Экономика

КомпанияКомпанияВ России экономическая активность достигла 79% от докризисного уровня

Экономическая активность в России увеличилась до 78% от докризисного уровня. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заявление главы Минэкономразвития Максима Решетникова.
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с чего всё началось

Решетников заявил, что экономическая активность в РФ достигла 79% от докризисного уровня

Экономическая активность в России достигла уровня в 79% от докризисного. Об этом в ходе выступления в Государственной думе заявил глава Министерства экономического развития Максим Решетников.
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Максим Геннадьевич Решетников
Российский политик
Российский государственный деятель. Министр экономического развития Российской Федерации с 21 января 2020 года. Губернатор Пермского края с 18 сентября 2017 по 21 января 2020 года.
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