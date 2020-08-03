Экономика

Политическая ЭкспертизаПолитическая ЭкспертизаЭкономические потери США сдвинут Вашингтон с позиции мирового лидера

Экономика США вряд ли оправится от коронавирусных потерь в ближайшее время. Наличие огромного госдолга и больших федеральных расходов грозит Вашингтону утерей способности оказывать влияние на глобальные процессы. Американская экономика показывала спад на протяжении этого полугодия.
Читать в источнике
Комментировать6

Подробнее о событии

Экономические потери США сместят их с позиции мирового лидера

Актуальные Новости02:50

Stratfor: американская экономика обречена на длительный кризис

Политика Сегоднявчера в 20:42

Экономические потери США сдвинут Вашингтон с позиции мирового лидера

Политическая Экспертизавчера в 19:37

Stratfor (США): экономический кризис в США все глубже и суровее (Stratfor)

ИноСМИвчера в 12:02
Показать все источники
Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 06:35, Ашберн
Происшествия

Росгвардейцы в Крыму спасли семью, унесенную в море

Российская газета вчера в 11:21
7
Наука

В квантовом мире не существует «эффекта бабочки»

В существовании «эффекта бабочки» усомнились ученые из США.
Цензуры.Нет вчера в 05:09
97
Политика

Лукашенко заявил о попытке организовать бойню в центре Минска

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о попытке организовать бойню в центре Минска.
Эхо Москвы 06:31
Общество

Хакеры продают данные россиян после голосования по Конституции

Хакеры продают на черных рынках даркнета личные данные участников электронного голосования по поправкам в Конституцию, сообщает "Коммерсантъ".
Газета.Ru 02:38
1,1K
Футбол

Медведев назвал бредом информацию о желании Малкома покинуть Россию

По информации Estadio Deportivo, хавбек недоволен своей карьерой в России и намерен продолжить ее в одном из ведущих европейских чемпионатов.
РИА Новости 05:19
Происшествия

Замдиректора ДИЗО Власенко поймали на взятке в 2,6 миллиона рублей

В феврале 2020 года подозреваемая через подконтрольное юридическое лицо заключила фиктивные договора гражданско-правового характера и получила 1,5 миллиона рублей.
ПроВладимир 03:14
3
Футбол

«Химки» объявили о расторжении контракта с Юраном по соглашению сторон

"Химки" объявили о расторжении контракта с главным тренером Сергеем Юраном.
Газета.Ru 05:48
Общество

В Екатеринбурге депутат задекларировал доход в четыре копейки за год

В Екатеринбурге депутат регионального парламента Илья Гаффнер заработал за 2019 год четыре копейки.
Pravda.Ru вчера в 03:24
249
Технологии

Dishonored и Prey: на консолях вышел сборник игр от Arkane Studios

Лион, Франция, 4 августа 2020, 13:27 — REGNUM На консолях PS4 и Xbox One состоялся релиз сборника игр от студии Arkane.
REGNUM 06:27
Футбол

«Спартак» проявляет интерес к полузащитнику «Тулузы» Сангаре

«Спартак» интересуется опорным полузащитником «Тулузы» Ибрагимом Сангаре.
Metaratings 04:30
2
Общество

В АТОР рассказали, когда россияне смогут попасть в Черногорию

Первый вице-президент АТОР Владимир Канторович прокомментировал информацию о решении Черногории включить Россию в "зеленый список" эпидемиологически безопасных стран.
РИА Новости 06:04
Шоу-бизнес

Шнуров возглавил рейтинг богатейших звёзд России по версии Forbes

Вестник 01:30
110
Политика

В МИД РФ назвали существенными разногласия с США по космосу

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что разногласия между Россией и США по вопросу неразмещения оружия в космосе остаются существенными.
Вестник Кавказа 06:23
1
Общество

«Газпром» обжалует в суде штраф Польши по «Северному потоку-2»

"Газпром" намерен обжаловать в суде штраф польского антимонопольного регулятора на сумму 57 миллионов долларов.
Вести.Ru 00:24
2,2K
Армия и оружие

Россия заменит Ан-124 и Ан-22 на ПАК ВТА

Утверждены тактико-технические требования на создание замены украинских тяжелых военно-транспортных самолетов Ан-22 «Антей» и Ан-124 «Руслан», сообщают «Известия», ссылаясь на источники в оборонно-промышленном комплексе и военном ведомстве.
Lenta.ru 06:08
6
Общество

Россияне с детьми до 16 лет получат от ПФР 10 000 руб. после 5 августа

К настоящему времени получателями выплат стали порядка 90% всех российских семей, в которых растут и воспитываются дети не младше 3 и не старше 16 лет.
Evo-rus.com 01:09
111
Игры

DF: как замена HDD на SSD в PS4 Pro влияет на игры?

Что касается скорости, то PS4 Pro поддерживает полноценный SATA III, а в обычной PS4 используется более медленный SATA II.
Игромания.ру 05:08
2
Космос

Ученые подтвердили гипотезу существования «предыдущей» Вселенной

Американские ученые уверены, что результаты их работы подтверждают верность гипотезы Большого отскока, согласно которой Вселенная, в которой мы существуем, возникла в результате распада «предыдущей» вселенной.
NewInform 01 августа в 03:43
59
Политика

Лукашенко ответил на одно из главных требований оппозиции

В ходе своего послания к белорусскому народу и парламенту страны президент Александр Лукашенко ответил на одно из главных требований оппозиции.
Rusvesna.su 05:57
Общество

Вильфанд: «Опасное солнце» прогнозируется в ряде регионов России

Повышенный индекс ультрафиолетового излучения ожидается в ряде российских регионов в ближайшие дни.
Российская газета вчера в 20:25
28
Происшествия

Потерявшийся в Подмосковье 10-летний мальчик найден мертвым

ТАСС вчера в 12:12
92
Происшествия

Суд приговорил к колонии напавшего на школьницу в Вольске подростка

Газета.Ru 03:45
77
Армия и оружие

Сатановский считает, что Запад намерен развязать войну против России

Запад намерен развязать войну против Российской Федерации.
NewInform вчера в 02:18
128
Общество

ТАСС сообщил о массовых штрафах за отсутствие масок в московском метро

Московская полиция начала массово штрафовать пассажиров метрополитена за отсутствие медицинских масок, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
РБК вчера в 14:38
871
Футбол

Карло Анчелотти назвал фаворитов Лиги чемпионов

Главный тренер «Эвертона» Карло Анчелотти поделился мнением о предстоящих матчах плей-офф Лиги чемпионов, который пройдёт в изменённом формате.
Чемпионат 05:47
Происшествия

Опубликовано новое видео грубого ареста Джорджа Флойда

Вести.Ru 01:34
22
Экономика

Лукашенко анонсировал новую систему поставок нефти и газа в Белоруссию

Президент Белоруссии Александр Лукашенко анонсировал новую систему поставок нефти и газа в страну, которая должна начать работать к 2025 году.
Lenta.ru 05:55
6
Политика

Разыскиваемые в Белоруссии 170 «российских боевиков» покинули страну

Писатель и политик Захар Прилепин заявил, что Белоруссию покинули около 170 россиян, которых местные власти называют бойцами иностранной частной военной компании.
Московский Комсомолец 05:21
91
Футбол

15-летний Пиняев вошел в символическую сборную 1-го тура ФНЛ

Нева Спорт 04:46
Политика

Лукашенко заявил о системном кризисе интеграционных объединений

Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил в послании в преддверии выборов президента, что интеграционные структуры в мире переживают системный кризис, а некоторые по сути развалились и существуют только на бумаге.
РИА Новости 05:26
Как работают Яндекс.Новости?
Главное