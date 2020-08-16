«Эконива» стала крупнейшим инвестором в пищевую промышленность
Крупнейшим инвестором в отрасли стал холдинг «Эконива» Штефана Дюрра, основной производитель молока в стране, с более 90 млрд руб.В источнике
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«Эконива» стала крупнейшим инвестором в пищевую промышленность
Крупнейшим инвестором в отрасли стал холдинг "Эконива" Штефана Дюрра, основной производитель молока в стране, с более 90 млрд руб. Лидер прошлогоднего рейтинга, крупный производитель мяса и мясных изделий АПХ "Мираторг" Виктора и Александра Линников, опустился на второе место с инвестициями на 82,9 млрд руб. "Эконива" по состоянию на май управляла фермами на 103 тыс. голов дойного стада.
Коммерсантъ18:13
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