Экономическая активность в России достигла уровня в 79% от докризисного. Об этом в ходе выступления в Государственной думе заявил глава Министерства экономического развития Максим Решетников.

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Экономическая активность в России достигла 79% от докризисного уровня, сообщил глава Минэкономразвития Максим Решетников. "На сегодняшний момент мы достигли уровня в 79% от докризисного уровня экономической активности", — сообщил министр на правительственном часе в Госдуме.

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