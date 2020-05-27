Экономика
REGNUMРешетников обнаружил в российской экономике признаки оживления
Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 27 мая заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников в Госдуме.
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С 12 мая, когда регионы перешли к постепенному снятию ограничений, стали появляться признаки оживления. На сегодняшний момент мы достигли уровня в 79% от докризисного. Уровня экономической активности.
— Максим Решетников, российский политикТАСС 05:23
с чего всё началось
Экономическая активность в России достигла уровня в 79% от докризисного. Об этом в ходе выступления в Государственной думе заявил глава Министерства экономического развития Максим Решетников.ТАСС05:58
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