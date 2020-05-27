Экономика

Вести.RuВести.RuЭкономическая активность в России достигла 79% докризисного уровня

Экономическая активность в России достигла 79% от докризисного уровня, сообщил глава Минэкономразвития Максим Решетников. "На сегодняшний момент мы достигли уровня в 79% от докризисного уровня экономической активности", — сообщил министр на правительственном часе в Госдуме.
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с чего всё началось

Решетников заявил, что экономическая активность в РФ достигла 79% от докризисного уровня

Экономическая активность в России достигла уровня в 79% от докризисного. Об этом в ходе выступления в Государственной думе заявил глава Министерства экономического развития Максим Решетников.
ТАСС05:58

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Решетников раскрыл масштаб спада экономической активности в России

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Решетников заявил, что экономическая активность в РФ достигла 79% от докризисного уровня

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Коммерсантъ06:12

МЭР спрогнозировало темпы восстановления экономики России после пандемии

Российская газета06:10

Решетников: Экономическая активность в России достигла 79% от докризисного уровня. На поддержку экономики потратят более трех триллионов

Фонтанка.Ру06:08

Экономическая активность в России достигла 79% докризисного уровня

Вести.Ru07:49

Уровень экономической активности в РФ составляет 79% от докризисного

Интерфакс - Россия05:50
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Происшествия

Жарившим сосиски на Вечном огне в Кронштадте ужесточили статью

Вести.Ru 10:42
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Общество

В Москве разрешат прогулки по графику

Прогулки для москвичей планируют разрешить в тестовом режиме, по графику, заявил в среду, 27 мая, мэр Москвы Сергей Собянин в ходе совещания с президентом России Владимиром Путиным.
Известия 08:56
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Наука

Лекарство от гепатита симепревир оказалось эффективно против COVID-19

Ученые из Гонконга установили, что симепревир - недавно созданный лекарственный препарат от гепатита С - способен подавлять размножение нового коронавируса (SARS-CoV-2) в клетках человека и усиливать действие другого противовирусного препарата - ремдесивира.
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Футбол

В Red Bull не подтвердили переговоры об инвестировании в «Уфу»

Представитель офиса Red Bull в России прокомментировал информацию об интересе компании в инвестициях в «Уфу».
Бомбардир.ру 07:37
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Шоу-бизнес

Дочь Михаила Ефремова хочет отправить мать в психиатрическую клинику

В откровенном интервью 19-летняя Ефремова уже в эту субботу расскажет, что хочет отправить мать в психиатрическую больницу.
StarHit.ru 09:00
Общество

Реке Херота в Сочи вернули историческое название

Сочинские власти решили вернуть реке Херота в Адлерском районе историческое название - Хорота.
Газета.Ru 09:59
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Общество

Глава Удмуртии Бречалов заразился коронавирусом

Глава Удмуртии Александр Бречалов сообщил, что у него диагностировали коронавирус.
РБК 11:22
Политика

Путин объявил дату парада Победы

НТР 24 вчера в 08:08
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В Саратовской области за сутки от коронавируса скончались 5 человек

В Саратовской области за сутки от коронавируса скончались еще 5 человек.
Регион 64 вчера в 05:13
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Общество

Меркель: Германия по-прежнему находится в начале пандемии

Германия все еще находится в находится в начале пандемии коронавируса, но власти взяли ситуацию под контроль, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель по итогам видеоконференции с участием премьер-министров восточногерманских земель.
Взгляд.ру 11:21
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Общество

Кузнецова призвала распространить выплаты на подростков 16 и 17 лет

Выплаты в 10 тысяч рублей на детей от 3 до 15 лет включительно целесообразно распространить и на подростков 16 и 17 лет, считает уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова.
РИА Новости 05:05
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Общество

Дочь Эдуарда Успенского рассказала о тирании отца

Bimru.ru вчера в 09:39
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Политика

Шредер назвал посла Украины «карликом»

Бывший канцлер Германии Герхард Шредер ответил послу Украины в Берлине Андрею Мельнику, раскритиковавшему его слова об антироссийских санкциях.
РИА Новости 10:50
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Политика

