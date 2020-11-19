Системы галактик во Вселенной оказались очень похожими на нейронные сети мозга человека

Галактики и нейроны имеют схожесть и в строении, так как представляют собой узлы и длинные нити и занимают около 30% от массы системы, остальная часть — пассивные компоненты, в мозге это вода, а во Вселенной — темная энергия.