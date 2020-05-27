Экономика
Вести.RuЭкономическая активность в России достигла 79% докризисного уровня
Экономическая активность в России достигла 79% от докризисного уровня, сообщил глава Минэкономразвития Максим Решетников. "На сегодняшний момент мы достигли уровня в 79% от докризисного уровня экономической активности", — сообщил министр на правительственном часе в Госдуме.
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Экономическая активность в России достигла уровня в 79% от докризисного. Об этом в ходе выступления в Государственной думе заявил глава Министерства экономического развития Максим Решетников.ТАСС05:58
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В Москве разрешат прогулки по графику
Прогулки для москвичей планируют разрешить в тестовом режиме, по графику, заявил в среду, 27 мая, мэр Москвы Сергей Собянин в ходе совещания с президентом России Владимиром Путиным.
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В Red Bull не подтвердили переговоры об инвестировании в «Уфу»
Представитель офиса Red Bull в России прокомментировал информацию об интересе компании в инвестициях в «Уфу».
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Кузнецова призвала распространить выплаты на подростков 16 и 17 лет
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Путин предложил направить московских медиков в регионы
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КХЛ предварительно назначила начало нового сезона на 2 сентября
Континентальная хоккейная лига (КХЛ) уведомила клубы о предварительной дате начала сезона-2020/21 - 2 сентября 2020 года, сообщается на сайте КХЛ.
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В Идлибе прогремел взрыв во время движения турецкого военного конвоя
Мощный взрыв прогремел в сирийской провинции Идлиб во время движения турецкого конвоя в районе зоны деэскалации, сообщает ТАСС со ссылкой на заявления турецкого ТВ.
Газета.Ru 10:39
Армия и оружие
Летчик оценил перехват американского самолета российскими Су-35
Как заявила пресс-служба Шестого флота ВМС США, накануне два российских истребителя Су-35 "небезопасно" перехватили американский самолет-разведчик Poseidon P-8A над Средиземным морем.
РИА Новости 06:38
Космос
США после девятилетнего перерыва запустят пилотируемый корабль к МКС
Ракета-носитель Falcon-9 (англ. "Сокол-9") частично многоразового использования была разработана компанией SpaceX в 2005-2008 годах и предназначена для вывода на орбиту многоразового космического корабля Dragon, а также спутников различного назначения.
ТАСС вчера в 17:03
Происшествия
В США акцию протеста разогнали слезоточивым газом
Миннеаполис, США, 27 мая 2020, 16:55 — REGNUM Участники акции протеста в городе Миннеаполис (штата Миннесота, США) были разогнаны слезоточивым газом, передаёт 27 мая CNN.
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Энергетика
Цена июльского фьючерса нефти Brent падает на 5%
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июле 2020 года на лондонской бирже ICE ускорила снижение и в моменте достигала отметки $34,26 за баррель, что на 5,3% ниже уровня закрытия предыдущей сессии.
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В Кремле прокомментировали иск экс-главы Чувашии к Путину
Судебный иск бывшего главы Чувашии Михаила Игнатьева к президенту России Владимиру Путину из-за несогласия с досрочной отставкой не является в настоящее время главным вопросом для Кремля, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Ведомости 07:44
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«Газпрому» предложили потратиться на проблемы России
Никитин считает, что «Газпром» должен изменить свои инвестиционные программы ради газификации российских регионов, что особенно важно в условиях эпидемии коронавируса и проблем в экономике.
Lenta.ru 10:05
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Минздрав зафиксировал рост смертности трудоспособного населения
Смертность населения трудоспособного возраста в России превысила показатели аналогичного периода 2019 года.
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Здоровье
Эксперт: врио главы Калужской области проявил себя как эффективный менеджер
Временно исполняющий обязанности губернатора Калужской области Владислав Шапша за 100 дней работы в новой должности показал себя как эффективный менеджер, умеющий оценивать риски, в том числе связанные с развитием пандемии новой коронавирусной инфекции, считает руководитель Лаборатории социальных исследований Института региональных проблем Петр Кирьян.
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Армия и оружие
В НАТО отказались приостановить военные учения на время пандемии
Североатлантический альянс ответил отказом на предложение России приостановить на время пандемии коронавируса военные учения.
Новая газета вчера в 03:20
Шоу-бизнес
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У известной российской певицы и телеведущей Ольги Бузовой мог быть роман с бывшим депутатом Государственной думы РФ Алексеем Митрофановым, пишет «Комсомольская правда».
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В Санкт-Петербурге умерла инфицированная коронавирусной инфекцией COVID-19 беременная женщина, ребёнка также не удалось спасти.
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Xiaomi представила 5G-смартфоны Redmi 10X и Redmi 10X Pro
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Россия не получила ответ от Грузии о посещении биолаборатории Лугара
Грузия пока не дала ответ по поводу договоренности о посещении российскими специалистами биолаборатории имени Ричарда Лугара, финансируемой США.
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