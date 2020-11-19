Кризис 2020 года в России, спровоцированный обрушением цен на углеводороды и пандемией коронавирусной инфекцией, назвали самым мягким за последние 22 года. Об этом сообщили эксперты Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА).

Поделиться