Путин рассказал об официальном уровне безработицы в России

Официальная безработица в России составляет 1,9 млн человек. Об этом 27 мая заявил президент России Владимир Путин.
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Путин предложил направить московских медиков в регионы

Президент России Владимир Путин заявил, что Москва должна помочь регионам в борьбе с коронавирусом, направив туда медиков и лекарства, пишет РИА "Новости".
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Хоккей

КХЛ предварительно назначила начало нового сезона на 2 сентября

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) уведомила клубы о предварительной дате начала сезона-2020/21 - 2 сентября 2020 года, сообщается на сайте КХЛ.
РИА Новости 10:22
Происшествия

В Идлибе прогремел взрыв во время движения турецкого военного конвоя

Мощный взрыв прогремел в сирийской провинции Идлиб во время движения турецкого конвоя в районе зоны деэскалации, сообщает ТАСС со ссылкой на заявления турецкого ТВ.
Газета.Ru 10:39
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Армия и оружие

Летчик оценил перехват американского самолета российскими Су-35

Как заявила пресс-служба Шестого флота ВМС США, накануне два российских истребителя Су-35 "небезопасно" перехватили американский самолет-разведчик Poseidon P-8A над Средиземным морем.
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Космос

США после девятилетнего перерыва запустят пилотируемый корабль к МКС

Ракета-носитель Falcon-9 (англ. "Сокол-9") частично многоразового использования была разработана компанией SpaceX в 2005-2008 годах и предназначена для вывода на орбиту многоразового космического корабля Dragon, а также спутников различного назначения.
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Происшествия

В США акцию протеста разогнали слезоточивым газом

Миннеаполис, США, 27 мая 2020, 16:55 — REGNUM Участники акции протеста в городе Миннеаполис (штата Миннесота, США) были разогнаны слезоточивым газом, передаёт 27 мая CNN.
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Энергетика

Цена июльского фьючерса нефти Brent падает на 5%

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июле 2020 года на лондонской бирже ICE ускорила снижение и в моменте достигала отметки $34,26 за баррель, что на 5,3% ниже уровня закрытия предыдущей сессии.
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В Кремле прокомментировали иск экс-главы Чувашии к Путину

Судебный иск бывшего главы Чувашии Михаила Игнатьева к президенту России Владимиру Путину из-за несогласия с досрочной отставкой не является в настоящее время главным вопросом для Кремля, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
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Экономика

«Газпрому» предложили потратиться на проблемы России

Никитин считает, что «Газпром» должен изменить свои инвестиционные программы ради газификации российских регионов, что особенно важно в условиях эпидемии коронавируса и проблем в экономике.
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Минздрав зафиксировал рост смертности трудоспособного населения

Смертность населения трудоспособного возраста в России превысила показатели аналогичного периода 2019 года.
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Здоровье

Эксперт: врио главы Калужской области проявил себя как эффективный менеджер

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Армия и оружие

В НАТО отказались приостановить военные учения на время пандемии

Североатлантический альянс ответил отказом на предложение России приостановить на время пандемии коронавируса военные учения.
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Шоу-бизнес

Ольгу Бузову заподозрили в связи с экс-депутатом Госдумы

У известной российской певицы и телеведущей Ольги Бузовой мог быть роман с бывшим депутатом Государственной думы РФ Алексеем Митрофановым, пишет «Комсомольская правда».
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В Петербурге умерла беременная женщина с коронавирусом

В Санкт-Петербурге умерла инфицированная коронавирусной инфекцией COVID-19 беременная женщина, ребёнка также не удалось спасти.
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Xiaomi представила 5G-смартфоны Redmi 10X и Redmi 10X Pro

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Россия не получила ответ от Грузии о посещении биолаборатории Лугара

Грузия пока не дала ответ по поводу договоренности о посещении российскими специалистами биолаборатории имени Ричарда Лугара, финансируемой США.
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Максим Геннадьевич Решетников
Российский политик
Российский государственный деятель. Министр экономического развития Российской Федерации с 21 января 2020 года. Губернатор Пермского края с 18 сентября 2017 по 21 января 2020 года.
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