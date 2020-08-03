Экономика
Политическая ЭкспертизаЭкономические потери США сдвинут Вашингтон с позиции мирового лидера
Экономика США вряд ли оправится от коронавирусных потерь в ближайшее время. Наличие огромного госдолга и больших федеральных расходов грозит Вашингтону утерей способности оказывать влияние на глобальные процессы. Американская экономика показывала спад на протяжении этого полугодия.
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Экономические потери США сдвинут Вашингтон с позиции мирового лидера
Политическая Экспертизавчера в 19:37
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Происшествия
Росгвардейцы в Крыму спасли семью, унесенную в море
Российская газета вчера в 11:21
Наука
В квантовом мире не существует «эффекта бабочки»
В существовании «эффекта бабочки» усомнились ученые из США.
Цензуры.Нет вчера в 05:09
Политика
Лукашенко заявил о попытке организовать бойню в центре Минска
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о попытке организовать бойню в центре Минска.
Эхо Москвы 06:31
Общество
Хакеры продают данные россиян после голосования по Конституции
Хакеры продают на черных рынках даркнета личные данные участников электронного голосования по поправкам в Конституцию, сообщает "Коммерсантъ".
Газета.Ru 02:38
Футбол
Медведев назвал бредом информацию о желании Малкома покинуть Россию
По информации Estadio Deportivo, хавбек недоволен своей карьерой в России и намерен продолжить ее в одном из ведущих европейских чемпионатов.
РИА Новости 05:19
Происшествия
Замдиректора ДИЗО Власенко поймали на взятке в 2,6 миллиона рублей
В феврале 2020 года подозреваемая через подконтрольное юридическое лицо заключила фиктивные договора гражданско-правового характера и получила 1,5 миллиона рублей.
ПроВладимир 03:14
Футбол
«Химки» объявили о расторжении контракта с Юраном по соглашению сторон
"Химки" объявили о расторжении контракта с главным тренером Сергеем Юраном.
Газета.Ru 05:48
Общество
В Екатеринбурге депутат задекларировал доход в четыре копейки за год
В Екатеринбурге депутат регионального парламента Илья Гаффнер заработал за 2019 год четыре копейки.
Pravda.Ru вчера в 03:24
Технологии
Dishonored и Prey: на консолях вышел сборник игр от Arkane Studios
Лион, Франция, 4 августа 2020, 13:27 — REGNUM На консолях PS4 и Xbox One состоялся релиз сборника игр от студии Arkane.
REGNUM 06:27
Футбол
«Спартак» проявляет интерес к полузащитнику «Тулузы» Сангаре
«Спартак» интересуется опорным полузащитником «Тулузы» Ибрагимом Сангаре.
Metaratings 04:30
Общество
В АТОР рассказали, когда россияне смогут попасть в Черногорию
Первый вице-президент АТОР Владимир Канторович прокомментировал информацию о решении Черногории включить Россию в "зеленый список" эпидемиологически безопасных стран.
РИА Новости 06:04
Политика
В МИД РФ назвали существенными разногласия с США по космосу
Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что разногласия между Россией и США по вопросу неразмещения оружия в космосе остаются существенными.
Вестник Кавказа 06:23
Общество
«Газпром» обжалует в суде штраф Польши по «Северному потоку-2»
"Газпром" намерен обжаловать в суде штраф польского антимонопольного регулятора на сумму 57 миллионов долларов.
Вести.Ru 00:24
Армия и оружие
Россия заменит Ан-124 и Ан-22 на ПАК ВТА
Утверждены тактико-технические требования на создание замены украинских тяжелых военно-транспортных самолетов Ан-22 «Антей» и Ан-124 «Руслан», сообщают «Известия», ссылаясь на источники в оборонно-промышленном комплексе и военном ведомстве.
Lenta.ru 06:08
Общество
Россияне с детьми до 16 лет получат от ПФР 10 000 руб. после 5 августа
К настоящему времени получателями выплат стали порядка 90% всех российских семей, в которых растут и воспитываются дети не младше 3 и не старше 16 лет.
Evo-rus.com 01:09
Игры
DF: как замена HDD на SSD в PS4 Pro влияет на игры?
Что касается скорости, то PS4 Pro поддерживает полноценный SATA III, а в обычной PS4 используется более медленный SATA II.
Игромания.ру 05:08
Космос
Ученые подтвердили гипотезу существования «предыдущей» Вселенной
Американские ученые уверены, что результаты их работы подтверждают верность гипотезы Большого отскока, согласно которой Вселенная, в которой мы существуем, возникла в результате распада «предыдущей» вселенной.
NewInform 01 августа в 03:43
Политика
Лукашенко ответил на одно из главных требований оппозиции
В ходе своего послания к белорусскому народу и парламенту страны президент Александр Лукашенко ответил на одно из главных требований оппозиции.
Rusvesna.su 05:57
Общество
Вильфанд: «Опасное солнце» прогнозируется в ряде регионов России
Повышенный индекс ультрафиолетового излучения ожидается в ряде российских регионов в ближайшие дни.
Российская газета вчера в 20:25
Происшествия
Потерявшийся в Подмосковье 10-летний мальчик найден мертвым
ТАСС вчера в 12:12
Армия и оружие
Сатановский считает, что Запад намерен развязать войну против России
Запад намерен развязать войну против Российской Федерации.
NewInform вчера в 02:18
Общество
ТАСС сообщил о массовых штрафах за отсутствие масок в московском метро
Московская полиция начала массово штрафовать пассажиров метрополитена за отсутствие медицинских масок, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
РБК вчера в 14:38
Футбол
Карло Анчелотти назвал фаворитов Лиги чемпионов
Главный тренер «Эвертона» Карло Анчелотти поделился мнением о предстоящих матчах плей-офф Лиги чемпионов, который пройдёт в изменённом формате.
Чемпионат 05:47
Экономика
Лукашенко анонсировал новую систему поставок нефти и газа в Белоруссию
Президент Белоруссии Александр Лукашенко анонсировал новую систему поставок нефти и газа в страну, которая должна начать работать к 2025 году.
Lenta.ru 05:55
Политика
Разыскиваемые в Белоруссии 170 «российских боевиков» покинули страну
Писатель и политик Захар Прилепин заявил, что Белоруссию покинули около 170 россиян, которых местные власти называют бойцами иностранной частной военной компании.
Московский Комсомолец 05:21
Политика
Лукашенко заявил о системном кризисе интеграционных объединений
Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил в послании в преддверии выборов президента, что интеграционные структуры в мире переживают системный кризис, а некоторые по сути развалились и существуют только на бумаге.
РИА Новости 05:26