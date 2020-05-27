Экономика

REGNUMREGNUMРешетников обнаружил в российской экономике признаки оживления

Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 27 мая заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников в Госдуме.
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Максим Решетников
С 12 мая, когда регионы перешли к постепенному снятию ограничений, стали появляться признаки оживления. На сегодняшний момент мы достигли уровня в 79% от докризисного. Уровня экономической активности.
— Максим Решетников, российский политикТАСС 05:23
с чего всё началось

Решетников заявил, что экономическая активность в РФ достигла 79% от докризисного уровня

Экономическая активность в России достигла уровня в 79% от докризисного. Об этом в ходе выступления в Государственной думе заявил глава Министерства экономического развития Максим Решетников.
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Максим Геннадьевич Решетников
Российский политик
Российский государственный деятель. Министр экономического развития Российской Федерации с 21 января 2020 года. Губернатор Пермского края с 18 сентября 2017 по 21 января 2020 года.
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