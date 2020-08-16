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Коммерсантъ
Коммерсантъ

«Эконива» стала крупнейшим инвестором в пищевую промышленность

Крупнейшим инвестором в отрасли стал холдинг «Эконива» Штефана Дюрра, основной производитель молока в стране, с более 90 млрд руб.В источнике
С чего всё началось
Коммерсантъ

«Эконива» стала крупнейшим инвестором в пищевую промышленность

Крупнейшим инвестором в отрасли стал холдинг "Эконива" Штефана Дюрра, основной производитель молока в стране, с более 90 млрд руб. Лидер прошлогоднего рейтинга, крупный производитель мяса и мясных изделий АПХ "Мираторг" Виктора и Александра Линников, опустился на второе место с инвестициями на 82,9 млрд руб. "Эконива" по состоянию на май управляла фермами на 103 тыс. голов дойного стада.
Коммерсантъ18:13
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De Facto

Воронежская «Эконива» стала крупнейшим инвестором пищевой отрасли в России

De Facto04:30
УтроNews

Молочные реки Дюрра, кисельные берега Патрушева

УтроNews04:20
Национальное Аграрное Агентство

Холдинг «Эконива» стал крупнейшим инвестором в пищевую отрасль

Национальное Аграрное Агентство04:05
Калужские Губернские Ведомости

Эконива и Мираторг возглавляют рейтинг инвесторов пищепрома

Калужские Губернские Ведомости03:34
Коммерсантъ

«Эконива» стала крупнейшим инвестором в пищевую промышленность

Коммерсантъ18:13

Россельхознадзор предложил ужесточить меры борьбы с «санкционкой»

Глава Россельхознадзора Сергей Данкверт предложил ужесточить меры борьбы с контрабандистами, которые ввозят в страну запрещенные продукты, поскольку те стали действовать более изощренно.
РИА Новости00:59
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Хлопковая одежда защитит кожу от контакта с коронавирусом

Что касается масок, эксперты сообщают, что хлопковая ткань в виде многослойной маски защищает от вируса, хотя и несколько хуже, чем медицинская, но успешно задерживает респираторные капли, за счет которых распространяется SARS-Cov-2.
Известия18:15
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Двое полицейских пострадали при столкновениях в районе Куштау

Двое полицейских пострадали при столкновении экоактивистов на шихане Куштау в Башкирии с коллективом Башкирской содовой компании, это станет предметом уголовного разбирательства, заявил глава региона Радий Хабиров.
РИА Новости03:14
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Лукашенко после разговора с Путиным: Россия окажет помощь Белоруссии

Глава Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что договорился с российским президентом Владимиром Путиным об оказании помощи Республике по первому же требованию при необходимости обеспечения безопасности.
Ридус15 августа в 13:23
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Лукашенко выступил перед своими сторонниками в Минске

Переговоры с Путиным Президенты Владимир Путин и Александр Лукашенко провели телефонный разговор, в ходе которого продолжили обсуждение сложившейся после президентских выборов ситуации в Белоруссии, "в том числе с учётом оказываемого на республику давления извне".
RT на русскомвчера в 11:47
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«Полюс» намерен консолидировать 100% «Лензолота»

"Полюс Красноярск" (дочерняя структура ПАО "Полюс"), в рамках консолидации активов компании предлагает держателям обыкновенных и привилегированных акций ОАО "Лензолото" продать свои акции, либо обменять их на акции материнской компании, говорится в сообщении "Полюса".
Вестник золотопромышленника03:30

В МВД раскрыли схему вывода миллиардов рублей из России за границу

«Сотрудниками ГУ экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России совместно с коллегами из Юго-Западного административного округа столицы, ГСУ ГУ МВД России по Москве и представителями Управления ФСБ России по Москве и Московской области пресечен канал вывода денежных средств за рубеж», — цитирует пресс-служба ведомства официального представителя МВД России Ирину Волк.
Парламентская газета15 августа в 11:49
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