Экономика
РИА НовостиВ России уровень экономической активности снизился на 33%
Уровень экономической активности в РФ на конец апреля снизился на 33% по сравнению с ситуацией до начала пандемии, в регионах страны ограничена деятельность предприятий и компаний, где сосредоточено 28% рабочих мест, сообщил министр экономического развития Максим Решетников.
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Решетников: Экономическая активность в России на 33 процента ниже, чем до пандемии
Комсомольская правда09:02
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Общество
Названы условия для снятия ограничений по самоизоляции в России
Глава Роспотребназдора Анна Попова назвала три условия для начала снятия ограничений, введенных в рамках режима всеобщей самоизоляции.
Lenta.ru 09:40
Экономика
Силуанов объяснил отказ от раздачи денег россиянам в условиях кризиса
Ранее глава Сбербанка Герман Греф объяснил отказ властей России от раздачи денег населению в условиях кризиса отсутствием возможностей.
РБК вчера в 21:07
Общество
В Новой Москве снесены павильоны реалити-шоу «Дом-2»
Российская газета 09:09
Фигурное катание
Тутберидзе прокомментировала уход Трусовой
Тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе прокомментировала уход российской фигуристки Александры Трусовой в академию двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко.
Lenta.ru 12:59
Происшествия
Группы «Аллтек» и «Сибантрацит» подтвердили гибель Дмитрия Босова
Председатель совета директоров и основной владелец группы "Аллтек", основатель группы "Сибантрацит" Дмитрий Босов трагически погиб в среду в Москве, говорится в сообщении обеих компаний.
ПРАЙМ 14:18
Политика
МИД осудил попытку высадки наемников в Венесуэле
«С тревогой восприняли информацию о попытке группы наемников высадиться на территорию Венесуэлы для совершения терактов против представителей законной власти этой страны и ее руководства», – говорится в заявлении на сайте МИД России.
Взгляд.ру 13:55
Общество
Министр образования Валерий Фальков находится на самоизоляции
Министр образования Валерий Фальков находится на самоизоляции, как и большая часть сотрудников сообщает ТАСС.
Накануне.Ru 14:22
Армия и оружие
Военным запретили распространять информацию о службе
Меры действуют, если военнослужащий участвует в боевых действиях, вооруженных конфликтах, деятельности по поддержанию или восстановлению международного мира и безопасности или выполняет задачи по пресечению международной террористической деятельности за пределами России.
Российская газета 12:29
Политика
Президент Чехии нашел виновных в сносе памятника Коневу
Виновных в сносе нашел президент Чехии Милош Земан в эфире Чешского радио, сообщает ТАСС.
Lenta.ru вчера в 13:23
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл показали пользователям подросшего сына
Принц Гарри и Меган Маркл ко дню рождения первенца Арчи показали видео с малышом, подчеркивается, что запись, на которой актриса читает ребенку книжку, сделал сам герцог Сассекский.
Радио Sputnik 08:39
Экономика
Николай Арефьев : Непонятно, зачем государству помогать таким как Усманов, у которых свои миллиарды, и которые в помощи вообще не нуждаются
По-моему, просто решено было воспользоваться тем, что депутатский корпус сейчас не работает, и начать помогать предприятиям, которым на самом деле помогать не надо, и которые в помощи вообще не нуждаются.
Regions.ru вчера в 15:33
Общество
В Подмосковье первыми заработают школы, детсады и стройки
Объекты социальной и строительной инфраструктуры в Подмосковье первыми вернутся к привычной жизни еще при действующем режиме самоизоляции, сообщил губернатор области Андрей Воробьев.
Российская газета 13:26
Общество
Отели Турции введут ограничения для туристов
Из-за распространения коронавируса турецкие отели введут ограничения для туристов.
Рамблер 14:04
Происшествия
В Краснодарском крае коронавирус обнаружили у семимесячного ребенка
Заражение коронавирусом подтвердилось у семимесячного ребенка в Краснодарском крае.
ТАСС 04:22
Политика
Решетникова исключили из рабочей группы по нацпроектам
Владимир Путин исключил министра экономического развития Максима Решетникова из рабочей группы президентского совета по стратегическому развитию и национальным проектам.
РИА Новости 13:17
Общество
Дату окончания пандемии коронавируса в России снова сдвинули
Ученые еще на семь дней отдалили прогноз завершения вспышки коронавируса в России — до 24 августа.
РИА Новости вчера в 23:02
Футбол
Виллиан обсудил с Моуринью переход в «Тоттенхэм»
Форвард «Челси» Виллиан согласился на переход в «Тоттенхэм», сообщил комментатор телеканала beIN Sports Ричард Киз.
Спорт-Экспресс вчера в 15:01
Общество
Москве предрекли массовый снос торговых центров
Lenta.ru 08:35
Общество
В Самарской области обсудили снятие режима самоизоляции
В Самарской области на очередном заседании регионального оперативного штаба по предупреждению коронавируса обсудили план выхода региона из режима ограничений.
Pro Город Самара 13:13
Общество
У депутата Госдумы Максимовой обнаружили коронавирус
У депутата Госдумы Светланы Максимовой, ранее попавшей в больницу с подозрением на ОРВИ, подтвердился коронавирус.
Известия 10:59
Здоровье
В Самарской области снижается заболеваемость коронавирусом
Вопреки прогнозам в Самарской области не произошло взрывного роста эпидемии — в последней декаде апреля темпы начали замедляться.
Pro Город Самара 11:04
Общество
Минпросвещения не исключило переноса ЕГЭ
Решение о переносе сроков сдачи Единого государственного экзамена могут принять после 12 мая, сообщил министр просвещения Сергей Кравцов.
РИА Новости 04:55
Футбол
СМИ узнали о решении досрочно завершить чемпионат России по футболу
Футбольный сезон в России будет завершен досрочно. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс», не раскрывая источника информации.
РБК 13:40
Политика
Путин дал поручение правительству по выходу страны из самоизоляции
Президент России поручил кабмину координировать всю работу по снятию в стране карантинных мероприятий Такое поручение Владимир Путин дал в ходе масштабного совещания по ситуации с коронавирусом.
КМВ Новости 10:34
Политика
Разведка Южной Кореи опровергла слухи о болезни Ким Чен Ына
Национальное агентство разведки Южной Кореи в ходе заседания парламентского комитета опровергло слухи о болезни северокорейского лидера Ким Чен Ына и последующей операции.
Интерфакс 00:51
Игры
Разработчики Mortal Kombat 11 представили расширение Aftermath
Interactive Entertainment совместно со студией NetherRealm представили масштабное расширение для Mortal Kombat 11: Aftermath.
МонаВиста 12:38
Футбол
Дибала вылечился от коронавируса
Soccer.ru 13:09
Экономика
Правительство освободило регионы от платежей по бюджетным кредитам
Регионы России до 2020 г. освобождаются от погашения долга по бюджетным кредитам, постановление подписал премьер Михаил Мишустин.
Ведомости вчера в 09:02
Общество
Генпрокуратура признала фейками ролики о «чипировании» россиян
Генеральная прокуратура России признала фейками размещенные в интернете видеозаписи о создании коронавируса как биологического оружия ради чипирования населения и установления глобального мирового порядка.
Известия 06:13