Коронавирус

РБКРБКЭкономисты оценили падение деловой активности в России из-за карантина

В отсутствие оперативных сообщений властей об экономических индикаторах на фоне пандемии коронавируса экономисты начали анализировать косвенные индикаторы падения экономической активности.
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Что случилось за ночь. Главные новости РБК

РБК01:07

Эксперты сообщили о резком снижении экономической активности в России

Вести.Ruвчера в 23:39

Экономическая активность в центре России снизилась на 20%

Компаниявчера в 11:54
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Здоровье

Вирусолог объяснила распространение коронавируса среди молодых людей

"Молодежь переносит коронавирус намного легче, болезнь может проходить вообще бессимптомно, поэтому нередко ее просто не проверяют, несмотря на то, что такой человек также может быть переносчиком, выделяя вирус и заражая окружающих", - объяснила вирусолог.
РИА Новости вчера в 21:21
Шоу-бизнес

Кудрявцева рассказала о вечеринке с зараженным Лещенко

Артистка рассказала, что на самой съемочной площадке шоу с Лещенко ее не было, поскольку она испугалась, что заразилась COVID-19.
NewInform 29 марта в 13:55
Общество

В 26 регионах России перешли на режим самоизоляции

Москва, 31 марта 2020, 05:32 — REGNUM Режим самоизоляции за сутки начал действовать в 26 субъектах России, говорится в сообщении официального сайта для информирования населения по вопросам коронавируса («стопкоронавирус.рф»).
REGNUM вчера в 22:32
Общество

В России создан высокоточный тест на коронавирус

В России создан высокоточный тест для диагностики коронавируса.
BFM.ru 00:20
Политика

Трамп: Россия направила в США самолет с медицинским оборудованием

РИА Новости вчера в 18:32
Экономика

Россия учредила компанию «Росзарубежнефть»

Россия учредила новую компанию "Росзарубежнефть", которая будет заниматься в том числе добычей и транспортировкой нефти и попутного газа.
Вести.Ru вчера в 17:09
Общество

Режим самоизоляции для жителей Москвы действует до 14 апреля

"Согласно указу мэра Москвы, режим самоизоляции необходимо соблюдать до 14 апреля", - говорится в публикации.
ТАСС вчера в 10:57
Политика

Рада приняла закон о рынке земли на Украине

Верховная рада в ночь на вторник в соответствии с требованиями Международного валютного фонда (МВФ) и в присутствии президента Украины Владимира Зеленского приняла закон о рынке земли.
Взгляд.ру вчера в 19:41
Общество

Аналитики создали модель распространения коронавируса в России

В основу легли разработанные мировым сообществом математические модели распространения инфекций в городах.
Ведомости вчера в 10:47
Авто

Автодилеры попросили Мишустина не сажать сервисы на карантин

РОАД обратилось с очередным письмом к премьер-министру Мишустину с просьбой сделать исключение в работе станций техобслуживания.
SpeedMe 01:07
Общество

Правительство уточнило список товаров первой необходимости

Правительство России внесло изменения в распоряжение об утверждении перечня товаров первой необходимости, сообщается на сайте кабинета министров.
РИА Новости 29 марта в 16:17
Экономика

Данные по производственной активности в КНР превзошли ожидания

Китай отчитался о неожиданно позитивном официальном показателе производственного PMI, составившем 52 пункта.
Вести.Ru вчера в 23:57
Здоровье

В Китае за сутки выявили 45 новых случаев заражения коронавирусом

В материковом Китае за последние сутки число случаев заражения коронавирусом увеличилось на 45, 44 из них завезены из других стран.
Аргументы и Факты 28 марта в 21:24
Общество

Владелица Wildberries предложила закрыть торговые залы всех магазинов

Владелица крупнейшего российского онлайн-ретейлера Wildberries и самая богатая женщина России по версии Forbes Татьяна Бакальчук призвала всех ретейлеров, в том числе продовольственных, перевести свои магазины в режим выдачи товара или доставки.
РБК вчера в 13:43
Общество

В Ростовской области введен режим самоизоляции

Режим самоизоляции из-за опасности распространения коронавирусной инфекции введен в Ростовской области.
Известия 00:57
Общество

