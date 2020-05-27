Экономика
КомпанияВ России экономическая активность достигла 79% от докризисного уровня
Экономическая активность в России увеличилась до 78% от докризисного уровня. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заявление главы Минэкономразвития Максима Решетникова.
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Экономическая активность в России достигла уровня в 79% от докризисного. Об этом в ходе выступления в Государственной думе заявил глава Министерства экономического развития Максим Решетников.ТАСС05:58
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