Коронавирус
РБКЭкономисты оценили падение деловой активности в России из-за карантина
В отсутствие оперативных сообщений властей об экономических индикаторах на фоне пандемии коронавируса экономисты начали анализировать косвенные индикаторы падения экономической активности.
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Здоровье
Вирусолог объяснила распространение коронавируса среди молодых людей
"Молодежь переносит коронавирус намного легче, болезнь может проходить вообще бессимптомно, поэтому нередко ее просто не проверяют, несмотря на то, что такой человек также может быть переносчиком, выделяя вирус и заражая окружающих", - объяснила вирусолог.
Шоу-бизнес
Кудрявцева рассказала о вечеринке с зараженным Лещенко
Артистка рассказала, что на самой съемочной площадке шоу с Лещенко ее не было, поскольку она испугалась, что заразилась COVID-19.
Общество
В 26 регионах России перешли на режим самоизоляции
Москва, 31 марта 2020, 05:32 — REGNUM Режим самоизоляции за сутки начал действовать в 26 субъектах России, говорится в сообщении официального сайта для информирования населения по вопросам коронавируса («стопкоронавирус.рф»).
Общество
В России создан высокоточный тест на коронавирус
В России создан высокоточный тест для диагностики коронавируса.
Политика
Трамп: Россия направила в США самолет с медицинским оборудованием
Экономика
Россия учредила компанию «Росзарубежнефть»
Россия учредила новую компанию "Росзарубежнефть", которая будет заниматься в том числе добычей и транспортировкой нефти и попутного газа.
Общество
Режим самоизоляции для жителей Москвы действует до 14 апреля
"Согласно указу мэра Москвы, режим самоизоляции необходимо соблюдать до 14 апреля", - говорится в публикации.
Политика
Рада приняла закон о рынке земли на Украине
Верховная рада в ночь на вторник в соответствии с требованиями Международного валютного фонда (МВФ) и в присутствии президента Украины Владимира Зеленского приняла закон о рынке земли.
Общество
Аналитики создали модель распространения коронавируса в России
В основу легли разработанные мировым сообществом математические модели распространения инфекций в городах.
Авто
Автодилеры попросили Мишустина не сажать сервисы на карантин
РОАД обратилось с очередным письмом к премьер-министру Мишустину с просьбой сделать исключение в работе станций техобслуживания.
Общество
Правительство уточнило список товаров первой необходимости
Правительство России внесло изменения в распоряжение об утверждении перечня товаров первой необходимости, сообщается на сайте кабинета министров.
Экономика
Данные по производственной активности в КНР превзошли ожидания
Китай отчитался о неожиданно позитивном официальном показателе производственного PMI, составившем 52 пункта.
Здоровье
В Китае за сутки выявили 45 новых случаев заражения коронавирусом
В материковом Китае за последние сутки число случаев заражения коронавирусом увеличилось на 45, 44 из них завезены из других стран.
Общество
Владелица Wildberries предложила закрыть торговые залы всех магазинов
Владелица крупнейшего российского онлайн-ретейлера Wildberries и самая богатая женщина России по версии Forbes Татьяна Бакальчук призвала всех ретейлеров, в том числе продовольственных, перевести свои магазины в режим выдачи товара или доставки.
Общество
В Ростовской области введен режим самоизоляции
Режим самоизоляции из-за опасности распространения коронавирусной инфекции введен в Ростовской области.
Общество
Режим полной самоизоляции в Санкт-Петербурге 2020: до какого числа продлится и как будет действовать
Санкт-Петербурге вечером 30 марта 2020 года ввел режим полной самоизоляции, который начнет действовать с 31 марта.
Шоу-бизнес
Наталья Бочкарева опубликовала фото без макияжа
Актриса Наталья Бочкарева на своей странице в соцсети опубликовала фото, на котором предстала перед поклонниками в белом полотенце и без макияжа.
Общество
Глава «Трезвой России»: россияне покупают алкоголь из-за COVID-19
Почти 70% россиян считают, что потребление алкоголя снижает риск заражения коронавирусом, 90% граждан причиной массовой закупки спиртного называют введение мер против распространения инфекции, говорится в письме главы "Трезвой России", члена Общественной палаты РФ Султана Хамзаева на имя премьер-министра Михаила Мишустина, копия которого имеется в распоряжении РИА Новости.
Здоровье
В Дагестане медики получат надбавки за борьбу с коронавирусом
Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на утро 30 марта в Дагестане зарегистрировано четыре лабораторно подтвержденных случая заболевания коронавирусом.
Здоровье
В Бурятии подтвердили 19 случаев заражения коронавирусом
В Бурятии число инфицированных новым коронавирусом выросло до 19 человек.
Армия и оружие
Фигуры высшего пилотажа Су-57 помогают превзойти противника
Эффектная фигура "Кобра", впервые показанная на авиашоу в Париже в 1989 году летчиком Виктором Пугачевым, позволяет истребителю Су-57 оторваться от висящего на хвосте неприятеля и поменяться с ним местами.
Происшествия
В Югре из-за коронавируса эвакуировали сотрудников месторождения
Как стало известно журналистам СургутИнформ-ТВ, с месторождения якобы были эвакуированы более 20 человек.
Культура
Вышла короткометражка по сериалу «Рик и Морти»
В сети появилась короткометражка в стиле аниме, сделанная по мотивам мультсериала «Рик и Морти». Проект получил название «Самурай и сёгун».
Экономика
В Госдуму внесен закон о налоге на проценты по вкладам
В Госдуму РФ внесен законопроект, который вводит в РФ налогообложение доходов от процентов по вкладам, превышающим 1 млн рублей.
Общество
В США допустили новую волну коронавируса осенью
Глава института аллергии и инфекционных заболеваний Национального института здоровья США Энтони Фаучи заявил, что осенью может начаться вторая волна коронавирусной инфекции COVID-19.
Армия и оружие
В США первый военнослужащий скончался от коронавируса
В Соединенных Штатах первый американский военнослужащий скончался после заражения коронавирусом. Об этом сообщил глава Пентагона Марк Эспер.
Здоровье
Роспотребнадзор выявил «подозрительного» приморца
Во всех случаях заболевание выявлено в первые дни прибытия из-за рубежа на начальной стадии при медицинском наблюдении и при самостоятельном обращении.
Киберспорт
Бесплатные карты и бета-тест — Valve рассказала подробности об обновленной Artifact
Valve раскрыла некоторые детали о новой версии Artifact 2.0.
Политика
Путин заявил о выигранном времени в борьбе с коронавирусом
Российский лидер Владимир Путин призвал своих полномочных представителей в федеральных округах проявить профессионализм и предпринимать обоснованные действия при борьбе с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.
Общество
Карантин москвичей отследят с помощью распознавания лиц
Карантин москвичей отследят с помощью распознавания лиц. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источник.