентную документацию китайской компании Vivo на новый смартфон, оборудованный многокомпонентной основной камерой.
3DNews вчера в 10:23
Политика

Хафтар рассказал, почему не подписал соглашение о прекращении огня

Командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифа Хафтар объяснил, почему не стал подписывать соглашение о прекращении огня в Ливии.
News.ru 00:04
Единоборства

Деонтей Уайлдер: «Обещаю, что 22 февраля я покончу с Фьюри»

Sports.ru 12 января в 04:26
Общество

СКР назвал грабеж мотивом убийства российских журналистов в ЦАР

Коммерсантъ 12 января в 16:30
Происшествия

Выпавшую из окна российскую модель подключили к аппарату ИВЛ

Выпавшую из окна дома в Москве российскую модель Ксению Пунтус подключили к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ).
Lenta.ru вчера в 10:14
Происшествия

В Германии прошли обыски у заподозренных в терроризме чеченцев

В нескольких федеральных землях Германии прошли полицейские обыски, направленные против «чеченцев из исламистской среды», сообщила на своей странице в Twitter прокуратура Берлина.
РБК 07:01
Гаджеты

Новый Samsung Galaxy S20 Ultra получит камеру на 108 Мп

The GEEK 04:03
Общество

Елизавета II поддержала решение принца Гарри сложить полномочия

Британская королева Елизавета II поддержала решение принца Гарри и его супруги Меган Маркл отказаться от королевских привилегий.
RT на русском вчера в 13:14
Происшествия

Пассажирка поезда выкинула свою 9-месячную дочь из купе

Газета.Ru 07:46
Происшествия

Осужденный экс-полковник Захарченко подрался с другим заключенным

По данным источника, Захарченко ударил по лицу заключенного, который обвинил его в продаже телефонов.
Вести.Ru 08:42
Киберспорт

OG, PSG.LGD, Vici, Secret и EG сыграют на китайском LAN-турнире

Центр исполнительских искусств провинции Хайнань Список команд, которые получили прямое приглашение: PSG.LGD Vici Gaming EHOME Invictus Gaming Evil Geniuses Team Secret Fnatic Virtus.pro OG Еще по одному слоту разыграют на квалификациях в Европе, Китае и СНГ.
Dota2.ru 07:46
Энергетика

Белоруссия намерена заменить российскую нефть на поставки с Украины

Первый вице-премьер правительства Белоруссии Дмитрий Крутой сообщил, что Минск разослал коммерческие предложения по поставкам в республику нефти взамен российской.
РИА Новости 08:43
Политика

США ввели санкции против Владимира Плахотнюка

Соединённые Штаты приняли решение ввести санкции против бывшего лидера Демократической партии Молдавии Владимира Плахотнюка.
RT на русском вчера в 14:31
Энергетика

Цены на бензин в России вновь начали расти

С 1 по 9 января 2020 года потребительские цены на бензин в России выросли на 0,1%. Дизельное топливо подорожало на 0,2%.
News.ru 08:32
Шоу-бизнес

Максим Фадеев планирует собрать новую группу Serebro

Максим Фадеев признался, что планирует собрать новую группу Serebro.
Актуальные Новости 08:37
Политика

Путин попросил Кудрина проконтролировать реализацию нацпроектов

Президент России Владимир Путин во время встречи в Кремле с председателем Счетной палаты Алексеем Кудриным попросил его проконтролировать исполнение национальных проектов.
УтроNews 03:58
Экономика

Кудрин посоветовал бороться с бедностью субсидиями, а не отменой НДФЛ

Законопроект предлагает введение эффективной меры поддержки малоимущих граждан со стороны государства путем освобождения от уплаты налога на доходы физических лиц (далее - НДФЛ) граждан, заработная плата которых не превышает двукратную сумму минимального размера оплаты труда.
Интерфакс - Россия 08:45
Гаджеты

OnePlus 8 получит дисплей с частотой обновления кадров 120 Гц

Сегодня компания OnePlus, входящая вместе с Oppo и Vivo в холдинг BBK, провела в Китае пресс-конференцию, на которой рассказала о подробностях дисплея будущего флагмана OnePlus 8. Его главной особенностью станет частота обновления кадров 120 Гц.
Ридус вчера в 07:53
Экономика

Черный хлеб в России может подорожать

Исторически крайне низкие запасы и очень плохой урожай ржи в 2019 году в России привели к росту стоимости ржи и муки из нее и как следствие — к росту цен на черный хлеб.
REGNUM 12 января в 03:49
Происшествия

Пропавшую под Екатеринбургом школьницу нашли в машине с мужчиной

Пятнадцатилетнюю школьницу, пропавшую больше недели назад в Верхней Пышме, нашли в Екатеринбурге в автомобиле взрослого мужчины, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых.
РИА Новости 01:02
Происшествия

Голунова признали потерпевшим по делу о превышении полномочий полицией

Журналист интернет-издания "Медуза" Иван Голунов признан потерпевшим по делу о превышении должностных полномочий сотрудниками полиции.
ТАСС 07:48
Политика

В Госдуме оценили литовскую идею праздновать день взятия Москвы

В Госдуме назвали невежественным литовского парламентария, предложившего отмечать день взятия Москвы.
Российская газета 06:57
Происшествия

СМИ назвали имя главного следователя по делу о стрельбе на Лубянке

Руководителем расследования уголовного дела о стрельбе у здания ФСБ на Лубянке назначен генерал-майор Улади Уладиев, пишет Meduza со ссылкой на два источника.
РБК 05:13
Экономика

Минсельхоз готовит проект о временном ограничении экспорта зерна

Министерство сельского хозяйства РФ готовит проект постановления о введении временного ограничения на экспорт зерна.
Парламентская газета вчера в 13:20
Экономика

В ГД предложили отменить НДФЛ для россиян с доходом ниже двух МРОТ

Депутаты ЛДПР разработали законопроект об отмене подоходного налога (НДФЛ) для россиян, доход которых ниже двукратной суммы минимального размера оплаты труда (МРОТ), сообщили в пресс-службе главы комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослава Нилова.
RT на русском вчера в 01:08
Шоу-бизнес

Федор Смолов собирается жениться на внучке Бориса Ельцина

Футболист Федор Смолов намерен жениться: как сообщает издание 7days, его избранница - 17-летняя внучка первого президента России Бориса Ельцина Мария Юмашева.
Газета.Ru 08:15
Спорт

Вяльбе отреагировала на слова Устюгова о визах в США и Канаду

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе заверила, что у российских лыжников не будет проблем с получением виз на североамериканские этапы Кубка мира.
Чемпионат 07:28
Политика

Кремль опубликовал архивное видео с танцами Путина и Буша-младшего

На видео засняли, как Путин танцует в хороводе на сцене, а Буш-младший — перед сценой с одной из участниц танцевального коллектива.
РБК вчера в 12:01
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Александр Григорьевич Лукашенко
Белорусский политический и государственный деятель, действующий президент Белоруссии и верховный главнокомандующий Вооружёнными силами республики с 20 июля 1994 года. Председатель Совета безопасности Белоруссии.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное