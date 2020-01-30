Общество

КоммерсантъКоммерсантъЭкономический форум в Сочи могут отменить из-за коронавируса

Российский инвестиционный форум в Сочи проводится с 2002 года. Возник как региональный экономический форум «Кубань», в 2004 году получил статус международного экономического форума.
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с чего всё началось

Экономический форум в Сочи могут отменить из-за коронавируса

Экономический форум в Сочи, намеченный на 12–14 февраля, может быть отменен из опасности распространения китайского коронавируса.
Коммерсантъ09:30

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Власти перенесут Сочинский инвестфорум на неопределенный срок

РБК11:32

Инвестиционный форум в Сочи могут отменить из-за коронавируса

Ведомости09:56

Инвестиционный форум в Сочи могут перенести из-за коронавируса

Коммерсантъ Краснодар10:31

Инвестиционный форум в Сочи, запланированный на середину февраля, могут перенести на неопределенный срок

Эхо Москвы10:30

«Ъ»: экономический форум в Сочи находится под угрозой отмены из-за коронавируса

Газета.Ru10:08

Инвестфорум в Сочи может быть отменен из-за коронавируса

КП - Кубань11:28

Экономический форум в Сочи могут отменить из-за коронавируса

Коммерсантъ09:30
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Автоматически обработано 7047 источников, обновлено в 13:48, Ашберн
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На сегодняшний день для лечения коронавируса нового типа, вспышка которого произошла в китайском городе Ухань в декабре 2019 года, можно использовать три медицинских препарата.
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РИА Новости 05:24
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Немецкий музей "Топография террора" показал ранее неизвестную публике коллекцию фотографий, сделанных на территории концлагеря Собибор.
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ТАСС 11:28
Общество

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В Домодедове задержали угрожавшую взорвать самолет пассажирку

Вести.Ru 07:48
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Умерла актриса Светлана Агеева, игравшая в фильме про Шурика

Прощание с актрисой пройдет в Москве. Агеева родилась 16 января 1941 года.
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Уникальная экспозиция станет продолжением цикла выставок известных художников XX века, который организовали столичный департамент культуры, фонд "Связь времен" и Музей Фаберже.
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Мишустин прибыл в Алма-Ату на встречу премьеров ЕАЭС

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в четверг прибыл в Алма-Ату, где в пятницу он примет участие в заседании Евразийского межправительственного совета и выступит на форуме "Цифровое будущее глобальной экономики".
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Путин призвал строже наказывать чиновников за хамство

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РИА Новости 10:53
Происшествия

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Как сообщалось, все желающие смогут приобрести любимые блюда по ценам 1990 года: "Биг Мак" – всего за 3 рубля, а "Хеппи Мил" – за 30 рублей.
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Путин поправил главу Сарова, неверно процитировавшего Ильфа и Петрова

Президент России Владимир Путин поправил главу администрации города Сарова Алексея Голубева, который сделал ошибку при цитировании реплики из романа "Двенадцать стульев" Ильи Ильфа и Евгения Петрова, сообщает ТАСС.
РЕН ТВ 12:40
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Apple отчиталась о рекордной в истории выручке за квартал

Американская компания Apple рассказала о прибыли за квартал, который закончился 28 декабря прошлого года, составляющая 91,8 млрд долларов.
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В финале Australian Open сыграют Кенин и Мугуруса

Испанка Гарбинье Мугуруса и американка София Кенин сыграют в финале Открытого чемпионата Австралии по теннису (Australian Open).
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Президент России Владимир Путин поручил начать разработку проекта новых основ политики местного самоуправления до 2030 года.
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РЖД отменили приказ о приостановке грузового сообщения с Китаем

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Управляющий сети мини-отелей «Карамель» Сергей Щербаков (Пермь) задержан в аэропорту «Кольцово» Екатеринбурга.
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Борт Utair с неполадками благополучно сел во «Внуково»

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