Экономический кризис на фоне пандемии в России назвали самым мягким за 22 года
Экономический кризис на фоне пандемии в России назвали самым мягким за 22 года. Аналитики из Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА) нынешний российский кризис, охвативший страну из-за упавшей цены на нефть и коронавирусной пандемии, называют самым мягким за последние десятилетия.В источнике
С чего всё началось
Эксперты сравнили экономический кризис в России с тремя предыдущими
Пандемический кризис 2020 года окажется для России во многом мягче, чем предыдущие экономические кризисы, несмотря на очень резкие колебания деловой активности. Об этом говорится в обновленном макропрогнозе Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА), поступившем в РБК.
РБК16:00
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