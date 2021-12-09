Главред «Новой газеты» и нобелевский лауреат Дмитрий Муратов вчера, 8 декабря, рассказал о новом проекте по передаче нуждающимся коррупционных денег, которые государство получило благодаря журналистским расследованиям.
«Впервые за последние годы стоимость арестованного и изъятого имущества по уголовным делам, по которым следственными органами приняты процессуальные решения, за девять месяцев этого года (53,8 миллиарда рублей) превысила размер установленного ущерба (53,2 миллиарда)», — сказал Краснов.
Главная проблема политики США по отношению к Украине заключается в том, что Вашингтон заинтересован не в развитии страны, а в ее использования для "сдерживания" России, пишет профессор политологии Род-Айлендского университета Николай Петро в статье, опубликованной в журнале The National Interest.
В 2021 году пересмотрена налоговая нагрузка для держателей акций, облигаций, крупных банковских вкладов и металлических счетов, рассказывает агентству "Прайм" эксперт Института налогового менеджмента и экономики недвижимости НИУ ВШЭ Владимир Саськов.
Научная команда марсохода "Чжужун" опубликовала детальную карту зоны посадки ровера на равнину Утопия и выбрала пять точек на ее поверхности, которые будут изучены китайским ровером в последующие месяцы в ходе его передвижений по поверхности Марса.