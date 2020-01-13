с чего всё началось

Экологический налог на транзит нефти по территории Белоруссии не имеет отношения к России, его будет платить предприятие «Гомельтранснефть Дружба», заявил 13 января «РИА Новости» источник, знакомый с разработкой проекта указа.

Эконалог на транзит нефти по Белоруссии не коснется России

Политика Синоптик прокомментировал слова депутата о климатическом оружии США Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец в интервью РБК назвал бредом слова депутата Госдумы Алексея Журавлева о "климатическом оружии" Соединенных Штатов.

Политика Путин огласит ежегодное послание Федеральному собранию Президент России Владимир Путин в среду огласит послание Федеральному собранию, в ходе которого глава государства традиционно излагает свою оценку положения дел в стране и видение основных задач на перспективу.

Гаджеты В России поступил в продажу «рэковый» Apple Mac Pro по цене от 489 990 рублей Хотя новая рабочая станция Apple Mac Pro была доступна для покупки в стандартной конфигурации в форм-факторе настольного компьютера в корпусе «башня», начиная с декабря прошлого года, лишь с сегодняшнего дня Apple начала приём заказов на горизонтальный «рэковый» Mac Pro, предназначенный для установки в стойку.

Общество Кудрин назвал эффективный способ борьбы с бедностью "Субсидия целенаправленная была бы более весомой для борьбы с бедностью, чем освобождение от налогов", — считает глава Счетной палаты.

Технологии АНБ обнаружило в операционных системах Windows уязвимость По информации источника, речь идет о криптографических компонентах операционных систем Windows, позволяющих злоумышленникам получить несанкционированный доступ к информации.

Политика Лавров прокомментировал ситуацию с соглашением о перемирии в Ливии Россия не драматизирует ситуацию в связи с тем, что по итогам переговоров в Москве 13 января командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифа Хафтар не стал подписывать соглашение о перемирии и взял время для консультаций.

Футбол В российском футболе стартовала судейская реформа Сама по себе отставка Егорова никого не удивила - ее ждали еще в середине ноября, когда исполком РФС анонсировал судейскую реформу, а судейский комитет вместо Николая Левникова возглавил бизнесмен Ашот Хачатурянц.

Спорт Мужская сборная России по гандболу не выступит на Олимпийских играх Мужская сборная России не сумела выйти в основной раунд чемпионата Европы по гандболу и пропустит Олимпийские игры 2020 года в Токио.

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Армия и оружие Польша резко нарастила численность армии С 2015 года численность личного состава польской армии выросла более чем на треть, заявил министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак.