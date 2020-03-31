В отсутствие оперативных сообщений властей об экономических индикаторах на фоне пандемии коронавируса экономисты начали анализировать косвенные индикаторы падения экономической активности.

Здоровье Вирусолог объяснила распространение коронавируса среди молодых людей "Молодежь переносит коронавирус намного легче, болезнь может проходить вообще бессимптомно, поэтому нередко ее просто не проверяют, несмотря на то, что такой человек также может быть переносчиком, выделяя вирус и заражая окружающих", - объяснила вирусолог.

Шоу-бизнес Кудрявцева рассказала о вечеринке с зараженным Лещенко Артистка рассказала, что на самой съемочной площадке шоу с Лещенко ее не было, поскольку она испугалась, что заразилась COVID-19.

Общество В 26 регионах России перешли на режим самоизоляции Москва, 31 марта 2020, 05:32 — REGNUM Режим самоизоляции за сутки начал действовать в 26 субъектах России, говорится в сообщении официального сайта для информирования населения по вопросам коронавируса («стопкоронавирус.рф»).

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Шоу-бизнес Наталья Бочкарева опубликовала фото без макияжа Актриса Наталья Бочкарева на своей странице в соцсети опубликовала фото, на котором предстала перед поклонниками в белом полотенце и без макияжа.

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Здоровье Роспотребнадзор выявил «подозрительного» приморца Во всех случаях заболевание выявлено в первые дни прибытия из-за рубежа на начальной стадии при медицинском наблюдении и при самостоятельном обращении.