Экономика

Народные новостиНародные новостиЭкологический налог на транзит нефти по Белоруссии не касается России

Экологический налог на транзит нефти по Белоруссии не касается российской стороны. Об этом сообщает источник РИА Новости. По его информации, выплачивать налог будет "Гомельтранснефть Дружба".
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с чего всё началось
Так называемый экологический налог на транзит нефти и нефтепродуктов по территории Белоруссии введён «задним числом
» указом Александра Лукашенко №9 «О налогообложении» от 10 января сего года.
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