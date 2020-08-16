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Коммерсантъ
Коммерсантъ

«Эконива» стала крупнейшим инвестором в пищевую промышленность

Крупнейшим инвестором в отрасли стал холдинг «Эконива» Штефана Дюрра, основной производитель молока в стране, с более 90 млрд руб.В источнике
С чего всё началось
Коммерсантъ

«Эконива» стала крупнейшим инвестором в пищевую промышленность

Крупнейшим инвестором в отрасли стал холдинг "Эконива" Штефана Дюрра, основной производитель молока в стране, с более 90 млрд руб. Лидер прошлогоднего рейтинга, крупный производитель мяса и мясных изделий АПХ "Мираторг" Виктора и Александра Линников, опустился на второе место с инвестициями на 82,9 млрд руб. "Эконива" по состоянию на май управляла фермами на 103 тыс. голов дойного стада.
Коммерсантъ18:13
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СРБ

«Молочный» холдинг возглавил рейтинг Воронежских инвесторов в пищевую промышленность

СРБ05:15
Гудвилл.онлайн

Воронежская компания «Эконива» стала крупнейшим инвестором пищевой отрасли в России

Гудвилл.онлайн05:11
Калужские Губернские Ведомости

Эконива и Мираторг возглавляют рейтинг инвесторов пищепрома

Калужские Губернские Ведомости03:34
De Facto

Воронежская «Эконива» стала крупнейшим инвестором пищевой отрасли в России

De Facto04:30
УтроNews

Молочные реки Дюрра, кисельные берега Патрушева

УтроNews04:20
Весть (Калужская область)

«Эконива» возглавила рейтинг крупнейших инвесторов в пищевую промышленность

Весть (Калужская область)04:59
Коммерсантъ

«Эконива» стала крупнейшим инвестором в пищевую промышленность

Коммерсантъ18:13

Правительство Белоруссии сложило полномочия перед президентом

Согласно опубликованному 17 августа постановлению на Национальном правовом-интернет портале, правительство Белоруссии, в соответствии с законом, сложило полномочия перед вновь избранным президентом.
Кривое-зеркало.ру04:10
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Бородину осудили за жалобы на отдых в Крыму

За фразу про «два дня мучений» на телеведущую подписчики выплеснули столько негатива, что Бородина поспешила оправдать себя тем, что в отеле, где они и проведут большую часть отпуска, будут развлечения для детей и возможность отдохнуть для Ксении и ее супруга.
Невские Новостивчера в 03:59
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В Белоруссии более 600 человек обратились в СК с заявлениями о травмах

«Более 600 граждан обратились с заявлениями о получении телесных повреждений при их задержании сотрудниками правоохранительных органов, и около 100 человек — о получении телесных повреждений в местах временного содержания», — отмечается в сообщении.
Известия06:47
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Очевидцы сообщили о движении колонн спецтехники без номеров в сторону Белоруссии

Колонна грузовиков «Урал» и КамАЗ без номеров и опознавательных знаков движется в сторону границы с Белоруссией по трассам Е95 и M1, передает Conflict Intelligence Team (CIT) со ссылкой на видео из Telegram-каналов и информацию СМИ.
Коммерсантъ05:23
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В Москве актер получил пять лет за аферы с жильем умерших людей

Судом установлено, что в июле 2018 года участники банды изготовили поддельное завещание от имени умершего в сентябре 2017 года мужчины, согласно которому одному из соучастников переходило право собственности на квартиру.
РИА Новости06:50
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Сбербанк вновь снизил ставки по рублевым вкладам

Ранее, со 2 июля по 16 августа, самая высокая ставка среди основных рублевых вкладов Сбербанка была по вкладу «Сохраняй» – 3,5% при условии открытия депозита на 6–12 месяцев и внесения на него суммы не менее 400 000 руб.
Ведомости05:50
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