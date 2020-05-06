Экономика

РИА НовостиРИА НовостиВ России уровень экономической активности снизился на 33%

Уровень экономической активности в РФ на конец апреля снизился на 33% по сравнению с ситуацией до начала пандемии, в регионах страны ограничена деятельность предприятий и компаний, где сосредоточено 28% рабочих мест, сообщил министр экономического развития Максим Решетников.
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Экономическая активность в России из-за борьбы с COVID снизилась на треть

РБК12:36

Чиновники доложили Путину о провале экономической деятельности в России

Forbes10:59

Максим Решетников: На конец апреля показатель экономической активности в РФ снижен на 33%

Агентство Москва09:18

В России уровень экономической активности снизился на 33%

РИА Новости09:29

Экономическая активность в России упала на треть по сравнению с докарантинным уровнем

Интерфакс09:29

МЭРТ: экономическая активность в России упала на треть

Газета.Ru09:54

Решетников: Экономическая активность в России на 33 процента ниже, чем до пандемии

Комсомольская правда09:02
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Автоматически обработаны 7173 источника, обновлено в 14:31, Ашберн
Общество

Названы условия для снятия ограничений по самоизоляции в России

Глава Роспотребназдора Анна Попова назвала три условия для начала снятия ограничений, введенных в рамках режима всеобщей самоизоляции.
Lenta.ru 09:40
1,6K
Экономика

Силуанов объяснил отказ от раздачи денег россиянам в условиях кризиса

Ранее глава Сбербанка Герман Греф объяснил отказ властей России от раздачи денег населению в условиях кризиса отсутствием возможностей.
РБК вчера в 21:07
8K
Общество

В Новой Москве снесены павильоны реалити-шоу «Дом-2»

Российская газета 09:09
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Фигурное катание

Тутберидзе прокомментировала уход Трусовой

Тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе прокомментировала уход российской фигуристки Александры Трусовой в академию двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко.
Lenta.ru 12:59
3
Происшествия

Группы «Аллтек» и «Сибантрацит» подтвердили гибель Дмитрия Босова

Председатель совета директоров и основной владелец группы "Аллтек", основатель группы "Сибантрацит" Дмитрий Босов трагически погиб в среду в Москве, говорится в сообщении обеих компаний.
ПРАЙМ 14:18
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Политика

МИД осудил попытку высадки наемников в Венесуэле

«С тревогой восприняли информацию о попытке группы наемников высадиться на территорию Венесуэлы для совершения терактов против представителей законной власти этой страны и ее руководства», – говорится в заявлении на сайте МИД России.
Взгляд.ру 13:55
2
Общество

Министр образования Валерий Фальков находится на самоизоляции

Министр образования Валерий Фальков находится на самоизоляции, как и большая часть сотрудников сообщает ТАСС.
Накануне.Ru 14:22
3
Армия и оружие

Военным запретили распространять информацию о службе

Меры действуют, если военнослужащий участвует в боевых действиях, вооруженных конфликтах, деятельности по поддержанию или восстановлению международного мира и безопасности или выполняет задачи по пресечению международной террористической деятельности за пределами России.
Российская газета 12:29
71
Политика

Президент Чехии нашел виновных в сносе памятника Коневу

Виновных в сносе нашел президент Чехии Милош Земан в эфире Чешского радио, сообщает ТАСС.
Lenta.ru вчера в 13:23
3
Общество

Принц Гарри и Меган Маркл показали пользователям подросшего сына

Принц Гарри и Меган Маркл ко дню рождения первенца Арчи показали видео с малышом, подчеркивается, что запись, на которой актриса читает ребенку книжку, сделал сам герцог Сассекский.
Радио Sputnik 08:39
2
Экономика

Николай Арефьев : Непонятно, зачем государству помогать таким как Усманов, у которых свои миллиарды, и которые в помощи вообще не нуждаются

По-моему, просто решено было воспользоваться тем, что депутатский корпус сейчас не работает, и начать помогать предприятиям, которым на самом деле помогать не надо, и которые в помощи вообще не нуждаются.
Regions.ru вчера в 15:33
17
Общество

