Экономическая активность в России достигла уровня в 79% от докризисного. Об этом в ходе выступления в Государственной думе заявил глава Министерства экономического развития Максим Решетников.

с чего всё началось

Экономическая активность в России увеличилась до 78% от докризисного уровня. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заявление главы Минэкономразвития Максима Решетникова.

В России экономическая активность достигла 79% от докризисного уровня

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