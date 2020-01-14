с чего всё началось

Экологический налог на транзит нефти по Белоруссии не касается российской стороны. Об этом сообщает источник РИА Новости. По его информации, выплачивать налог будет "Гомельтранснефть Дружба".

Экологический налог на транзит нефти по Белоруссии не касается России

Общество Рекордное наводнение в Венеции сменилось пересыханием каналов Out checking the moorings of a friend’s boat at any very low tide in #Venezia pic.twitter.com/JMhWN9SD84 — Neil Maiden (@NeilMaiden) 10 января 2020 г. При этом в середине ноября 2019 года уровень воды в Венеции поднимался до рекордных значений.

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