В Подмосковье первыми заработают школы, детсады и стройки

Объекты социальной и строительной инфраструктуры в Подмосковье первыми вернутся к привычной жизни еще при действующем режиме самоизоляции, сообщил губернатор области Андрей Воробьев.
Российская газета 13:26
33
Общество

Отели Турции введут ограничения для туристов

Из-за распространения коронавируса турецкие отели введут ограничения для туристов.
Рамблер 14:04
5
Происшествия

В Краснодарском крае коронавирус обнаружили у семимесячного ребенка

Заражение коронавирусом подтвердилось у семимесячного ребенка в Краснодарском крае.
ТАСС 04:22
50
Политика

Решетникова исключили из рабочей группы по нацпроектам

Владимир Путин исключил министра экономического развития Максима Решетникова из рабочей группы президентского совета по стратегическому развитию и национальным проектам.
РИА Новости 13:17
293
Общество

Дату окончания пандемии коронавируса в России снова сдвинули

Ученые еще на семь дней отдалили прогноз завершения вспышки коронавируса в России — до 24 августа.
РИА Новости вчера в 23:02
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Футбол

Виллиан обсудил с Моуринью переход в «Тоттенхэм»

Форвард «Челси» Виллиан согласился на переход в «Тоттенхэм», сообщил комментатор телеканала beIN Sports Ричард Киз.
Спорт-Экспресс вчера в 15:01
Общество

Москве предрекли массовый снос торговых центров

Lenta.ru 08:35
109
Общество

В Самарской области обсудили снятие режима самоизоляции

В Самарской области на очередном заседании регионального оперативного штаба по предупреждению коронавируса обсудили план выхода региона из режима ограничений.
Pro Город Самара 13:13
9
Общество

У депутата Госдумы Максимовой обнаружили коронавирус

У депутата Госдумы Светланы Максимовой, ранее попавшей в больницу с подозрением на ОРВИ, подтвердился коронавирус.
Известия 10:59
198
Здоровье

В Самарской области снижается заболеваемость коронавирусом

Вопреки прогнозам в Самарской области не произошло взрывного роста эпидемии — в последней декаде апреля темпы начали замедляться.
Pro Город Самара 11:04
3
Общество

Минпросвещения не исключило переноса ЕГЭ

Решение о переносе сроков сдачи Единого государственного экзамена могут принять после 12 мая, сообщил министр просвещения Сергей Кравцов.
РИА Новости 04:55
777
Футбол

СМИ узнали о решении досрочно завершить чемпионат России по футболу

Футбольный сезон в России будет завершен досрочно. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс», не раскрывая источника информации.
РБК 13:40
Политика

Путин дал поручение правительству по выходу страны из самоизоляции

Президент России поручил кабмину координировать всю работу по снятию в стране карантинных мероприятий Такое поручение Владимир Путин дал в ходе масштабного совещания по ситуации с коронавирусом.
КМВ Новости 10:34
Политика

Разведка Южной Кореи опровергла слухи о болезни Ким Чен Ына

Национальное агентство разведки Южной Кореи в ходе заседания парламентского комитета опровергло слухи о болезни северокорейского лидера Ким Чен Ына и последующей операции.
Интерфакс 00:51
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Кино

Сериал «Досье Фьюри» раскроет главные секреты киновселенной Marvel

Piter.tv 05:23
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Игры

Разработчики Mortal Kombat 11 представили расширение Aftermath

Interactive Entertainment совместно со студией NetherRealm представили масштабное расширение для Mortal Kombat 11: Aftermath.
МонаВиста 12:38
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Футбол

Дибала вылечился от коронавируса

Soccer.ru 13:09
Экономика

Правительство освободило регионы от платежей по бюджетным кредитам

Регионы России до 2020 г. освобождаются от погашения долга по бюджетным кредитам, постановление подписал премьер Михаил Мишустин.
Ведомости вчера в 09:02
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Общество

Генпрокуратура признала фейками ролики о «чипировании» россиян

Генеральная прокуратура России признала фейками размещенные в интернете видеозаписи о создании коронавируса как биологического оружия ради чипирования населения и установления глобального мирового порядка.
Известия 06:13
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Максим Геннадьевич Решетников
Российский политик
Российский государственный деятель. Министр экономического развития Российской Федерации с 21 января 2020 года. Губернатор Пермского края с 18 сентября 2017 по 21 января 2020 года.
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