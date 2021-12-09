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Экономические подразделения МВД в 2021 году выявили взятки на сумму более 1,1 млрд рублей

Сотрудники службы экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России в этом году выявили более 2,5 тыс. фактов получения взяток, общая сумма которых превысила 1,1 млрд рублей.
ТАСС
По словам генпрокурора Игоря Краснова, впервые за годы стоимость арестованных и изъятых у коррупционеров по уголовным делам активов превысила установленный ущерб.
Коммерсантъ
Главред «Новой газеты» и нобелевский лауреат Дмитрий Муратов вчера, 8 декабря, рассказал о новом проекте по передаче нуждающимся коррупционных денег, которые государство получило благодаря журналистским расследованиям.
Коммерсантъ
По данным ведомства, чаще всего взятки берут полицейские, учителя и сотрудники колоний.
Коммерсантъ

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МВД выявило получение взяток на 1,1 млрд рублей в 2021 году
Коммерсантъ20:10
Экономические подразделения МВД в 2021 году выявили взятки на сумму более 1,1 млрд рублей
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