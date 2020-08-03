Экономика

Политическая ЭкспертизаПолитическая ЭкспертизаЭкономические потери США сдвинут Вашингтон с позиции мирового лидера

Экономика США вряд ли оправится от коронавирусных потерь в ближайшее время. Наличие огромного госдолга и больших федеральных расходов грозит Вашингтону утерей способности оказывать влияние на глобальные процессы. Американская экономика показывала спад на протяжении этого полугодия.
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Stratfor: экономические потери США сдвинут Вашингтон с позиции мирового лидера

Вечерний курьер15:19

Stratfor (США): экономический кризис в США все глубже и суровее (Stratfor)

ИноСМИвчера в 12:02

Stratfor: американская экономика обречена на длительный кризис

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Экономические потери США сдвинут Вашингтон с позиции мирового лидера

Политическая Экспертизавчера в 19:37

Экономические потери США сместят их с позиции мирового лидера

Актуальные Новости02:50
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Происшествия

Около 30 человек погибли в результате взрывов в Бейруте

Интерфакс 15:20
Здоровье

Вирусологи предупредили о всплеске случаев коронавируса после отпусков

Отпускники контактируют, будут происходить заражения, а затем эти люди поедут домой.
Известия Мордовии 13:00
Происшествия

Опубликованы новые записи задержания Джорджа Флойда

REGNUM 04:23
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Фигурное катание

Плющенко перечислил недостатки Трусовой при работе с Тутберидзе

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко в эфире «Матч ТВ» перечислил недостатки фигуристки Александры Трусовой при работе в группе тренера Этери Тутберидзе.
Lenta.ru 14:01
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Финансы

В Новосибирске подорожала валюта

По данным портала banki.ru, в Новосибирске евро дешевле всего купить у банка Премьер БКС: 1 EUR стоит 86,44 рубля.
Сиб.фм 00:37
Здоровье

Денежные выплаты ждут беременных россиянок в 2020 году

Россиянкам, которые ждут ребенка в 2020 году, рассказали о положенных льготах и выплатах от государства.
Экономика сегодня 06:38
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Шоу-бизнес

Светлана Лобода опубликовала снимок топлес и взбудоражила подписчиков

На снимке артистка запечатлена сидя на балконе виллы, из одежды на ней только крошечные трусики.
Privet-Rostov.ru 02:38
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Общество

На границе России и Белоруссии начали выдавать микропропуска

Российские пограничники на границе между Россией и Белоруссией начали выдавать въезжающим в республику россиянам своеобразные микропропуска.
Lenta.ru 09:41
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Шоу-бизнес

Александр Гордон тайно развелся с четвертой женой

Телеведущий Александр Гордон тайно развелся со своей четвертой женой Нозанин Абдулвасиевой после шести лет брака.
Газета.Ru 11:23
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Происшествия

Самолет с трещиной в стекле экстренно сел в аэропорту Петербурга

Экипажу самолета, выполнявшего рейс Санкт-Петербург - Красноярск, пришлось вернуть лайнер в аэропорт вылета после выявления трещины в стекле, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
Интерфакс 14:48
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Общество

Более 100 родственников чиновников поступили в вузы РФ без конкурса

Более ста родственников российских чиновников поступили в вузы вне конкурса – через процедуру так называемого целевого набора.
9111.ru 06:24
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Общество

Удалось ли Швеции взять коронавирус под контроль

Удалось ли Швеции взять коронавирус под контроль Спустя полгода после обнаружения в стране первого случая заболевания Швеция продолжает отказываться не только от жестких карантинных мер, но и от обязательного ношения масок в публичных местах.
Коммерсантъ 13:39
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Общество

В Чечню из Москвы вернули более 100 молодых людей на воспитание

RT на русском 10:29
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Происшествия

В Твери полыхает пожар на территории бывшей химбазы

Поздно вечером 4 августа на территории бывшей химбазы МО РФ в районе Артилерийского переулка вспыхнул крупный пожар.
Tverigrad.ru 15:08
Автоспорт

Квят попал в аварию на Гран-при Великобритании из-за прокола колеса

Российский пилот "Формулы-1" Даниил Квят заявил, что попал в аварию на Гран-при Великобритании из-за прокола колеса.
Газета.Ru 02 августа в 16:57
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Происшествия