Режим полной самоизоляции в Санкт-Петербурге 2020: до какого числа продлится и как будет действовать

Санкт-Петербурге вечером 30 марта 2020 года ввел режим полной самоизоляции, который начнет действовать с 31 марта.
КП - Санкт-Петербург вчера в 13:00
Шоу-бизнес

Наталья Бочкарева опубликовала фото без макияжа

Актриса Наталья Бочкарева на своей странице в соцсети опубликовала фото, на котором предстала перед поклонниками в белом полотенце и без макияжа.
Вечерняя Москва вчера в 22:29
Общество

Глава «Трезвой России»: россияне покупают алкоголь из-за COVID-19

Почти 70% россиян считают, что потребление алкоголя снижает риск заражения коронавирусом, 90% граждан причиной массовой закупки спиртного называют введение мер против распространения инфекции, говорится в письме главы "Трезвой России", члена Общественной палаты РФ Султана Хамзаева на имя премьер-министра Михаила Мишустина, копия которого имеется в распоряжении РИА Новости.
РИА Новости 00:11
Здоровье

В Дагестане медики получат надбавки за борьбу с коронавирусом

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на утро 30 марта в Дагестане зарегистрировано четыре лабораторно подтвержденных случая заболевания коронавирусом.
REGNUM вчера в 08:10
Здоровье

В Бурятии подтвердили 19 случаев заражения коронавирусом

В Бурятии число инфицированных новым коронавирусом выросло до 19 человек.
Аргументы и Факты - Бурятия вчера в 22:18
Армия и оружие

Фигуры высшего пилотажа Су-57 помогают превзойти противника

Эффектная фигура "Кобра", впервые показанная на авиашоу в Париже в 1989 году летчиком Виктором Пугачевым, позволяет истребителю Су-57 оторваться от висящего на хвосте неприятеля и поменяться с ним местами.
Политическая Экспертиза вчера в 07:55
Происшествия

В Югре из-за коронавируса эвакуировали сотрудников месторождения

Как стало известно журналистам СургутИнформ-ТВ, с месторождения якобы были эвакуированы более 20 человек.
СургутИнформТВ вчера в 11:09
Культура

Вышла короткометражка по сериалу «Рик и Морти»

В сети появилась короткометражка в стиле аниме, сделанная по мотивам мультсериала «Рик и Морти». Проект получил название «Самурай и сёгун».
Inc-news.ru вчера в 14:21
Экономика

В Госдуму внесен закон о налоге на проценты по вкладам

В Госдуму РФ внесен законопроект, который вводит в РФ налогообложение доходов от процентов по вкладам, превышающим 1 млн рублей.
BFM.ru вчера в 14:10
Общество

В США допустили новую волну коронавируса осенью

Глава института аллергии и инфекционных заболеваний Национального института здоровья США Энтони Фаучи заявил, что осенью может начаться вторая волна коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском вчера в 19:17
Армия и оружие

В США первый военнослужащий скончался от коронавируса

В Соединенных Штатах первый американский военнослужащий скончался после заражения коронавирусом. Об этом сообщил глава Пентагона Марк Эспер.
Российская газета вчера в 20:10
Здоровье

Роспотребнадзор выявил «подозрительного» приморца

Во всех случаях заболевание выявлено в первые дни прибытия из-за рубежа на начальной стадии при медицинском наблюдении и при самостоятельном обращении.
ВЕСТИ: Приморье вчера в 23:40
Киберспорт

Бесплатные карты и бета-тест — Valve рассказала подробности об обновленной Artifact

Valve раскрыла некоторые детали о новой версии Artifact 2.0.
CyberSport.ru вчера в 15:26
Политика

Путин заявил о выигранном времени в борьбе с коронавирусом

Российский лидер Владимир Путин призвал своих полномочных представителей в федеральных округах проявить профессионализм и предпринимать обоснованные действия при борьбе с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском вчера в 09:36
Общество

Карантин москвичей отследят с помощью распознавания лиц

Карантин москвичей отследят с помощью распознавания лиц. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источник.
Lenta.ru вчера в 20:57
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