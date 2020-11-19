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Экономический кризис на фоне пандемии в России назвали самым мягким за 22 года

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The Moscow Post
Кризис 2020 года в России, спровоцированный обрушением цен на углеводороды и пандемией коронавирусной инфекцией, назвали самым мягким за последние 22 года. Об этом сообщили эксперты Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА).В источнике
С чего всё началось
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Эксперты сравнили экономический кризис в России с тремя предыдущими

Пандемический кризис 2020 года окажется для России во многом мягче, чем предыдущие экономические кризисы, несмотря на очень резкие колебания деловой активности. Об этом говорится в обновленном макропрогнозе Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА), поступившем в РБК.
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Нынешний кризис во многом мягче, несмотря на очень резкие колебания деловой активности - АКРА

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Эксперты назвали главное отличие нынешнего кризиса от предыдущих

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АКРА оценило пандемический кризис как самый мягкий за 22 года

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Экономический кризис в России назвали самым мягким за десятилетия

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Аналитики сравнили последствия пандемии с предыдущими кризисами в России

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Аналитики назвали кризис в России из-за COVID-19 самым мягким за 22 года

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Эксперты сравнили экономический кризис в России с тремя предыдущими

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Суд избрал Михаилу Меню меру пресечения в виде запрета определенных действий

Басманный суд Москвы в четверг избрал аудитору Счетной палаты РФ, бывшему губернатору Ивановской области Михаилу Меню, обвиняемому в растрате 700 млн рублей, запрет определенных действий в качестве меры пресечения.
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В России в третьем квартале выросли продажи подержанных машин в «возрасте» до трех лет

Как отмечают аналитики «АвитоАвто», стоимость подержаных машин возрастом до 3 лет в России в среднем составляет 799 тыс. рублей, тогда как в целом по сегменту авто с пробегом этот показатель составляет 300 тыс. рублей.
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В сборной России сообщили о травмах троих футболистов, выявленных после матча с Сербией

Пресс-служба сборной России по футболу сообщила о выявлении трёх травм среди игроков национальной команды после матча заключительного, шестого тура Лиги наций УЕФА со сборной Сербии.
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Главный санитарный врач Тарасенко: Говорить о карантине в учебных заведениях из-за коронавируса пока преждевременно

Главный санитарный врач Беларуси Александр Тарасенко заявил, что о карантине в учебных заведениях по причине коронавируса пока говорить преждевременно.
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Apple выплатит в США $113 млн для урегулирования дела о замедлении старых iPhone

Apple выплатит в пользу США 113 миллионов долларов в рамках урегулирования обвинений в том, что компания намеренно замедляла работу старых моделей iPhone, чем вводила потребителей в заблуждение, сообщает Bloomberg.
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В Ульяновской области сформирован «медицинский десант»

Ульяновск, 19 ноября 2020, 16:00 — REGNUM В Ульяновской области в условиях суточного прироста выявляемых случаев заражения коронавирусом и нагрузку на систему здравоохранения созданы бригады медицинский помощи — своего рода «медицинский десант».
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Апелляционный суд отклонил иск Шатунова о правах на песни «Ласкового мая»

Девятый арбитражный апелляционный суд отклонил иск бывшего солиста коллектива "Ласковый май" Юрия Шатунова, требовавшего признать незаконным лицензионный договор, по которому компания "Честная музыка" запрещает артисту исполнять песни группы.
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