Экономический кризис на фоне пандемии в России назвали самым мягким за 22 года
Кризис 2020 года в России, спровоцированный обрушением цен на углеводороды и пандемией коронавирусной инфекцией, назвали самым мягким за последние 22 года. Об этом сообщили эксперты Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА).В источнике
С чего всё началось
Эксперты сравнили экономический кризис в России с тремя предыдущими
Пандемический кризис 2020 года окажется для России во многом мягче, чем предыдущие экономические кризисы, несмотря на очень резкие колебания деловой активности. Об этом говорится в обновленном макропрогнозе Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА), поступившем в РБК.
РБК16:00
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