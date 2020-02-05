Экономика
REGNUMЭкономическая катастрофа: Хакасия просит денег у центра
В минфине Хакасии пояснили, что «для обеспечения социальной и финансовой стабильности» региону в 2020 году «необходима дополнительная помощь из федерального центра» — 10,5 млрд рублей.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Власти Хакасии просят финансовую поддержку у Минфина России
Московский Комсомолец Хакасиявчера в 02:20
Хакасия попросила у Минфина РФ 10,5 млрд рублей на закрытие «дыры» в консолидированном бюджете
Интерфакс - Россия04 февраля в 23:06
Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 19:11, Ашберн
Футбол
Клубы премьер-лиги выдвинули Прядкина на пост президента РПЛ
В середине января общее собрание клубов РПЛ досрочно переизбрало Прядкина на пост президента лиги.
Кино
Фильм «Текст» станет мини-сериалом
Режиссёр Клим Шипенко планирует превратить свою картину «Текст» в мини-сериал.
Политика
Зюганов заявил, что Пенсионный фонд ограбил Россию
Пенсионный фонд ограбил все население России на сотни миллиардов.
Политика
Путин проведёт заседание президиума Госсовета и Совета по науке
Сегодня, 6 февраля, президент РФ Владимир Путин проведёт совместное заседание президиума Госсовета и Совета по науке и образованию, сообщается на сайте Кремля.
Политика
США объявили о ликвидации главаря «Аль-Каиды» в Йемене
В ходе спецоперации США в Йемене был убит основатель и главарь террористической группировки «Аль-Каида на Аравийском полуострове»* Касим Аль-Райми, заявил американский президент Дональд Трамп.
Футбол
Тактическая замена Семина помогла ему выиграть «Спартак» по пенальти
Вчера в рамках Кубка Париматч Премьер «Локомотив» играл со «Спартак».
Политика
Самолет с российскими детьми вылетел из Сирии в Москву
Ранее, в декабре, самолет Минобороны доставил из Сирии в Москву четырех российских детей — трех девочек и одного мальчика.
Культура
Актер Кирк Дуглас умер в возрасте 103 лет
В США в возрасте 103 лет умер актер Кирк Дуглас. Он считался последним представителем "золотой эры" Голливуда.
Технологии
Пользователям Android посоветовали удалить 24 опасных приложения
Владельцев смартфонов на Android предостерегают от опасности, которые несут в себе некоторые приложения и советуют их удалить.
Происшествия
Умер китайский врач, первым сообщивший о коронавирусе
Китайский врач Ли Вэньлян, который был одним из первых, кто пытался предупредить о вспышке нового коронавируса, скончался от вызванного им заболевания, сообщает больница, где проходил лечение медик.
Происшествия
Два человека пострадали при столкновении иномарок в Южно-Сахалинске
Сообщается, что водитель Toyota, поворачивая налево по улице Пуркаева, не убедился в безопасности маневра и столкнулся с иномаркой Nissan.
Экономика
Сумма выплаченных России кредитов превысила объем выданных
В последний раз Россия вернула больше долгов, чем выдала, в 2010 году.
Происшествия
Двухлетняя девочка в Забайкалье задохнулась в гараже
В среду в полицию поступила информация, что в селе Верх-Усугли в Тунгокоченском районе обнаружили тело двухлетней девочки без признаков насильственной смерти.
Экономика
Стало известно о доходах семьи Мишустина в UFG
Управляющий партнер UFG Полина Герасименко рассказала о доходах премьер-министра России Михаила Мишустина и его семьи.
Политика
Лавров прокомментировал угрозы США ввести санкции против «Роснефти»
Москва привыкла к тому, что Вашингтон угрожает компаниям, в том числе российской "Роснефти", санкциями за сотрудничество с правительством Венесуэлы и ее президентом Николасом Мадуро, заявил глава российского МИД Сергей Лавров.
Здоровье
В Росстате назвали регионы с наибольшим дефицитом врачей
В России в конце 2018 года наблюдалась нехватка около 50 тысяч врачей и столько же сотрудников медицинского персонала.
Армия и оружие
NI: Су-35 затмил перспективный Су-57 благодаря войне в Сирии
Издание The National Interest опубликовало материал, в котором оценило российский истребитель четвертого поколения Су-35 выше, чем новейший Су-57.
Технологии
Обновление Windows 10 привело к «синему экрану смерти»
Обновление KB4532695 для операционной системы Windows 10 вызывает появление «синего экрана смерти» или BSOD, который свидетельствует о критической ошибке.
Экономика
Более 70% жителей РФ предпочитают тратить по минимуму
Большинство жителей России (71%) уверены, что в начале 2020 года лучше тратить по минимуму, откладывая как можно больше на будущее (в 2019 году — 67%).
Кино
В прокат вышел фильм «Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн»
Аналитики уверены, что за выходные «Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн» соберет в американском прокате свыше $50 млн.
Технологии
В Samsung объяснили блокировку телевизоров в России
Samsung блокировала умные телевизоры, использующиеся в России, если они были выпущены для других регионов или государств.
Армия и оружие
Компания Bell на видео показала уничтожение российского ЗРК С-400
Компания Bell, зарегистрированная в США, на анимационном видео показала уничтожение российского ЗРК С-400 дронами-камикадзе.
Здоровье
Число умерших от коронавируса в Китае возросло до 633
В Пекине (274 случая заражения) умер один человек.
Хоккей
Россия проиграла Финляндии на шведском этапе Еврохоккейтура
Сборная России по хоккею проиграла команде Финляндии в матче шведского этапа Евротура.
Армия и оружие
Пентагон подтвердил размещение новых ядерных боеголовок против РФ
Минобороны подтвердило информацию. Пентагон подтвердил размещение новых ядерных боеголовок для противодействия России.
Происшествия
Министр транспорта Карелии задержан по делу о взятке
По версии следствия, с ноября 2019 года по февраль 2020-го подозреваемые, действуя по предварительному сговору, получили от представителей коммерческой организации взятку не менее 800 тысяч рублей.
Политика
Пентагон обвинил Россию и Китай в переписывании мирового порядка
Министр обороны США Марк Эспер обвинил Россию и Китай в попытках «переписать мировой порядок» и назвал их «ревизионистскими государствами».
Футбол
«Зенит» разгромил грузинский клуб «Сабуртало»
Петербургский клуб «Зенит» сыграл с грузинской командой «Сабуртало» в товарищеском матче, который прошел в Испании.