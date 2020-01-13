Экономика
ИзвестияЭконалог на транзит нефти по Белоруссии не коснется России
Экологический налог на транзит нефти по территории Белоруссии не имеет отношения к России, его будет платить предприятие «Гомельтранснефть Дружба», заявил 13 января «РИА Новости» источник, знакомый с разработкой проекта указа.
Читать в источнике
Оценить1121
с чего всё началось
Экологический налог на транзит нефти по территории Белоруссии будет платить предприятие "Гомельтранснефть Дружба", сообщил РИА Новости источник в нефтяной отрасли.РИА Новости02:40
Подробнее о событии
Показать все источники
Президент Белоруссии Александр Лукашенко ввел экологический налог на транзит нефти через страну
Эхо Москвы10 января в 17:07
Автоматически обработано 7030 источников, обновлено в 22:24, Ашберн
Общество
Nissan готовит план возможного выхода из альянса с Renault
Происшествия
Сенатор вышел за границы «приемлемой критики»
В документе отмечается, что «умаление деловой репутации» полиции недопустимо и «превышает границы приемлемой критики».
Политика
США исключили Китай из списка валютных манипуляторов
Соединенные Штаты исключили Китай из списка валютных манипуляторов.
Общество
Семьям с детьми предложили упростить переход на выгодную ипотеку
В Госдуму внесен законопроект, упрощающий для семейных россиян переход на ипотеку с более выгодными условиями.
Экономика
Сенатор раскритиковал пенсионную схему накоплений Центробанка
Председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский в эфире НСН усомнился в честности предложения Центробанка по новой схеме пенсионных накоплений.
Происшествия
На мосту в Кемерове произошло массовое ДТП, есть пострадавшие
В Кемерове на автомобильном мосту сегодня утром, 14 января, произошло массовое ДТП. По данным VSE42.Ru, столкнулись семь машин.
Политика
Хафтар попросил время до утра на московских переговорах по Ливии
Если Хафтар подпишет документ, то будет реализована инициатива президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Эрдогана, которые 8 января призвали конфликтующие в Ливии стороны к перемирию, отметил во время брифинга для журналистов министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.
Армия и оружие
Военные США считают чудом, что спаслись от иранского ракетного удара
Чудом считают отсутствие потерь после ракетной атаки Ирана американские военные, находившиеся в момент удара на базе Айн Аль-Асад в Ираке, 13 января сообщает агентство Reuters.
Кино
Вышел тизер третьего сезона «Мира Дикого Запада»
Общество
В Госдуму внесен законопроект об амнистии по случаю 75-летия Победы
Депутат Сергей Иванов (ЛДПР) внес в Госдуму проект постановления об амнистии некоторых групп осужденных по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.
Происшествия
Член экипажа Finnair выпал из самолета в Хельсинки
В Хельсинки начали расследование несчастного случая в аэропорту Вантаа — там из кабины воздушного судна выпал член экипажа авиакомпании Finnair.
Общество
В России отказались упрощать правила перевозки животных в самолетах
Министерство транспорта России отказалось упростить правила перевозки животных в самолетах.
Общество
ФАС проверит обоснованность повышения тарифов сотовыми операторами
Федеральная антимонопольная служба России проверит обоснованность повышения стоимости архивных тарифов сотовыми операторами, передает ТАСС со ссылкой на руководителя ведомства Анатолия Голомолзина.
Экономика
Черный хлеб в России может подорожать
Исторически крайне низкие запасы и очень плохой урожай ржи в 2019 году в России привели к росту стоимости ржи и муки из нее и как следствие — к росту цен на черный хлеб.
Политика
Президент Эстонии рассказала о несбывшейся надежде на Россию
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд в интервью газете "Франкфуртер альгемайне" заявила, что возникшая во время президентства в России Бориса Ельцина надежда жителей прибалтийской республики на изменения в соседней стране не оправдалась.
Футбол
Хакан Шюкюр: Эрдоган забрал у меня все, теперь я таксист в США
По рассказу Шюкюра немецкому изданию Welt am Sonntag, он бежал в Сан-Франциско, где открыл кафе.
Экономика
Россия увеличила экспорт алкоголя
Аналитический центр при правительстве России сообщил об увеличении в первом полугодии 2019 года экспорта ряда алкогольных напитков из России.
Экономика
В ГД предложили освободить от НДФЛ россиян с доходом ниже двух МРОТ
"Законопроект предлагает введение эффективной меры поддержки малоимущих граждан со стороны государства путем освобождения от уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ) граждан, заработная плата которых не превышает двукратную сумму минимального размера оплаты труда", - говорится в пояснительной записке к проекту.
Политика
В МИД РФ оценили отказ Варшавы отмечать День освобождения от фашистов
В МИД России очень удивились, узнав, что Польша не собирается проводить мероприятия, приуроченные к 75-й годовщине освобождения Варшавы от фашистов.
Происшествия
По делу о нападении на жену депутата арестована директор частной школы
Кино
Объявлены номинанты на «Оскар» 2020 года
В понедельник, 13 января, Американская киноакадемия обнародовала списки номинантов на известнейшую международную премию в области кинематографа — «Оскар».
Происшествия
Десять человек пропали в Китае при обвале дороги
В Китае в городе Синин провинции Цинхай произошел обширный обвал дороги, в результате которого пропали 10 человек.
Политика
В «Единой России» не поддержали идею обложить налогом домохозяек
Ранее Вострецов в разговоре с "Росбалтом" заявил, что домохозяйки должны платить налоги как самозанятые.
Технологии
Microsoft прекратила поддержку Windows 7
Компания Microsoft прекратила поддержку операционной системы Windows 7. Об этом сообщается на сайте компании.
Футбол
В «Барселоне» официально сменился тренер
Чемпион Испании "Барселона" сменила главного тренера. Эрнесто Вальверде оставил свой пост, а его место занял Энрике (Кике) Сетьен.
Политика
США ввели санкции против Плахотнюка
США внесли в санкционный список молдавского олигарха, экс-главу Демократической партии Владимира Плахотнюка за коррупционную деятельность, заявил госсекретарь США Майк Помпео.
Кино
Стали известны номинанты на премию «Золотая малина»
Организаторы премии «Золотая малина», которую вручают за худшие работы в области кинематографа, назвали претендентов на награду за 2019 год.
Общество
Елизавета II поддержала решение принца Гарри сложить полномочия
Британская королева Елизавета II поддержала решение принца Гарри и его супруги Меган Маркл отказаться от королевских привилегий.
Политика
Экс-депутат Рады учинил перепалку в прямом эфире из-за слов о Москве
Бывший депутат Верховной рады Александр Ковтуненко устроил перепалку в прямом эфире шоу "60 минут" на телеканале "России 1" в понедельник, комментируя идею другого украинского экс-парламентария Рефата Чубарова отпраздновать "450-летие сожжения Москвы".