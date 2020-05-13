Экономика
ИА Красная ВеснаЭкономически пострадавшим от пандемии стало сложнее получить кредит
У заемщиков с плохой кредитной историей стало меньше шансов получить кредит, говорится в отчете Национального бюро кредитных историй, сообщает 13 мая РБК. Рост просроченных кредитов на фоне эпидемии коронавируса привел к тому, что банки ужесточили требования к заемщикам при выдаче кредитов.
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с чего всё началось
Эксперты полагают, что гражданам с недостаточно хорошей кредитной историей рассчитывать на лояльность со стороны банков в ближайшее время не стоит. По данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), банки по итогам апреля 2020 года одобряли гражданам лишь каждую пятую заявку на кредит (20,7%).Коммерсантъвчера в 17:49
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