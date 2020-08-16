Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика
Коммерсантъ
Коммерсантъ

«Эконива» стала крупнейшим инвестором в пищевую промышленность

Крупнейшим инвестором в отрасли стал холдинг «Эконива» Штефана Дюрра, основной производитель молока в стране, с более 90 млрд руб.В источнике
С чего всё началось
Коммерсантъ

«Эконива» стала крупнейшим инвестором в пищевую промышленность

Крупнейшим инвестором в отрасли стал холдинг "Эконива" Штефана Дюрра, основной производитель молока в стране, с более 90 млрд руб. Лидер прошлогоднего рейтинга, крупный производитель мяса и мясных изделий АПХ "Мираторг" Виктора и Александра Линников, опустился на второе место с инвестициями на 82,9 млрд руб. "Эконива" по состоянию на май управляла фермами на 103 тыс. голов дойного стада.
Коммерсантъ18:13
Подробнее о событии
СРБ

«Молочный» холдинг возглавил рейтинг Воронежских инвесторов в пищевую промышленность

СРБ05:15
Гудвилл.онлайн

Воронежская компания «Эконива» стала крупнейшим инвестором пищевой отрасли в России

Гудвилл.онлайн05:11
Калужские Губернские Ведомости

Эконива и Мираторг возглавляют рейтинг инвесторов пищепрома

Калужские Губернские Ведомости03:34
De Facto

Воронежская «Эконива» стала крупнейшим инвестором пищевой отрасли в России

De Facto04:30
УтроNews

Молочные реки Дюрра, кисельные берега Патрушева

УтроNews04:20
Весть (Калужская область)

«Эконива» возглавила рейтинг крупнейших инвесторов в пищевую промышленность

Весть (Калужская область)04:59
Коммерсантъ

«Эконива» стала крупнейшим инвестором в пищевую промышленность

Коммерсантъ18:13

Двое полицейских пострадали при столкновениях в районе Куштау

Двое полицейских пострадали при столкновении экоактивистов на шихане Куштау в Башкирии с коллективом Башкирской содовой компании, это станет предметом уголовного разбирательства, заявил глава региона Радий Хабиров.
РИА Новости03:14
57

Россельхознадзор предложил ужесточить меры борьбы с «санкционкой»

Глава Россельхознадзора Сергей Данкверт предложил ужесточить меры борьбы с контрабандистами, которые ввозят в страну запрещенные продукты, поскольку те стали действовать более изощренно.
РИА Новости00:59
426

Сбербанк вновь снизил ставки по рублевым вкладам

Ранее, со 2 июля по 16 августа, самая высокая ставка среди основных рублевых вкладов Сбербанка была по вкладу «Сохраняй» — 3,5% при условии открытия депозита на 6-12 месяцев и внесения на него суммы не менее 400 тыс. рублей.
Ведомости05:50
26

Китай заставит Украину сделать выбор в вопросе «Мотор Сич»

Раздраженный текущим положением вещей Китай заставит Киев определиться: либо действовать в собственных экономических интересах и доводить сделку до логического финала, либо продолжать следовать указаниям из США и вступить в конфронтацию с Пекином.
ФАНвчера в 05:22
20