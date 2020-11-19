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РИА “Informing”
РИА “Informing”

Экономический кризис на фоне пандемии в России назвали самым мягким за 22 года

Экономический кризис на фоне пандемии в России назвали самым мягким за 22 года. Аналитики из Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА) нынешний российский кризис, охвативший страну из-за упавшей цены на нефть и коронавирусной пандемии, называют самым мягким за последние десятилетия.В источнике
С чего всё началось
РБК

Эксперты сравнили экономический кризис в России с тремя предыдущими

Пандемический кризис 2020 года окажется для России во многом мягче, чем предыдущие экономические кризисы, несмотря на очень резкие колебания деловой активности. Об этом говорится в обновленном макропрогнозе Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА), поступившем в РБК.
РБК16:00
Подробнее о событии
Finam.Ru

Нынешний кризис во многом мягче, несмотря на очень резкие колебания деловой активности - АКРА

Finam.Ru06:18
ПРАЙМ

Эксперты назвали главное отличие нынешнего кризиса от предыдущих

ПРАЙМ03:02
РБК

Эксперты сравнили экономический кризис в России с тремя предыдущими

РБК16:00
Lenta.ru

Экономический кризис в России назвали самым мягким за десятилетия

Lenta.ru02:22
ФАН

Аналитики сравнили последствия пандемии с предыдущими кризисами в России

ФАН01:38
Forbes

АКРА оценило пандемический кризис как самый мягкий за 22 года

Forbes21:57
Версия-Саратов

Аналитики назвали кризис в России из-за COVID-19 самым мягким за 22 года

Версия-Саратов03:50

Представлены номинанты на премию Critics Choice Super Awards 2021 (фильмы)

Ассоциация кинокритиков вещательных компаний США объявила номинантов на свою ежегодную премию Critics Choice Super Awards, которая присуждается фильмам и сериалам, снятым в жанре супергероики, научной фантастики/фэнтези, хоррора, экшена и анимации.
KinoNews.ru13:48

Госкомпании Китая одна за другой объявляют дефолт

В конце прошлой недели долговой рынок Поднебесной был буквально потрясен неожиданным дефолтом государственной горнодобывающей компании Yongcheng Coal and Electricity Holding Group, которая, к слову, совсем недавно получила высший кредитный рейтинг AAA.
Expert.ru17 ноября в 03:30

200 человек задержаны при подавлении протестов против карантина в Берлине

Сообщается о 10 пострадавших полицейских В столице Германии были задержаны 365 человек, которые принимали участие в демонстрациях, направленных против введения ограничительных мер связанных с коронавирусом.
Центральная Служба Новостей03:44

Тренер Гаджиев поделился мнением об игре Заболотного в матче с Сербией

Известный российский специалист Гаджи Гаджиев, тренировавший команды «Крылья Советов» и «Амкар», поделился мнением об игре форварда сборной России Антона Заболотного в матче с командой Сербии в Лиге наций.
Аргументы недели12:00

В Минске задержали администратора Telegram-канала «Белые халаты»

Выяснилось, что 20-летний минчанин с 12 августа являлся одним из создателей и администраторов радикально настроенного Telegram-канала "Белые халаты" и такого же чата "Медики и Волонтеры", - говорится в сообщении.
Газета.Ru10:59

Суд избрал Михаилу Меню меру пресечения в виде запрета определенных действий

Басманный суд Москвы в четверг избрал аудитору Счетной палаты РФ, бывшему губернатору Ивановской области Михаилу Меню, обвиняемому в растрате 700 млн рублей, запрет определенных действий в качестве меры пресечения.
ТАСС08:35

Системы галактик во Вселенной оказались очень похожими на нейронные сети мозга человека

Галактики и нейроны имеют схожесть и в строении, так как представляют собой узлы и длинные нити и занимают около 30% от массы системы, остальная часть — пассивные компоненты, в мозге это вода, а во Вселенной — темная энергия.
Моя Москва.онлайнвчера в 02:01