В Крыму семилетняя девочка спасла упавшего в бассейн ребёнка

REGNUM 09:59
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Происшествия

Захарова о взрыве в Бейруте: «Лишь бы мир не потерял равновесия»

"Лишь бы мир не потерял равновесия", - написала она. Мощный взрыв прогремел в районе морского порта Бейрута во вторник.
РЕН ТВ 15:23
Армия и оружие

МиГ-31 перехватил самолёт-разведчик ВВС Норвегии над Баренцевым морем

Москва, 4 августа 2020, 18:21 — REGNUM Российский истребитель МиГ-31 перехватил иностранный самолёт-разведчик над нейтральными водами Баренцева моря.
REGNUM 11:21
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Шоу-бизнес

Госпитализированная с инсультом Елена Кондулайнен сломала руку

По информации одного из сотрудников администрации «Театра Луны», женщина упала и сломала руку, когда была в душе медицинского учреждения.
Evo-rus.com 09:29
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Общество

Выставленные на продажу данные миллиона россиян оказались недействительны

О сливе номеров и серий паспортов участников голосования по Конституции стало известно ранее 4 августа.
Lenta.ru 04:39
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Шоу-бизнес

Пресняков и Подольская во второй раз станут родителями

Наталья Подольская и Владимир Пресняков пока не дают никаких комментариев.
Evo-rus.com 09:24
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Происшествия

На границе России и Казахстана произошли стычки с участием мигрантов

В Самарской области на границе с Казахстаном произошли столкновения мигрантов из Центральной Азии с сотрудниками Росгвардии, сообщает Telegram-канал Mash.
РБК 12:09
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Общество

«Газпром» намерен обжаловать штраф Польши за «Северный поток-2»

Штраф, как было объявлено ранее, был назначен за отказ «Газпрома» предоставить запрошенные регулятором данные по «Северному потоку — 2». Регулятор подчеркнул, что компании обязаны поддерживать с ним связь и предоставлять информацию, которая запрашивается в рамках правовых норм Евросоюза, на которых основывается польское национальное законодательство.
Новые Ведомости 06:33
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Космос

Из чернобыльской плесени сделают антирадиационный щит

Ученые считают, что грибы, которые произрастают на месте катастрофы Чернобыльской АЭС, могут поглощать радиацию и преобразовывать ее в энергию.
Live24 02 августа в 05:10
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Происшествия

Коронавирус выявили на круизном теплоходе в Нижнем Новгороде

На теплоходе "Александр Суворов" компании "Водоходъ", который остановился в Нижнем Новгороде, у девяти членов экипажа из 101 выявлено заражение коронавирусом, сообщила Приволжская транспортная прокуратура.
Интерфакс вчера в 08:32
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Политика

Цепкало призвал Путина «не подставлять плечо Лукашенко»

«Обращаюсь к вам, Владимир Владимирович, и к нашим братьям-россиянам с просьбой не подставлять в очередной раз "плечо" Александру Лукашенко, но поддержать проведение свободных президентских выборов в Беларуси и осудить проводимую белорусским режимом антинародную и антироссийскую политику»,-- добавил он.
Коммерсантъ 11:31
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Политика

Лукашенко назвал враньем версию России о задержании «боевиков»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал враньем версию России о задержании 33 «боевиков», которых власти республики считают наемниками частной военной компании (ЧВК) Вагнера.
Lenta.ru 06:24
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Общество

Выглядящий на 20 лет 53-летний мужчина раскрыл свой секрет молодости

Рамблер вчера в 05:13
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Кино

Кадры из продолжения «Аватара» показал Джеймс Кэмерон

Знаменитый режиссер Джеймс Кэмерон показал съемочной группе три готовых кадра из второй части «Аватара».
Соловей.Инфо вчера в 05:01
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Общество

Ахеджакова обратилась к ушедшему из театра «Современник» Гармашу

Народная артистка России Лия Ахеджакова обратилась к ушедшему из театра "Современник" актеру Сергею Гармашу.
Газета.Ru 11:05
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