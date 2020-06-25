Экономика
Lenta.ruЭкономика Европы приблизилась к обрыву
Программа помогала сохранять рабочие места, ее отмена ударит по экономике с новой силой, пишет Bloomberg. Отменить пособия хотят, например, в Португалии. Представители сферы услуг говорят, что их бизнес приблизится к обрыву, если выплаты прекратятся.
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Мощный взрыв прогремел в Тегеране
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Десять лет наблюдений за Солнцем: НАСА выпустила часовой фильм
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Посол России в Германии Сергей Нечаев рассказал о реакции в Берлине на статью Владимира Путина о Второй мировой войне.
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Коммерсантъ 04:53
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Похолодание придет в европейскую часть России в начале следующей недели
Резкое похолодание ожидает жителей европейской части России на следующей неделе.
Российская газета 17:47
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Подростки играть не должны! Это будет позор чемпионата России
Рабинер — о вспышке коронавируса в «Оренбурге» Ситуация с матчем «Сочи» — «Ростов» не повторится: детско-юношеские составы вряд ли будут играть в матче «Оренбург» — «Краснодар».
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Порошенко заявил, что у Киева есть «уникальный шанс» вернуть Крым
Бывший президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко заявил, что у Киева теперь есть "уникальный шанс" "вернуть" Крым.
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Авиакомпания "Аэрофлот" перестала выполнять полеты на Сахалин в 2018 году — из-за роста стоимости топлива и пересмотра политики на Дальнем Востоке, крупнейший российский перевозчик на год покинул Сахалин.
Сахалин.Инфо 18:41
Здоровье
Производитель препарата от коронавируса готов выпускать до 1 млн упаковок в месяц
Завод «Биохимик» (входит в группу компаний «Промомед») в Мордовии готов выпускать в месяц до 1 млн упаковок препарата «Арепливир» («Фавипиравир») для лечения коронавируса, сообщил ТАСС исполнительный директор компании Дмитрий Земсков.
Коммерсантъ 18:37
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В Калининграде наградили потерявшую туфлю участницу парада
Участница парада в Калининграде, которая в ходе мероприятия потеряла туфлю, была награждена командующим Балтфлотом адмиралом Александром Носатовым.
RT на русском 08:29
Экономика
Ипотечный портфель в апреле показал рост на 0,4%
Ипотечный портфель в российских банках показал рост на 0,4%, до 3,8 трлн руб. в апреле по сравнению с мартом, сообщили ТАСС в бюро кредитных историй "Эквифакс".
ТАСС 20:05
Общество
Стала известна явка на онлайн-голосование по поправкам к Конституции
Явка на дистанционное электронное голосование по поправкам к Конституции России в первый день превысила 48,9%. Всего проголосовали более 574,1 тыс. человек.
RT на русском 17:55
Футбол
Коронавирус выявили у шести футболистов «Оренбурга»
Коронавирусная инфекция выявлена у шести игроков и двух сотрудников футбольного клуба «Оренбург».
Известия 08:06
Общество
Минздрав вновь отложил изменение медосвидетельствования для водителей
Минздрав РФ отложит до 1 января 2021 года введение тестирования на алкоголь и наркотики в моче и крови при медосвидетельствовании водителей, сообщается в проекте приказа ведомства.
ФАН 19:44
Политика
В Кремле прокомментировали заявления Лукашенко о выборах в Белоруссии
Ранее Лукашенко заявил, что намерен обсудить в ближайшее время с президентом РФ Владимиром Путиным "вмешательство извне" в белорусские выборы главы государства.
Газета.Ru 08:35
Общество
Российскую судью отправили в отставку из-за букета цветов
В перерыве заседания в зал вошла судья Рона Сопчук и попыталась вручить Бочкареву букет цветов со словами: «Я пришла поздравить вас с Международным женским днем».
Lenta.ru 09:33
Здоровье
Ученый сообщил о случаях смертей от COVID с отрицательными ПЦР-тестами
«Из 3,5 тыс. изученных случаев смерти от COVID-19 в Москве 20% были с отрицательным результатом лабораторного определения этого вируса», — отметил Малахов, добавив, что эти данные требуют специального медицинского исследования.
РБК 20:04
Культура
После съемок в Курске ведущий Джон Уоррен покинул шоу «Поедем, поедим»
Британский телеведущий Джон Уоррен ушел из шоу «Поедем, поедим» после восьми лет участия в проекте.
iReactor 09:24
Политика
Трамп сравнил свои отношения с Россией и с демократами
Президент США Дональд Трамп заявил, что ему проще вести дела с Россией и КНДР, чем с «немного сумасшедшими» демократами.
Известия 18:51
Общество
Зеленский заявил, что поражён масштабом наводнений на западе Украины
Президент Украины Владимир Зеленский, прилетевший в пострадавшую от наводнений Ивано-Франковскую область, рассказал, что поражён масштабом разгула стихии.
RT на русском 16:59
Экономика
Экс-глава СУЭК Рашевский вошел в набсовет «Алросы»
Акционеры алмазодобывающей компании "Алроса" на годовом собрании утвердили новый состав наблюдательного совета компании, в который, помимо прочих, вошел экс-глава "Сибирской угольной энергетической компании" (СУЭК) и член ее совета директоров Владимир Рашевский, говорится в материалах компании.
ТАСС 09:05
Общество
В Кузбассе на один день запретят продажу алкоголя
Как рассказали корреспонденту NGS42.RU в областном департаменте по развитию предпринимательства и потребительского рынка, торговые точки Кузбасса уже получили предписания о незаконности продажи алкоголя 27 июня.
НГС.Кемерово 06:41
Общество
Причиной смерти сына Хрущева стало огнестрельное ранение в голову
Сергей Хрущев, сын первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева, умер в результате огнестрельного ранения в голову.
РБК 08:29
Футбол
Акинфеев: и в сборной, и в ЦСКА все приходили к выводу, что круче «Руки Вверх!» никого нет
Голкипер московского ЦСКА Игорь Акинфеев рассказал о дружбе с фронтменом группы «Руки Вверх!»
Чемпионат 12:44
Экономика
26 июня в России меняется вся система продажи вина
«МК» предупреждает: начиная с 26 июня покупать вино придется по-новому.
Московский Комсомолец 11:39