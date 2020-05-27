Экономика

Взгляд.руВзгляд.руЭкономическая активность в России начала восстанавливаться

Экономическая активность в России достигла уровня в 79% от докризисного, заявил глава Министерства экономического развития Максим Решетников.
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с чего всё началось

Решетников заявил, что экономическая активность в РФ достигла 79% от докризисного уровня

Уровня экономической активности", - сказал Решетников, говоря о восстановлении экономики РФ.
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Максим Геннадьевич Решетников
Российский политик
Российский государственный деятель. Министр экономического развития Российской Федерации с 21 января 2020 года. Губернатор Пермского края с 18 сентября 2017 по 21 января 2020 года.
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