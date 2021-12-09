Профессор Петро назвал главной проблемой стратегии США на Украине «сдерживание» России

Главная проблема политики США по отношению к Украине заключается в том, что Вашингтон заинтересован не в развитии страны, а в ее использования для "сдерживания" России, пишет профессор политологии Род-Айлендского университета Николай Петро в статье, опубликованной в журнале The National Interest.