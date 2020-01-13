Экономика

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Экологический налог на транзит нефти по территории Белоруссии не имеет отношения к России, его будет платить предприятие «Гомельтранснефть Дружба», заявил 13 января «РИА Новости» источник, знакомый с разработкой проекта указа.
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Источник: налог на транзит нефти через Белоруссию не касается России

Экологический налог на транзит нефти по территории Белоруссии будет платить предприятие "Гомельтранснефть Дружба", сообщил РИА Новости источник в нефтяной отрасли.
РИА Новости02:40

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Эконалог на транзит нефти по Белоруссии не коснется России

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Налог на транзит нефти через Белоруссию оплатит местная компания

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Коммерсантъвчера в 16:59

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Эхо Москвы10 января в 17:07
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Происшествия

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РИА Новости 11:22
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Певица регулярно радует подписчиков не только видами ярких мексиканских пейзажей, но и своими не менее яркими формами на фоне белоснежных пляжей и ярко-синего неба.
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Российская газета вчера в 23:54
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Российская газета вчера в 22:00
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В РАН сообщили об отзыве 869 статей из научных журналов

Летом прошлого года по итогам масштабной проверки комиссия рекомендовала отозвать 2528 статей из 541 научного издания.
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Политика

Путин и Меркель обсудили по телефону конференцию по Ливии

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Политика

Пушков назвал причину разговоров об аннексии Калининградской области

Если литовский политик считает, что это была аннексия, тогда он должен обвинить Польшу в аннексии немецких территорий, которые до войны относились к Германии, а после были переданы Польше.
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Происшествия

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Чубаров, который является главой "Меджлиса крымско-татарского народа" (организация запрещена в РФ), предложил отпраздновать "450-летие сожжения Москвы", чтобы таким образом отметить годовщину похода крымского хана Девлет-Гирея на Русь весной 1571 года.
Вести.Ru вчера в 11:56
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Соединенные Штаты исключили Китай из списка валютных манипуляторов.
Газета.Ru 17:24
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Количество банкротств россиян за год выросло почти на 57%

Количество банкротств граждан в России за год выросло почти на 57%. Это следует из данных «Федресурса», с которыми ознакомились «Известия».
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Чертежи «Ульяновска» используют при создании первого авианосца РФ

Российские корабельщики намерены использовать техническую документацию по разработанному, но так и недостроенному тяжелому атомному авианосцу «Ульяновск» для создания первого российского авианосца.
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Экономика

В ЦБ рассказали об особенностях новой схемы пенсионных выплат

В рамках Гарантированного пенсионного плана (ГПП) граждане смогут выбрать — получить все накопления сразу, заплатив подоходный налог, либо приобрести пожизненный пенсионный план.
РИА Новости вчера в 05:44
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«Барселона» уволила главного тренера

«Барселона» уволила главного тренера Эрнесто Вальверде. Об этом сообщается на сайте испанского футбольного клуба.
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«Убийца» AMD Radeon RX 5600 XT от EVGA поступил в продажу

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В ответе Минтранса поясняется, что Федеральные авиационные правила (ФАП-82) позволяют перевозить в салоне самолета ручную кладь бесплатно.
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Мужская сборная России по гандболу потеряла шансы выступить на ОИ-2020

Мужская сборная России по гандболу потеряла шансы выступить на Олимпийских играх-2020 после матча чемпионата Европы между сборными Дании и Венгрии.
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Два человека пострадали в ДТП на Сахалине

Два автомобиля столкнулись на северо-западной объездной дороге на Сахалине, передает АСТВ.
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«Порядком не предусмотрено ограничений для оказания ВМП в соответствии с возрастом пациента»,— говорится в сообщении, где отмечается, что порядок организации оказания высокотехнологичной медицинской помощи утвержден приказом Минздрава в декабре 2019 года.
Коммерсантъ 05:50
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