Экономика

Lenta.ruLenta.ruЭкономика Европы приблизилась к обрыву

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Программа помогала сохранять рабочие места, ее отмена ударит по экономике с новой силой, пишет Bloomberg. Отменить пособия хотят, например, в Португалии. Представители сферы услуг говорят, что их бизнес приблизится к обрыву, если выплаты прекратятся.
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Экономика Европы приблизилась к обрыву

Lenta.ru20:06

Европа на грани экономической катастрофы

Profinance.ru06:18
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