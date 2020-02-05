Экономика

REGNUMREGNUMЭкономическая катастрофа: Хакасия просит денег у центра

В минфине Хакасии пояснили, что «для обеспечения социальной и финансовой стабильности» региону в 2020 году «необходима дополнительная помощь из федерального центра» — 10,5 млрд рублей.
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Хакасии нужны справедливость и федеральные миллиарды

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Экономическая катастрофа: Хакасия просит денег у центра

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Пульс Хакасиивчера в 20:29
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Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 19:11, Ашберн
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Владельцев смартфонов на Android предостерегают от опасности, которые несут в себе некоторые приложения и советуют их удалить.
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Умер китайский врач, первым сообщивший о коронавирусе

Китайский врач Ли Вэньлян, который был одним из первых, кто пытался предупредить о вспышке нового коронавируса, скончался от вызванного им заболевания, сообщает больница, где проходил лечение медик.
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Сумма выплаченных России кредитов превысила объем выданных

В последний раз Россия вернула больше долгов, чем выдала, в 2010 году.
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Экономика

Стало известно о доходах семьи Мишустина в UFG

Управляющий партнер UFG Полина Герасименко рассказала о доходах премьер-министра России Михаила Мишустина и его семьи.
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Издание The National Interest опубликовало материал, в котором оценило российский истребитель четвертого поколения Су-35 выше, чем новейший Су-57.
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