Экономика
Народные новостиЭкологический налог на транзит нефти по Белоруссии не касается России
Экологический налог на транзит нефти по Белоруссии не касается российской стороны. Об этом сообщает источник РИА Новости. По его информации, выплачивать налог будет "Гомельтранснефть Дружба".
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с чего всё началось
Так называемый экологический налог на транзит нефти и нефтепродуктов по территории Белоруссии введён «задним числом» указом Александра Лукашенко №9 «О налогообложении» от 10 января сего года.REGNUM06:47
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Стал известен размер «экологического налога» на транзит нефти через Белоруссию
Взгляд.рувчера в 18:41
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Out checking the moorings of a friend’s boat at any very low tide in #Venezia pic.twitter.com/JMhWN9SD84 — Neil Maiden (@NeilMaiden) 10 января 2020 г. При этом в середине ноября 2019 года уровень воды в Венеции поднимался до рекордных значений.
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