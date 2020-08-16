Госдума РФ поддержала третью выплату 10 тыс. руб. на детей до 16 лет

Семьи, в которых воспитываются дети от 3-х до 7-ми, доход на одного человека в которых не превышает минимальный размер оплаты труда, в свою очередь, могут точно рассчитывать на помощь от государства.